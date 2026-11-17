دیدار سفیر ایران در الجزیره با وزیر صنعت این کشور برای بررسی فعال‌سازی کمیته‌های مشترک و گسترش مشارکت‌های اقتصادی و صنعتی دو طرف برگزار شد.

در دیداری که امروز سه‌شنبه در ساختمان وزارت صنعت الجزایر در پایتخت این کشور برگزار شد، تلاش‌ها برای تحکیم بنیان‌های همکاری‌های دوجانبه میان دو کشور مورد بررسی قرار گرفت. این نشست با حضور " فرید کورتل" وزیر صنعت الجزایر و " ناصر کنعانی جافی" سفیر جمهوری اسلامی ایران در الجزیره برگزار گردید.

بررسی مکانیزم‌های جدید تعامل صنعتی

بر اساس اعلامیه رسمی وزارت صنعت الجزایر، محور اصلی این گفتگوها بررسی وضعیت کنونی همکاری‌های صنعتی میان تهران و الجزیره و همچنین تدوین راهکارهای عملیاتی برای تقویت این روابط بود. دو طرف بر اهمیت گسترش چشم‌اندازهای مشارکت اقتصادی و تجاری تأکید کردند و بر لزوم بهره‌گیری بهینه از ظرفیت‌های موجود در بخش‌های مختلف صنعتی توافق نظیر داشتند.

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یکی از دستاوردهای کلیدی این نشست، بررسی راهکارهای فعال‌سازی سازوکارهای جدیدی بود که می‌توانست به تسریع و ساماندهی همکاری‌های فنی و اقتصادی منجر شود. تمرکز ویژه بر پتانسیل‌های مشترک در زنجیره‌های تأمین و تولید، نشان‌دهنده اراده جدی نهادهای تصمیم‌گیرنده در دو کشور برای خروج از مرحله بحث‌های کلی به سمت پروژه‌های عینی و قابل اجرا بود.

جایگاه کمیته‌های مشترک در توسعه روابط

فعال‌سازی سازوکارهای فعالیت کمیته‌های مشترک دو کشور، از دیگر محورهای مهم این دیدار بود که مورد توجه ویژه مقامات ایرانی و الجزایری قرار گرفت. این کمیته‌ها به عنوان نهادهای کارشناسی و سیاست‌گذار، نقشی حیاتی در شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری و رفع موانع احتمالی پیش روی بازرگانان و تولیدکنندگان ایفا می‌کنند.

مسئولان حاضر در این دیدار بر این باور بودند که با فعال‌سازی مجدد و شفافیت در عملکرد این کمیته‌ها، می‌توان حجم مبادلات تجاری و سرمایه‌گذاری‌های مشترک را به‌طور چشمگیری افزایش داد. این اقدام گامی ضروری برای ایجاد ثبات و پیش‌بینی‌پذیری بیشتر در روابط اقتصادی دو کشور محسوب می‌شود.

فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بخش‌های صنعتی

در بخشی دیگر از مذاکرات، فرصت‌های همکاری و سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف صنعتی دارای منافع مشترک به دقت مورد بحث و بررسی قرار گرفت. هر دو طرف موافقت کردند که زمینه‌های متعددی برای همکاری در صنایع مادر، زیرساخت‌ها و فناوری‌های نوین وجود دارد که نیازمند شناسایی دقیق و برنامه‌ریزی بلندمدت است.

"ناصر کنعانی جافی" سفیر ایران در الجزیره و "فرید کورتل" وزیر صنعت الجزایر بر ضرورت ایجاد بسترهای قانونی و مالی مناسب برای جذب سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در هر دو کشور تأکید کردند. این رویکرد می‌تواند به کاهش وابستگی به نفت و diversification اقتصاد الجزایر و همچنین گسترش صادرات غیرنفتی ایران کمک شایانی نماید.

تأثیرات آینده بر روابط دوجانبه

این دیدار نشان‌دهنده اراده قوی دولت‌های دو کشور برای ارتقای سطح روابط از سطح دیپلماتیک به سطح عملیاتی و پروژه‌محور است. انتظار می‌رود خروجی‌های این نشست در قالب توافقنامه‌های تفاهم‌نامه یا برنامه‌های عملیاتی مشترک در هفته‌های آینده به نتیجه برسد.

پایان یافته این گزارش، امیدواری به تحولی مثبت در مناسبات اقتصادی ایران و الجزایر با تکیه بر تخصص‌های فنی و منابع طبیعی دو کشور است. این تعاملات می‌تواند الگویی برای همکاری‌های جنوب-جنوب در منطقه شمال آفریقا و خاورمیانه باشد و به افزایش انسجام منطقه‌ای در عرصه اقتصاد کمک کند.