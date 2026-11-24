گزارش تحلیلی از نشست‌های تخصصی صنایع کوچک، تنش‌های مجلس و تحولات منطقه‌ای با تأکید بر راهکارهای توسعه اقتصادی و سیاسی کشور

در جریان اخیر فعالیت‌های سیاست‌گذاری داخلی، موضوعات متعددی از جمله مسائل حقوقی خانواده، توسعه اقتصادی بخش خصوصی و تحولات مجلس شورای اسلامی مورد بحث و بررسی کارشناسان قرار گرفت. آقای عزیزی از شورای نگهبان با حضور در نشست‌های تخصصی، توضیحاتی را پیرامون مسئله حضانت کودکان که هم‌اکنون در دستور کار مجمع مرتبط است، ارائه کرد. این بیانیه حقوقی نشان‌دهنده تلاش نهادهای نظارتی برای شفاف‌سازی قوانین و رفع ابهامات موجود در حوزه حقوق خانواده است که می‌تواند تأثیر مستقیمی بر دادرسی‌های آینده داشته باشد. در کنار این مسائل حقوقی، نگرانی‌های جدی در خصوص فرآیند انتخابات نیز مطرح شد و تلاش‌هایی برای مدیریت و حل مشکلات پیش‌رو در این حوزه انجام پذیرفت.

درخواست حمایت از صنایع کوچک و انتقاد از ساختار اداری

یکی از محورهای اصلی گفت‌وگوها، وضعیت صنایع کوچک و نیاز مبرم این بخش به حمایت‌های ساختاری بود. آقای کاظمی، نماینده سابق نورآباد، با اشاره به اقدامات اخیر برای رفع مشکلات این بخش، از تشکیل انجمن خانه صنعت خبر داد و جزئیات خدمات ارائه شده را تشریح کرد. وی با انتقاد شدید از تصمیمات وزارت صنایع و شورای عالی اداری، اعلام کرد که ادغام سازمان صنایع کوچک در سازمان شهرک‌های صنعتی، اقدامی بوده که منجر به چالش‌های جدی شده است. نماینده سابق نورآباد از مجمع برای حمایت از این بخش حیاتی استمداد کرد و بر ضرورت بازنگری در تصمیمات اداری تأکید ورزید.

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برنامه‌ریزی‌های انتخاباتی و نگرانی‌های کارشناسان

در بخش دیگر از این گفت‌وگوها، آقای نصیری‌زاده، دبیرکل مجمع متخصصین، و اخوی محمود، به تشریح برنامه‌های انتخاباتی مجلس پرداختند. دبیرکل مجمع اعلام کرد که برای تمامی حوزه‌های انتخاباتی، نامزد تعیین خواهد شد و این رویکرد نشان‌دهنده سازمان‌یافتگی فعالان سیاسی است. در همین راستا، اخوی محمود اشاره کرد که دیشب شورای مرکزی حزب اعتدال و توسعه نیز در همین جهت صحبت‌هایی داشته است. همچنین هشدارهایی مبنی بر اینکه مجلس در حال حاضر وضع روحی درستی ندارد و نمی‌تواند از عهده تصویب برنامه چهارم و حتی بودجه سال ۱۳۸۳ برآید، بیان شد که این موضوع نشان‌دهنده چالش‌های عملکردی قوه مقننه است.

تحولات سیاسی و تنش‌های دیپلماتیک در منطقه

در فضای بین‌المللی و دیپلماتیک، آقای صباح زنگنه با ذکر جزئیات مهمی از تعاملات سیاسی، اعلام کرد که آمریکا پیغامی ارسال کرده و برای حل مشکل عراق، از دیگر کشورها استمداد جسته است. وی افزود که واشنگتن اعلام کرده می‌خواهد هرچه سریع‌تر حکومت مردمی را در عراق ایجاد کند. این اظهارات نشان‌دهنده تغییر رویکرد آمریکا در سیاست‌های منطقه‌ای و تلاش برای ایجاد ثبات از طریق سازوکارهای جدید سیاسی است. در مقابل، نخست‌وزیر قطر هشدار داد که خاورمیانه تحمل تشدید دوباره تنش میان آمریکا و ایران را ندارد و این بیانیه می‌تواند هشداری برای مدیریت تنش‌ها باشد.

تقابل‌های داخلی مجلس و واکنش نمایندگان

فضای مجلس در روزهای اخیر دچار تنش‌هایی شد که منجر به اعتراض برخی نمایندگان گردید. آقای شیرزاد، نماینده اصفهان، در سخنرانی قبل از دستور، اظهارات تندی نسبت به عملکرد نظام بیان کرد که باعث اعتراض آقای کروبی و جمعی از نمایندگان شد و مدتی جلسه را متشنج ساخت. همچنین دیروز آقای الماسی در نطق قبل از دستور مجلس اعلام کرد که فرماندار و سپاه، روز قدس او را کتک زده‌اند که این ادعا نیز منجر به تشدید تنش‌ها در صحن علنی شد. این رویدادها نشان‌دهنده شکاف‌های عمیق و اختلافات جدی در فضای سیاسی داخلی است.

هشدار به عملکرد دوم خردادی‌ها و تحولات نظامی

در جریان مراسم سالگرد فروهرها، شعارهای اعتراضی علیه برخی جریان‌های سیاسی سر دادند و به عملکرد دوم خردادی‌ها انتقاد کردند. این رویدادها در کنار تحولات نظامی در منطقه، از جمله سقوط هلیکوپتر نظامی آمریکا در اطراف بگرام افغانستان و درگیری‌ها در عراق، بر وضعیت امنیتی تأثیرگذار است. در عین حال، قائم‌مقام نخست‌وزیر اعلام کرد که امروز ایران یکی از چهار کشور برتر در میان قدرت‌های جهان است و شکستن محاصره از راه نظامی راه‌هایی دارد که ان‌شاءالله در آینده نزدیک پیش می‌بریم. این اظهارات نشان‌دهنده رویکرد قاطعانه در سیاست خارجی و نظامی کشور است.