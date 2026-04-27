کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی، در دیدار با وزیر دفاع روسیه، آندری بلوسوف، حمایت قاطعانه خود را از سیاست‌های روسیه اعلام کرد و بر تقویت روابط نظامی دو کشور تاکید نمود. این دیدار در پی امضای یک پیمان مشارکت راهبردی جامع بین دو کشور صورت می‌گیرد و نشان‌دهنده عمق روابط رو به گسترش بین مسکو و پیونگ‌یانگ است.

رهبر کره شمالی ، کیم جونگ اون ، در دیدار با مقامات ارشد روسیه به ریاست آندری بلوسوف ، وزیر دفاع این کشور، بار دیگر حمایت قاطعانه خود را از سیاست‌های روسیه اعلام کرد.

این دیدار که در پیونگ‌یانگ برگزار شد، بر تقویت روابط نظامی دو کشور و گسترش همکاری‌های دوجانبه در ابعاد مختلف متمرکز بود. تحلیلگران بر این باورند که این همکاری‌ها فراتر از جنگ جاری در اوکراین بوده و در بلندمدت نیز ادامه خواهد یافت. این موضوع با توجه به امضای یک طرح همکاری بلندمدت بین مسکو و پیونگ‌یانگ برای دوره ۲۰۲۷ تا ۲۰۳۱، تقویت می‌شود.

این طرح که در پایان سال جاری میلادی نهایی خواهد شد، نشان‌دهنده آمادگی دو کشور برای دوران پس از جنگ اوکراین و حتی ادامه همسویی سیاسی، نظامی و اقتصادی آن‌ها در صورت پایان درگیری‌ها است. برخی کارشناسان حتی احتمال ارتقای روابط به سطح اتحاد رسمی را مطرح می‌کنند. شرکت هیات روسی در مراسم یادبود سربازان کره شمالی که در جریان نبرد در منطقه کورسک اوکراین کشته شده‌اند، نشان‌دهنده عمق روابط رو به گسترش بین دو کشور است.

نیروهای اوکراینی در سال ۲۰۲۴ ضدحمله‌ای به منطقه کورسک انجام داده و موفق به بازپس‌گیری بخش‌هایی از آن شدند. این منطقه از اهمیت استراتژیک بالایی برخوردار است و حضور سربازان کره شمالی در کنار نیروهای روسیه در این نبرد، نشان‌دهنده تعهد پیونگ‌یانگ به حمایت از مسکو است.

کیم جونگ اون در سخنرانی خود در این مراسم، نیروهای کره شمالی را به دلیل «از بین بردن متجاوزان» و «ناکام گذاشتن جاه‌طلبی‌های هژمونیک و ماجراجویی نظامی آمریکا و غرب» مورد ستایش قرار داد. او تاکید کرد که کره شمالی به حمایت کامل از سیاست‌های روسیه در جهت دفاع از حاکمیت، تمامیت ارضی و منافع امنیتی این کشور ادامه خواهد داد. این اظهارات نشان‌دهنده همسویی عمیق دو کشور در برابر آنچه که آن‌ها «تهدیدات» ناشی از سوی غرب می‌دانند، است.

همکاری‌های نظامی بین روسیه و کره شمالی در سال ۲۰۲۴ با سفر ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، به پیونگ‌یانگ و امضای یک پیمان مشارکت راهبردی جامع، به سطح جدیدی ارتقا یافته است. این پیمان شامل بند دفاع متقابل در صورت وقوع یک حمله به هر یک از طرفین است. این موضوع نشان‌دهنده تعهد جدی دو کشور به حمایت از یکدیگر در برابر تهدیدات خارجی است.

علاوه بر این، کیم جونگ اون و بلوسوف در دیدار خود به تبادل نظر در مورد اوضاع سیاسی بین‌المللی و منطقه‌ای پرداختند و بر توسعه بیشتر همکاری‌های نظامی و سیاسی بین دو کشور تاکید کردند. همچنین، کیم جونگ اون در دیدار جداگانه‌ای با ویاچسلاو ولودین، رئیس دومای دولتی روسیه، بر عزم دو کشور برای تعمیق روابط دوجانبه مطابق با پیمان مشارکت راهبردی جامع تاکید کرد.

این دیدارها و توافقات نشان‌دهنده اراده قوی دو کشور برای تقویت روابط خود در تمامی زمینه‌ها است و می‌تواند تاثیرات قابل توجهی بر معادلات قدرت در منطقه و جهان داشته باشد. این همکاری‌ها در حالی صورت می‌گیرد که روسیه با تحریم‌های گسترده‌ای از سوی غرب مواجه است و کره شمالی نیز به دلیل برنامه هسته‌ای خود با محدودیت‌های بین‌المللی روبرو است. بنابراین، همکاری با یکدیگر می‌تواند به هر دو کشور در مقابله با این چالش‌ها کمک کند





