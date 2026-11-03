بررسی کامل تاثیر سیارات و صور فلکی بر تعیین ساعات سعد و نحس در تقویم نجومی و آیین‌های سنتی برای انجام کارهای مهم روزانه.

تاریخچه و فرهنگ عمومی بسیاری از جوامع، به‌ویژه در ایران، با مفاهیم نجومی و ستاره‌بینی گره خورده است. یکی از این مباحث قدیمی، تقسیم‌بندی زمان بر اساس تاثیرپذیری سیارات بر وقایع زمینی است. این باور دیرینه که روزها و ساعات خاص، تحت تاثیر سیارات متفاوتی قرار دارند، به دسته‌بندی " ساعات سعد" و " ساعات نحس" انجامیده است. این تقسیم‌بندی بر اساس هفت سیاره کلاسیک و هفت روز هفته صورت می‌گیرد و هر کدام ویژگی‌های منحصر به فردی برای شروع کارهای مهم دارند. درک این الگوها به افراد کمک می‌کند تا زمان‌بندی فعالیت‌های خود را با باورهای سنتی و نجومی هماهنگ کنند. این مقاله به بررسی دقیق این ساعت‌ها و ویژگی‌های هر یک می‌پردازد.

تحلیل ساعات شنبه و یکشنبه تحت تاثیر زحل و شمس

روز شنبه در این تقسیم‌بندی تحت حاکمیت سیاره زحل قرار دارد. زحل به عنوان یک سیاره "نحس اکبر" شناخته می‌شود، اما این به معنای ممنوعیت مطلق نیست. در ساعات مربوط به زحل در روز شنبه، زمان مناسبی برای انجام قراردادها، تجارت، و فعالیت‌های زراعی محسوب می‌شود. همچنین این ساعت‌ها برای انجام کارهای خاص مانند طلسم‌های درمانی یا محافظتی نیز نتیجه‌بخش هستند. گفته می‌شود افرادی که در این ساعات خاص به دنیا می‌آیند، دارای عمری طولانی و قدرتی سیاسی یا حکومتی هستند. در مقابل، روز یکشنبه تحت تاثیر سیاره شمس یا خورشید است که یک سیاره "سعد اکبر" محسوب می‌شود. این روز برای برش دادن لباس، خرید و فروش، و حتی انجام طلسم‌های مثبت بسیار مناسب است. با این حال، انجام طلسم‌های منفی، ایجاد شر و حسادت در این زمان توصیه نمی‌شود. کودکانی که در ساعات شمس متولد می‌شوند، علاوه بر عمر طولانی، از هوش و دانش بالا برخوردار خواهند بود.

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دوشنبه و سه‌شنبه؛ تاثیر قمر و مریخ بر اعمال روزمره

روز دوشنبه تحت حاکمیت سیاره قمر است که به عنوان یک سیاره "سعد اصغر" شناخته می‌شود. این زمان برای نوشتن دعاهای محبت، حجامت، ارسال پیام‌های مهم، مصرف دارو، و سفر رفتن بسیار مناسب و موثر است. در مقابل، روز سه‌شنبه تحت تاثیر مریخ قرار دارد که یک سیاره "نحس اصغر" است. پوشیدن لباس نو در این روز مجاز و حتی گاهی توصیه می‌شود، اما انجام کارهایی مانند ملاقات با بزرگان، و به طور کلی انجام طلسم‌ها در این زمان نامناسب و ناپسند است. باورهای قدیمی اشاره می‌کنند که افرادی که در ساعات مریخ متولد می‌شوند، ممکن است تمایل به خشونت یا ریختن خون داشته باشند. این توصیفات نشان‌دهنده توجه دقیق نیاکان ما به روانشناسی و طبیعت‌شناسی در تقویم‌سازی بوده است.

چهارشنبه تا جمعه؛ عطارد، مشتری و زهره در تقویم نجومی

روز چهارشنبه تحت تاثیر عطارد است که یک سیاره "سعد اصغر" محسوب می‌شود. این روز برای آموزش کودکان، نوشتن دعای محبت، آغاز کارهای جدید، و فاصله انداختن بین افراد برای ایجاد الفت بسیار مناسب است. با این حال، کارهایی مانند حجامت، برش پارچه برای دوخت، انجام کارهای پنهانی، و معالجه بیماران در این ساعات توصیه نمی‌شود. کودکانی که در این ساعت به دنیا می‌آیند، معمولاً باهوش، عالم و زیرک شناخته می‌شوند. روز پنج‌شنبه تحت حاکمیت مشتری است که یک سیاره "سعد اکبر" محسوب می‌شود. این روز برای شروع هرگونه کار، عیادت بیمار، خرید و فروش، بریدن اجناس، خرید لباس نو، و دعا برای رسیدن به حاجات بسیار فرخنده است. ملاقات با افراد کافر، انجام کارهای خلاف و پنهان‌کاری در این ساعت شایسته نیست. افرادی که در این زمان متولد می‌شوند، جز نیکوکاران دوران خود خواهند بود. روز جمعه نیز تحت تاثیر زهره است که یک سیاره "سعد اکبر" می‌باشد. این روز برای ازدواج، سفر، دعای محبت، عیادت بیمار، پوشیدن و بریدن لباس نو بسیار مناسب است. متولدین این ساعت نیز معمولاً طرفدار خوشی، شادی و تفریح هستند.

صور فلکی و مفهوم قمر در عقرب در باورهای مردمی

علاوه بر تقسیم‌بندی روزهای هفتگی، صور فلکی نیز نقش مهمی در تقویم‌های ستاره‌شناسی دارند. دوازده صورت فلکی اثرگذار به ترتیب حمل، ثور، جوزا، سرطان، اسد، سنبله، میزان، عقرب، قوس، جدی، دلو و حوت هستند که با ماه‌های سال شمسی از فروردین تا اسفند همخوانی دارند. پدیده‌ای به نام "قمر در عقرب" زمانی رخ می‌دهد که ماه در برج عقرب قرار می‌گیرد. این پدیده با چشم غیرمسلح قابل تشخیص نیست و نیازمند شناخت صور فلکی و استفاده از ابزارهای نجومی دقیق است. در تقویم‌های ستاره‌شناسی، زمان دقیق این قرارگیری بیان می‌شود. به طور کلی، در هر ماه قمری کره ماه یک بار از برج عقرب عبور می‌کند. برخی تقسیم‌بندی‌های دیگر نیز روزها را بر اساس 24 ساعت شبانه‌روز به بخش‌های سعد اکبر، سعد اصغر، نحس اکبر و نحس اصغر تقسیم می‌کنند که هر کدام به یک سیاره خاص اشاره دارند. این جدول که از کتاب معتبر "مجربات باقر" گرفته شده است، راهنمای دقیقی برای تعیین ساعات مناسب انجام کارهای مختلف ارائه می‌دهد.