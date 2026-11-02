تقسیم مجدد یارانه و کنترل انرژی در دستور کار پزشکیان

مسعود پزشکیان دستور قطع یارانه ثروتمندان و مدیریت مصرف انرژی برای نجات تولید را صادر کرد. این اقدام با هدف عدالت معیشتی و جلوگیری از تعطیلی کارخانه‌ها انجام می‌شود.

مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران در تاریخ ۱۱ آبان ۱۴۰۵ در نشست مشترک با استانداران و شهرداران کلان‌شهرها، خط مشی جدیدی را برای تقویت معیشت مردم و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر اعلام کرد. وی با تأکید بر ضرورت شناسایی دقیق نیازمندان، اعلام داشت که باید تمام تلاش مدیریت کشور معطوف به رفع مشکلات زندگی مردم و فراهم کردن حداقل‌های معیشت ی باشد. این جلسه با محوریت چالش‌های اقتصادی و حمایت از محرومان برگزار شد.

دستور توقف یارانه به افراد توانمند

مهم‌ترین بخش اعلامیه رئیس جمهور مبنی بر تغییر در نظام حمایتی، پیشنهاد قطع یارانه افراد دارای تمکن بالا بود. مسعود پزشکیان صراحتاً بیان کرد که قطع یارانه این گروه جهت تخصیص منابع بیشتر به نیازمندان، اقدامی عادلانه محسوب می‌شود. وی افزود که هدف دولت و استان‌ها این است تا کالاها در استان‌های مرزی و محروم ارزان‌تر از تهران و مناطق مرکزی در دسترس مردم قرار گیرد و در صورت نیاز برای تحقق این عدالت توزیعی از یارانه استفاده شود.

Also read ترامپ: ایران یا توافق می‌کند یا نابود می‌شود

مدیریت بحران انرژی و نجات تولید ملی

در بخش دیگر صحبت‌های خود، مسعود پزشکیان بر لزوم مدیریت مصرف سوخت و برق برای جلوگیری از توقف خطوط تولید تأکید کرد. رئیس جمهور ابراز داشت که حاضر است برق اتاق خود قطع شود اما برق و گاز بخش تولید متوقف نشود. وی از استانداران خواست تا با تشکیل تیم‌های کارشناسی، پیشنهاداتی برای صرفه‌جویی و افزایش تولید ارائه دهند. همچنین پیشنهاد شد سالن‌های همایش پرمصرف و استخرها تعطیل شده و انرژی مصرفی آن‌ها به بخش تولید اختصاص یابد.

اصلاح ساختار مدیریت و بهره‌وری بخش خصوصی

رئیس جمهور با اشاره به لزوم ارتقای کیفیت آموزش و مدرسه‌سازی، خواستار مشارکت بیشتر خیرین در این زمینه شد. وی همچنین تأکید کرد که شرکت‌ها و کارخانجات زیان‌ده باید مدیریت شوند و مدیران آن‌ها از امتیازات محروم گردند. پزشکیان اضافه کرد که استخدام افراد فاقد کارآیی از طریق سفارش و توصیه، خیانت به کشور است و برای این منظور به دنبال کسب مجوز از رهبری معظم انقلاب است تا بخش خصوصی با بهره‌وری بالا فعالیت کند.

تقویت تاب‌آوری عمومی در برابر تحریم‌ها

در پایان این نشست، مسعود پزشکیان بر افزایش تاب‌آوری مردم در برابر فشارهای اقتصادی و توطئه‌های دشمنان تأکید نمود. وی معتقد بود که با گفت‌وگو و همکاری مردم می‌توان بر چالش‌های پیش‌رو غلبه کرد. رئیس جمهور خاطرنشان کرد که در سال گذشته مردم با حضور پررنگ در میدان، از کشور دفاع کرده‌اند و وظیفه حاکمیت خدمت به آنان و رفع دغدغه‌هایشان است تا بتوانند با قدرت از پس مشکلات برآیند.

عدالت در توزیع یارانه و ساماندهی دهک‌ها

یکی دیگر از موارد مطرح شده در این نشست، ساماندهی کالابرگ و شناسایی دقیق دهک‌های درآمدی بود. مسعود پزشکیان گفت که یارانه باید به صورت عادلانه توزیع شود و هیچ منطقی ندارد افرادی که سرمایه و توانمندی بالایی دارند، از امکانات بیشتری برخوردار باشند. وی اضافه کرد که رضایت عموم مردم و اکثریت جامعه باید ملاک تصمیم‌گیری باشد و نارضایتی یک قشر خاص نباید مانع اجرای عدالت معیشتی شود.