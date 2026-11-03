تقابل دو جناح در کاخ سفید؛ گروه ونس به دنبال دیپلماسی و گروه هگستس طرفدار عملیات نظامی گسترده. بررسی جزئیات و پیامدهای این شکاف بر آینده روابط آمریکا و ایران در دوره پس از انتخابات.

کاخ سفید با یک شکاف راهبردی عمیق و دو قطبی در مواجهه با تهران روبرو شده است. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، دو جناح اصلی در تیم ترامپ بر سر آینده پرونده ایران و نحوه برخورد با جمهوری اسلامی به اختلاف نظر جدی رسیده‌اند. یکی از این جناح‌ها که با حمایت مستقیم رئیس‌جمهور آمریکا همراه است، بر لزوم تلاش نهایی برای مذاکره و جلوگیری از تشدید درگیری‌های نظامی تأکید دارد. این گروه معتقد است که فرصت‌های دیپلماتیک هنوز از بین نرفته و باید برای رسیدن به یک توافق جدید تلاش کرد.

استراتژی دیپلماتیک ونس و حمایت ترامپ

جناح اول که تحت رهبری جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا فعالیت می‌کند، استدلال می‌کند که هنوز زمانی برای جلوگیری از بازگشت به یک جنگ گسترده وجود دارد. جی‌دی ونس هشدار داده است که تکرار درگیری‌های نظامی نه تنها پیامدهای مخرب منطقه‌ای خواهد داشت، بلکه میراث سیاسی دونالد ترامپ و آینده سیاسی جمهوری‌خواهان را به خطر می‌اندازد. این دیدگاه با حمایت صریح دونالد ترامپ مواجه شده است. دونالد ترامپ امیدوار است که یک ابتکار دیپلماتیک جدید بتواند به یک توافق منجر شود و از تحمیل هزینه‌های سیاسی بیشتر به دولت او جلوگیری کند.

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مدیریت پرونده توسط ونس و جانشینان پیشین

تیم جی‌دی ونس معتقد است که پس از انتخابات، شرایط منطقه‌ای برای مذاکره دستخوش تغییر خواهد شد. آن‌ها پیش‌بینی می‌کنند که ایران با پایان یافتن فضای حساس انتخاباتی در آمریکا، تمایل بیشتری برای حل اختلافات با واشنگتن از خود نشان خواهد داد. این تیم برای تقویت استدلال خود به ارزیابی‌های اخیر وزارت دفاع آمریکا از تأثیر محاصره دریایی و گزارش‌های وزارت خزانه‌داری درباره تحریم‌های جدید استناد می‌کند. آن‌ها مدعی هستند که فشارهای اقتصادی فعلی منابع مالی و توان مقاومت ایران را به شدت تضعیف کرده است. از نگاه این تیم، مجموعه این تحولات می‌تواند زمینه‌ساز آغاز مذاکراتی با اهداف و زمان‌بندی مشخص شود. در همین چارچوب، نقش مستقیم جی‌دی ونس در مدیریت پرونده مذاکرات پررنگ‌تر شده است؛ پرونده‌ای که پیش‌تر عمدتا از سوی استیو ویتکاف و جرد کوشنر و با نظارت مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، دنبال می‌شد.

مواضع تندروها و گزینه‌های نظامی پنتاگون

در مقابل، جناح تندرو کاخ سفید به رهبری پیت هگستس، وزیر جنگ، معتقد است که عملیات نظامی گسترده می‌تواند راه‌حل نهایی بحران با ایران باشد. پنتاگون مجموعه‌ای از گزینه‌های نظامی را به دونالد ترامپ ارائه کرده و مقدمات حملات هدفمند را نیز بررسی کرده است. برخلاف عملیات پیشین که با هدف افزایش فشار بر ایران انجام می‌شد، هدف این بار از نگاه حامیان این رویکرد، از بین بردن توان نظامی و اقتصادی ایران است. این جناح معتقد است چنین عملیاتی می‌تواند به پرونده هسته‌ای و اختلافات منطقه‌ای با ایران پایان دهد. با این حال، نگرانی از گسترش جنگ و پیامدهای امنیتی آن برای کشورهای منطقه همچنان یکی از موانع اصلی تصمیم‌گیری است.

هشدارهای سناتورها و نگرانی از جنگ طولانی

منابع نزدیک به کاخ سفید تأکید دارند که هرگونه اقدام در این سطح به هماهنگی با متحدان منطقه‌ای آمریکا نیاز خواهد داشت. کریس مورفی، سناتور دموکرات عضو کمیته روابط خارجی سنا، اخیرا از طرحی محرمانه برای اقدام علیه ایران در دوره پس از انتخابات خبر داده و آن را دیوانه‌وار توصیف کرده است. او هشدار داده است که اجرای چنین طرحی می‌تواند جنگ خاورمیانه را طولانی‌تر کند و پیامدهای فاجعه‌باری برای منطقه داشته باشد. هم‌زمان، تاکر کارلسون، مجری رسانه‌ای نزدیک به دونالد ترامپ، از احتمال اجرای طرحی مشترک میان آمریکا و اسرائیل با ماهیت هسته‌ای علیه ایران در دوره پس از انتخابات سخن گفته است.

تغییر معادلات سیاسی و هزینه‌های انتخاباتی

منابع نزدیک به کاخ سفید معتقدند که دونالد ترامپ در دوره پس از انتخابات با فشار سیاسی کمتری برای پرهیز از اقدام نظامی علیه ایران مواجه خواهد بود. پیش از انتخابات، نامزدها و رهبران جمهوری‌خواه نگران بودند که حمله دوباره به ایران به موقعیت انتخاباتی حزب آسیب بزند. اما پس از انتخابات، چه جمهوری‌خواهان اکثریت کنگره را حفظ کنند و چه دموکرات‌ها کنترل آن را به دست بگیرند، محدودیت‌های انتخاباتی پیش روی دونالد ترامپ کاهش خواهد یافته است. دو ماه فاصله میان انتخابات و آغاز به کار کنگره جدید، فرصت مهمی برای دونالد ترامپ خواهد بود تا درباره آینده پرونده ایران تصمیم بگیرد. همچنین هزینه‌های سیاسی جنگ با ایران به نگرانی جدی رهبران جمهوری‌خواه تبدیل شده است و آنان معتقدند پایان دادن به این بحران پیش از آغاز رقابت‌های مقدماتی انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۸ می‌تواند یک دستاورد سیاسی مهم باشد.