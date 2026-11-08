تقدیر از سیما بینا در دانشگاه استنفورد، امضای توافق راه‌آهن شورای همکاری خلیج فارس، و دیدار پنهان ترامپ با نخست‌وزیر قطر برای مذاکرات ایران.

سیما بینا ، پژوهشگر برجسته موسیقی نواحی ایران، شامگاه شنبه ۱۶ آبان ۱۴۰۳ برابر با هفتم نوامبر در مراسمی در دانشگاه استنفورد آمریکا به عنوان برگزیده شانزدهمین دوره جایزه "بیتا" مورد تقدیر قرار گرفت. این دانشگاه در معرفی او از تلاش‌های مستمر او در حفظ میراث موسیقی محلی و فرهنگ اصیل ایرانی تقدیر کرده است.

تجلیل از سیما بینا با تأکید بر نقش او در گردآوری و ثبت نغمه‌های اقوام مختلف از لالایی‌های کردی تا آوازهای بلوچی انجام شد. این هنرمند که فعالیت حرفه‌ای خود را از دهه ۱۳۴۰ آغاز کرده، با وجود محدودیت‌های دهه‌های ۶۰ و ۷۰، به آموزش موسیقی به زنان و انتقال این میراث به نسل‌های بعدی ادامه داده است.

Also read جنسن هوانگ به خیانت همسران و همکاری در تحقیقات جاسوسی انویدیا اقرار کرد

جزئیات جایزه بیتا و پیشینه آن

جایزه بیتا برای هنرهای ایرانی از سال ۲۰۰۸ میلادی از سوی برنامه مطالعات ایرانی دانشگاه استنفورد اهدا می‌شود و به چهره‌هایی اختصاص دارد که در دفاع از حق آفرینش آزادانه هنری نقش داشته‌اند. سیما بینا در فهرست دریافت‌کنندگان این جایزه شامل نام‌هایی مانند محمدرضا شجریان و کیهان کلهر قرار می‌گیرد.

این جایزه معیارهای دقیقی دارد و به هنرمندانی اهدا می‌شود که در طول زندگی حرفه‌ای خود دستاوردهای مهمی در حوزه هنر ایران داشته‌اند. سیما بینا با انتشار کتاب‌ها و سخنرانی در دانشگاه‌های جهان، در شناساندن موسیقی سنتی ایران تأثیرگذار بوده است.

توافق راه‌آهن شورای همکاری خلیج فارس

شش کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس روز یکشنبه ۱۷ آبان در منامه پایتخت بحرین توافق‌نامه‌ای برای اجرای شبکه راه‌آهن مشترک امضا کردند. این پروژه بزرگ حمل و نقلی به طول دو هزار و ۱۱۷ کیلومتر قرار است کویت، عربستان سعودی، بحرین، قطر، امارات و عمان را به هم متصل کند.

مقامات این شورا اعلام کرده‌اند که تاکنون حدود ۵۶ درصد از این پروژه تکمیل شده و بهره‌برداری کامل از آن تا دسامبر ۲۰۳۰ برنامه‌ریزی شده است. این توافق در شرایطی صورت می‌گیرد که اختلال در تردد کشتی‌ها از تنگه هرمز، تجارت منطقه‌ای را با چالش‌های جدی مواجه کرده است.

دیدار ترامپ و آل ثانی در کاخ سفید

دفتر ریاست جمهوری آمریکا اعلام کرد که دونالد ترامپ روز دوشنبه ۱۸ آبان با محمد بن عبدالرحمن آل ثانی نخست‌وزیر قطر در کاخ سفید دیدار خواهد کرد. گزارش‌ها حاکی از آن است که محور اصلی این دیدار تلاش برای دستیابی به آتش‌بس جدید و ازسرگیری مذاکرات هسته‌ای با ایران است.

جی‌دی ونس معاون رئیس‌جمهوری آمریکا نیز پیش از این دیدار با نخست‌وزیر قطر ملاقات خواهد کرد. قطر در هفته‌های اخیر نقش مهمی در میانجیگری بین تهران و واشینگتن ایفا کرده است.

انفجار در جزیره قشم و هشدارهای آمریکا

رسانه‌های حکومتی ایران شامگاه یکشنبه ۱۷ آبان از شنیده شدن صدای چند انفجار در جزیره قشم خبر دادند. خبرگزاری ایرنا با اشاره به شنیده شدن صدای چهار انفجار اعلام کرد که به نظر می‌رسد نقاطی در جزیره مورد اصابت قرار گرفته باشد.

در همین حال مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا گفت که مذاکرات با ایران پیشرفت چندانی نداشته و دسترسی به توافق در آینده نزدیک محتمل به نظر نمی‌رسد. دونالد ترامپ نیز هشدار داد که در صورت ازسرگیری عملیات نظامی، آمریکا اهداف زیرساختی بیشتری را شناسایی کرده است.