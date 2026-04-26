وزیر امور خارجه ایران در پایان سفر به پاکستان از دولت، مردم و ارتش این کشور به دلیل تلاش‌هایشان برای برقراری صلح و ثبات در منطقه قدردانی کرد. این سفر در راستای تقویت روابط دوجانبه و رایزنی در خصوص تحولات منطقه‌ای انجام شد.

سفر اخیر دکتر سید عباس عراقچی ، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران ، به پاکستان در چارچوب یک تور دیپلماتیک منطقه‌ای، با هدف تقویت روابط دوجانبه و تبادل نظر در خصوص تحولات مهم منطقه انجام شد.

این سفر که با استقبال گرم مقامات پاکستانی همراه بود، نشان‌دهنده اهمیت ویژه این کشور در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران است. دکتر عراقچی در این سفر با فیلد مارشال سید عاصم منیر، فرمانده ارتش پاکستان، دیدار و گفتگو کرد و از زحمات و تلاش‌های بی‌وقفه دولت، مردم و ارتش پاکستان، به ویژه شخص شهباز شریف، نخست وزیر این کشور، برای برقراری صلح و ثبات در منطقه قدردانی نمود.

این سفر، دومین بازدید وزیر امور خارجه کشورمان از پاکستان در بازه زمانی اخیر محسوب می‌شود و نشان‌دهنده عزم جدی دو کشور برای گسترش و تعمیق همکاری‌های دوجانبه در زمینه‌های مختلف است. استقبال رسمی از دکتر عراقچی توسط سید محسن نقوی، وزیر کشور پاکستان و همچنین حضور و همراهی رضا امیری مقدم، سفیر جمهوری اسلامی ایران در اسلام‌آباد، بر اهمیت این سفر و سطح روابط دو کشور تاکید داشت.

دکتر عراقچی پس از انجام ملاقات‌های مهم با مقامات پاکستانی، اسلام‌آباد را به مقصد مسقط ترک کرد. در طول اقامت خود در پاکستان، ایشان با مقامات بلندپایه این کشور در خصوص مسائل مختلف منطقه‌ای و بین‌المللی تبادل نظر کرد و بر ضرورت همکاری‌های مشترک برای مقابله با چالش‌های موجود تاکید نمود. این سفر در فضایی امن و آرام، به لطف مدیریت و برنامه‌ریزی دقیق طرف پاکستانی، انجام شد و این امر نیز مورد تقدیر وزیر امور خارجه کشورمان قرار گرفت.

دکتر عراقچی همچنین از نیروهای امنیتی، پلیس، کارمندان دستگاه‌های اجرایی و به ویژه مردم شریف پاکستان به خاطر صبوری و همکاری‌شان در طول این سفر قدردانی کرد. این سفر نه تنها فرصتی برای رایزنی‌های سیاسی و دیپلماتیک بود، بلکه گامی مهم در جهت تقویت روابط مردمی و فرهنگی بین دو کشور نیز محسوب می‌شد. جمهوری اسلامی ایران همواره پاکستان را به عنوان یک همسایه و دوست نزدیک می‌داند و بر اهمیت حفظ و تقویت روابط با این کشور تاکید دارد.

تلاش‌های پاکستان برای میانجی‌گری و برقراری صلح در منطقه، همواره مورد تقدیر ایران قرار گرفته است و جمهوری اسلامی ایران آماده است تا در این راستا با پاکستان همکاری کند. این سفر همچنین فرصتی برای بررسی راهکارهای عملی برای گسترش همکاری‌های اقتصادی و تجاری بین دو کشور فراهم کرد. با توجه به پتانسیل‌های موجود در هر دو کشور، انتظار می‌رود که در آینده شاهد افزایش حجم مبادلات تجاری و سرمایه‌گذاری‌های مشترک باشیم.

دکتر عراقچی در جمع‌بندی سفر خود به اسلام‌آباد، آن را بسیار ثمربخش توصیف کرد و نقش میانجی‌گرانه و تلاش‌های برادرانه پاکستان برای بازگرداندن صلح به منطقه را بسیار ارزشمند دانست. این سفر، گامی مهم در جهت تقویت روابط دوجانبه و ایجاد یک فضای مثبت برای همکاری‌های منطقه‌ای محسوب می‌شود. انتظار می‌رود که نتایج این سفر در آینده نزدیک به ثمر برسد و به نفع هر دو کشور و همچنین صلح و ثبات در منطقه باشد.

همچنین، این سفر نشان داد که ایران و پاکستان در خصوص مسائل مهم منطقه‌ای و بین‌المللی دیدگاه‌های مشترکی دارند و آماده‌اند تا برای تحقق منافع مشترک با یکدیگر همکاری کنند. این همکاری می‌تواند شامل تبادل اطلاعات، هماهنگی مواضع در مجامع بین‌المللی و اجرای پروژه‌های مشترک باشد.

در نهایت، سفر دکتر عراقچی به پاکستان، یک گام مهم در جهت تقویت روابط دوجانبه و ایجاد یک فضای مثبت برای همکاری‌های منطقه‌ای بود و انتظار می‌رود که نتایج مثبتی را در آینده به همراه داشته باشد





