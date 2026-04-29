تقبیح شدید اقدام بحرین در سلب تابعیت از شهروندان به بهانه حمایت از ایران

وزارت امور خارجه ایران اقدام بحرین در سلب تابعیت از ده‌ها شهروند به دلیل همدلی با ایران و انتقاد از آمریکا و اسرائیل را نقض آشکار حقوق بشر و تلاشی برای منحرف کردن افکار عمومی دانست.

وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران ضمن محکومیت شدید رویکرد غیرانسانی و ناقض حقوق بشر مقامات بحرین در اعمال مجازات‌های سنگین و ضدبشری علیه شهروندان این کشور، به ویژه اقدام اخیر سلب تابعیت از ده‌ها نفر از آنان، این عمل را به شدت تقبیح می‌کند.

این اقدام، نه تنها نقض آشکار حقوق بین‌الملل و اصول حقوق بشری است، بلکه نشان‌دهنده ادامه سیاست‌های تبعیض‌آمیز و سرکوبگرانه حاکمان بحرین علیه مردم خود می‌باشد. سلب تابعیت از شهروندان بحرینی به بهانه‌های واهی و بی‌اساس، از جمله همدلی با جمهوری اسلامی ایران و ابراز انزجار از جنایات رژیم‌های آمریکا و اسرائیل علیه ملت ایران، اقدامی غیرقانونی و مغایر با تمامی هنجارهای انسانی است.

این اقدام در واقع تلاشی مذبوحانه برای منحرف کردن اذهان عمومی بحرین و منطقه از مسئولیت مستقیم دولت بحرین در حمایت و همراهی با نیروهای متجاوز آمریکایی-اسرائیلی علیه ملت ایران است. مقامات بحرینی با اینگونه اقدامات، نه تنها نمی‌توانند اراده و مقاومت مردم ایران را تضعیف کنند، بلکه بر انزوا و بی‌اعتباری خود در عرصه بین‌المللی خواهند افزود.

جمهوری اسلامی ایران همواره بر اهمیت احترام به حقوق بشر و آزادی بیان تاکید داشته و معتقد است که سرکوب و سلب حقوق شهروندان، نه تنها راه حل مشکلات نیست، بلکه به تشدید ناآرامی‌ها و بی‌ثباتی در منطقه منجر خواهد شد. این اقدام بحرین، در راستای سیاست‌های مداخله‌جویانه و حمایت از رژیم صهیونیستی است که هدف آن ایجاد شکاف و تفرقه در بین کشورهای منطقه و تضعیف جبهه مقاومت می‌باشد.

لازم به ذکر است که این اقدام، در چارچوب یک سرکوب امنیتی گسترده‌تر در بحرین صورت گرفته است که طی آن ده‌ها نفر به اتهام ارتباط با نهادهای خارجی و تجلیل از حملات ایران، دستگیر شده‌اند. مقامات بحرینی این افراد را به ایجاد بی‌ثباتی و تهدید نظم عمومی متهم کرده‌اند، اما این اتهامات به نظر می‌رسد صرفاً بهانه‌ای برای سرکوب مخالفان و منتقدان دولت باشد.

جمهوری اسلامی ایران از جامعه بین‌المللی، سازمان‌های حقوق بشری و نهادهای بین‌المللی خواستار واکنش قاطع و محکومیت این اقدام غیرانسانی و ناقض حقوق بشر است. همچنین، از دولت بحرین می‌خواهد که فوراً نسبت به بازگرداندن تابعیت سلب شده از شهروندان خود اقدام کند و به حقوق و آزادی‌های اساسی آنان احترام بگذارد. ادامه این سیاست‌های سرکوبگرانه، نه تنها به حل مشکلات بحرین کمکی نخواهد کرد، بلکه به تشدید بحران و بی‌ثباتی در این کشور و منطقه منجر خواهد شد.

جمهوری اسلامی ایران همواره آماده است تا با دولت بحرین وارد گفت‌وگو شود و در چارچوب احترام متقابل و منافع مشترک، به حل و فصل اختلافات و ایجاد ثبات و امنیت در منطقه کمک کند. اما این گفت‌وگوها تنها در صورتی ممکن خواهد بود که دولت بحرین از سیاست‌های سرکوبگرانه و مداخله‌جویانه خود دست بردارد و به حقوق و آزادی‌های مردم خود احترام بگذارد.

این اقدام بحرین، یادآور نقض حقوق بشر گسترده‌ای است که در سال‌های اخیر در این کشور صورت گرفته است. سرکوب فعالان سیاسی، محدودیت آزادی بیان، و بازداشت‌های خودسرانه، تنها بخشی از این نقض حقوق بشر است. جمهوری اسلامی ایران معتقد است که حل مشکلات بحرین، تنها از طریق گفت‌وگو و مشارکت تمامی اقشار مردم این کشور امکان‌پذیر است.

تحمیل راه‌حل‌های خارجی و سرکوب مخالفان، نه تنها به حل مشکلات کمکی نخواهد کرد، بلکه به تشدید بحران و بی‌ثباتی در این کشور منجر خواهد شد





