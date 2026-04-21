در سایه تشدید تنشهای دریایی و رهگیری کشتیهای حامل نفت ایران توسط آمریکا، مقامات جمهوری اسلامی ضمن رد مذاکره، از آمادگی نظامی برای نبرد خبر میدهند. همزمان اروپا برای مقابله با بحران انرژی به دنبال حفظ نیروگاههای هستهای است و چالشهای معیشتی در ایران همچنان رو به افزایش است.
در شرایطی که تنشهای منطقهای و بینالمللی در سطوح مختلف در حال تشدید است، فضای سیاسی میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده به نقطه عطفی رسیده که گمانهزنیها درباره آینده مذاکرات و احتمال درگیری نظامی را به صدر اخبار کشانده است.
خبرگزاری فارس با انتشار گزارشی اعلام کرد که علیرغم اخبار منتشر شده در برخی رسانهها مبنی بر احتمال برگزاری دور دوم مذاکرات در اسلامآباد، موضع رسمی جمهوری اسلامی مبنی بر عدم مشارکت در این گفتوگوها تغییری نکرده است.
در همین حال، تنشها در حوزه دریایی نیز به شدت افزایش یافته و وزارت جنگ ایالات متحده از رهگیری و بازرسی کشتی باری تیفانی به دلیل مشارکت در حمل نفت ایران و نقض تحریمها خبر داده است. این کشتی که تحت مدیریت شرکت تحریمشده ایاناسای فعالیت میکرد، متهم است که با خاموش کردن سامانههای رهگیری در محدوده سنگاپور، اقدام به بارگیری نفت ایران کرده است.
از سوی دیگر، دیپلماسی در منطقه به شکلی پرشتاب دنبال میشود. بدر عبدالعاطی، وزیر امور خارجه مصر، در رایزنیهای فشرده با همتایان خود در عمان، ترکیه و پاکستان، وضعیت بحرانی منطقه را مورد بررسی قرار داده است.
در این میان، دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، با متهم کردن ایران به نقض مکرر آتشبس، موضعی سختگیرانه اتخاذ کرده و همزمان مقامات نظامی و سیاسی جمهوری اسلامی نیز پاسخهای تندی دادهاند. علی شیرازی، از فرماندهان ارشد انتظامی، با لحنی تهدیدآمیز خطاب به ترامپ سخن گفته و از احتمال واکنشهای جدی جبهه مقاومت سخن به میان آورده است.
در داخل نیز، نمایندگان مجلس از جمله روحالله ایزدخواه و ابراهیم عزیزی بر آمادگی میدان برای مقابله با دشمن تاکید کرده و میدان و دیپلماسی را مکمل یکدیگر توصیف کردهاند. خبرگزاری تسنیم نیز با ادبیاتی مشابه اعلام کرد که جمهوری اسلامی برای دور جدید نبرد آمادگی کامل دارد و شگفتانههایی را برای تقابل نظامی تدارک دیده است.
در عرصه انرژی و اقتصاد بینالملل، کمیسیون اروپا به دلیل نگرانی از ناپایداری تامین انرژی در سایه تنشهای ایران و سایر بحرانهای منطقهای، در حال تدوین بسته پیشنهادی برای مهار قیمتها است. این کمیسیون به کشورهای عضو توصیه کرده است که از تعطیلی زودهنگام نیروگاههای هستهای خودداری کنند تا ضمن تضمین تامین برق پایدار و ارزان، وابستگی اروپا به سوختهای فسیلی کاهش یابد.
این رویکرد در حالی است که در داخل ایران، جامعه با چالشهای معیشتی عمیقی دستوپنج نرم میکند. گزارشها حاکی از آن است که بخش بزرگی از کارگران و کارمندان در صنایع مختلف با بحران پرداخت نشدن حقوق، تعدیل نیرو و تزلزل شدید در امنیت شغلی روبرو هستند. ترکیب فشارهای اقتصادی داخلی با تهدیدهای جنگی و بنبستهای دیپلماتیک، وضعیت پیچیدهای را ایجاد کرده که در آن مسئولان بر اولویتهای نظامی تمرکز دارند، در حالی که معیشت عمومی در وضعیت هشدار قرار دارد.
