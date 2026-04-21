بررسی آخرین تحولات تنش میان ایران و آمریکا، شامل فشارهای اقتصادی بر مردم، موضعگیری تند نهادهای نظامی در قبال مذاکرات و تاثیرات منطقهای و بینالمللی بحران انرژی و نفت.
خبرگزاری تسنیم، بازوی رسانهای سپاه پاسداران ، در گزارش اخیر خود از وجود یک اتحاد استراتژیک و انسجام کمنظیر میان نهادهای کلیدی جمهوری اسلامی شامل دولت، مجلس، سپاه پاسداران و ریاست مجلس خبر داد. این رسانه با ادبیاتی تهاجمی تصریح کرد که تمامی ارکان تصمیمگیر در ایران بر سر تداوم مقاومت در برابر آنچه زیادهخواهیهای آمریکا مینامند، توافق نظر کامل دارند.
در این گزارش تاکید شده است که هرگونه امید واهی واشینگتن برای ایجاد شکاف در جبهه داخلی ایران، همانند محاسبات اشتباهی است که پیشتر آنها را به ورطه جنگ کشانده بود. این در حالی است که وضعیت بازارهای جهانی با نزدیک شدن به مهلتهای تعیین شده برای مذاکرات تنشزا شده و قیمت نفت در معاملات آسیایی با کاهش قابل توجه مواجه شده است؛ به طوری که نفت برنت با افتی بیش از یک درصد به مرز ۹۴ دلار نزدیک شد و نفت وست تگزاس اینترمدیت نیز شاهد کاهش قیمت بود که نشاندهنده تاثیر مستقیم تنشهای سیاسی بر متغیرهای اقتصادی جهان است. در لایههای دیگر این تنش، فراس الیاسر، از اعضای ارشد شورای سیاسی گروه شبهنظامی حرکت النجبای عراق، از ارسال گسترده کمکهای مالی و کاروانهای حمایتی از عراق به سمت ایران در جریان جنگ اخیر پرده برداشت. این اظهارات که نشاندهنده نفوذ منطقهای ایران و بازوهای نیابتی آن است، با گزارشهایی مبنی بر ورود دهها تن از نیروهای حشدالشعبی از مرز شلمچه به ایران همراه شد. همزمان با این تحرکات نظامی و منطقهای، فشارهای اقتصادی بر مردم ایران به شکل بیسابقهای افزایش یافته است. گزارشهای رسیده از مخاطبان حاکی از آن است که در سایه شرایط جنگی، بیمههای تکمیلی تعهدات خود را به شدت کاهش دادهاند و در بخشهای آموزشی نیز، کسورات حقوقی تحت عنوان خسارت جنگی از معلمان کسر میشود که خشم عمومی را نسبت به مدیریت بحران و هزینههای تحمیل شده بر طبقات ضعیف جامعه برانگیخته است. در عرصه بینالمللی، بحران انرژی به عنوان یکی از پیامدهای اصلی این مناقشه خودنمایی میکند. کمیسر انرژی اتحادیه اروپا نسبت به تابستان سخت پیشرو به دلیل کمبود سوخت و بسته شدن تنگه هرمز هشدار داده و اتحادیه اروپا را وادار به تدوین طرحهای اضطراری برای توزیع منابع سوخت کرده است. با وجود فشارهای دیپلماتیک از سوی آلمان که خواهان مذاکرات سازنده در اسلامآباد شده است، مقامات ایرانی همچنان بر مواضع تند خود پافشاری میکنند. وحید احمدی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، هرگونه کوتاه آمدن از غنیسازی اورانیوم یا خروج مواد هستهای از کشور را خط قرمز نظام دانسته و این گمانهزنیها را پروپاگاندای رسانهای میخواند. در همین اثنا، ارتش جمهوری اسلامی اعلام کرد که یک نفتکش ایرانی پس از عبور از دریای عرب و مواجهه با ناوگروه آمریکایی، با موفقیت به آبهای سرزمینی ایران وارد شده است، رخدادی که نشاندهنده تداوم تقابلهای دریایی میان دو کشور در هفتههای اخیر است
مذاکرات هستهای تنش ایران و آمریکا بحران اقتصادی سپاه پاسداران امنیت منطقهای