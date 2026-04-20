تحلیل گزارش‌های مربوط به ضربات سنگین به توان موشکی ایران، تشدید اختلافات میان قالیباف و جریان جبهه پایداری پیرامون مذاکرات با آمریکا و بررسی وضعیت بحرانی اینترنت در ایران.

گزارش‌های جدید از نهادهای امنیتی و نظامی اسرائیل حاکی از آن است که زیرساخت‌های کلیدی صنعت موشکی جمهوری اسلامی ایران در پی حملات اخیر به طور کامل آسیب دیده و ظرفیت تولید موشک‌های بالستیک این کشور به حالت تعلیق درآمده است. طبق بیانیه ارتش، موساد و شاباک، تمامی سایت‌های مرتبط با توسعه تسلیحات استراتژیک که به عنوان تهدیدی برای امنیت ملی اسرائیل شناخته می‌شدند، هدف قرار گرفتند.

در همین حال، خنثی‌سازی یک عملیات خرابکارانه علیه خطوط انتقال نفت در مسیر گرجستان و ترکیه توسط نهادهای امنیتی اسرائیل، نشان‌دهنده تداوم تقابل‌های پنهان است. این تحولات در شرایطی رخ می‌دهد که فشارهای بین‌المللی بر تهران افزایش یافته و شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور چین نیز در مکالمه با ولیعهد عربستان، بر ضرورت حفظ امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز و حل‌وفصل دیپلماتیک بحران‌ها تأکید کرده است. در حوزه داخلی ایران، تنش‌های سیاسی میان جناح‌های قدرت به نقطه جوش رسیده است. گزارش‌های دریافتی از ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهد که اختلاف میان محمدباقر قالیباف و جریان‌های افراطی موسوم به جبهه پایداری به شدت بالا گرفته است. قالیباف در جلسات داخلی خود، افرادی نظیر سعید جلیلی و امیرحسین ثابتی را شبه‌نظامیانی خطاب کرده که با اقدامات رادیکال و استفاده ابزاری از رسانه‌های حکومتی، مسیر توافق و تنش‌زدایی با آمریکا را مسدود کرده و کشور را به سوی فروپاشی می‌برند. این شکاف عمیق، برگزاری دور دوم مذاکرات در اسلام‌آباد را در هاله‌ای از ابهام قرار داده است؛ به طوری که نگرانی‌ها از حذف چهره‌های میانه‌رو در بدنه حاکمیت از جمله در وزارت امور خارجه و هیئت رئیسه مجلس افزایش یافته است. همزمان، اقدام جنجالی کمیته نام‌گذاری معابر شورای شهر تهران در تغییر نام خیابان آزادی نیز به عنوان نمادی از تلاش برای یکسان‌سازی گفتمانی در فضای عمومی تحلیل می‌شود که واکنش‌های متعددی را در پی داشته است. علاوه بر بحران‌های سیاسی و امنیتی، وضعیت زیرساخت‌های دیجیتال ایران نیز در بدترین شرایط تاریخی خود قرار دارد. طبق گزارش انجمن تجارت الکترونیک، ایران اکنون دارای پنجمین اینترنت بی‌کیفیت در سطح جهان است. این سقوط دو پله‌ای در شاخص‌های کیفی، در حالی رخ می‌دهد که فیلترینگ گسترده، بازار سیاه چند ده هزار میلیاردی فیلترشکن‌ها را ایجاد کرده است. نیمی از کاربران به ابزارهای رایگان و ناامن متوسل می‌شوند و بخش بزرگی از بازار در اختیار فروشندگان داخلی در تلگرام قرار گرفته که این موضوع نشان‌دهنده ناکارآمدی سیاست‌های فضای مجازی و تداوم بحران‌های زیرساختی است. در جبهه منطقه‌ای، دولت لبنان نیز با اذعان به درگیری‌های ناخواسته، در پی بازپس‌گیری حاکمیت ملی و مدیریت مستقل تصمیمات مربوط به جنگ و صلح است، موضوعی که نشان می‌دهد تغییر موازنه قوا در منطقه، بازیگران سنتی را نیز وادار به بازنگری در سیاست‌های امنیتی و خارجی خود کرده است





IranIntl / 🏆 3. in İR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

جمهوری اسلامی اختلافات سیاسی مذاکرات اسلام‌آباد صنعت موشکی فیلترینگ

United States Latest News, United States Headlines