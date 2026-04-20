رئیس مجلس شورای اسلامی ضمن رد مذاکره زیر سایه تهدید، از آمادگی ایران برای پاسخ به تحرکات آمریکا خبر داد. همزمان، افزایش تنشهای منطقهای و هشدارهای آژانس بینالمللی انرژی اتمی، فضای سیاسی و اقتصادی جهان را تحت تأثیر قرار داده است.
محمدباقر قالیباف ، رییس مجلس شورای اسلامی، در اظهاراتی صریح اعلام کرد که جمهوری اسلامی ایران به هیچ عنوان حاضر به پذیرش مذاکره در فضای تهدیدآمیز نیست و رویکردهای تحمیلی را نخواهد پذیرفت. وی با اشاره به اقدامات اخیر ایالات متحده و تلاش دونالد ترامپ برای تبدیل میز مذاکره به ابزاری برای تحمیل تسلیم یا توجیه جنگافروزی، تأکید کرد که جمهوری اسلامی در طول دو هفته گذشته آمادگیهای لازم را برای به کارگیری برگهای برنده خود در میدان نبرد کسب کرده است.
این موضعگیری در حالی مطرح میشود که سنتکام تصاویری از گشتزنی نیروهای آمریکایی در نزدیکی یک کشتی توقیفشده متعلق به ایران منتشر کرده که تنشها را در خلیج فارس به شدت افزایش داده است. در همین حال، عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، در گفتگوهای دیپلماتیک با همتایان خود در پاکستان و روسیه، صراحتاً رفتارهای آمریکا را عامل اصلی بنبست در مذاکرات دانسته و هشدار داده است که تداوم این تحریکات، از جمله تعرض به کشتیهای تجاری، مانع اصلی ادامه روند دیپلماتیک محسوب میشود. از سوی دیگر، تحولات بینالمللی نیز ابعاد پیچیدهتری به خود گرفته است. رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، در گفتگو با رسانهها هشدار داد که هرگونه توافق هستهای میان تهران و واشنگتن بدون نظارت دقیق آژانس، تنها یک توهم خواهد بود. وی با ابراز نگرانی عمیق نسبت به گسترش سلاحهای هستهای در جهان، تأکید کرد که تضعیف نظام منع گسترش تسلیحات اتمی میتواند به ایجاد رقابتی تسلیحاتی در میان بیش از ۲۰ کشور منجر شود که ثبات جهانی را به مخاطره میاندازد. در همین حال، بازار انرژی نیز تحت تأثیر تنشهای منطقهای قرار گرفته و قیمت هر بشکه نفت برنت با افزایشی محسوس به بیش از ۹۵ دلار رسیده است. این آشفتگی در بازار سوخت باعث شده تا مدیران شرکتهای هواپیمایی ارزانقیمت در آمریکا خواستار معافیتهای مالیاتی از کنگره برای جبران هزینههای گزاف سوخت شوند که در نتیجه بحرانهای خاورمیانه به وجود آمده است. در عرصه داخلی و منطقهای، واکنشها به اقدامات تقابلی ادامه دارد. سارا فلاحی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، با تأکید بر خطوط قرمز جمهوری اسلامی اعلام کرد که خروج اورانیوم غنیشده از کشور تحت هیچ شرایطی پذیرفتنی نیست. همزمان، وزارت امور خارجه کویت با صدور بیانیهای از اقدامات امارات متحده عربی در مبارزه با گروههای تروریستی حمایت کرد که نشاندهنده تغییرات در ائتلافهای امنیتی منطقه است. در سوی دیگر میدان، دونالد ترامپ در پلتفرم تروث سوشال مدعی شد که رفتار رهبران ایران موجب تغییر مسیر کشتیهای نفتکش به سوی سواحل آمریکا شده است. در حالی که ابهامات درباره دور دوم مذاکرات در پاکستان همچنان پابرجاست، ایران در حال بررسی دقیق سناریوهای پیش رو برای صیانت از منافع و امنیت ملی خود است و به نظر میرسد آینده روابط تهران و واشنگتن بیش از هر زمان دیگری در هالهای از ابهام و تنشهای فزاینده قرار گرفته است
