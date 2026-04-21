افزایش تنشهای دریایی، بنبست در مذاکرات هستهای و واکنشهای جهانی به وضعیت خاورمیانه در پی افزایش فشارهای آمریکا و تحرکات نظامی تهران.
محمدباقر قالیباف ، رییس مجلس شورای اسلامی، در اظهاراتی صریح اعلام کرد که جمهوری اسلامی ایران تحت هیچ شرایطی مذاکره در فضای تهدیدآمیز را نمیپذیرد. وی با تأکید بر اینکه اقدامات اخیر ایالات متحده، از جمله اعمال فشار و نقض آتشبس، با هدف تبدیل میز مذاکره به میز تسلیم طراحی شده است، تصریح کرد که تهران برای واکنش به این تحرکات، برگهای برنده و کارتهای جدیدی را در میدان نبرد آماده کرده است.
این موضعگیری در حالی مطرح میشود که تنشها در منطقه خلیج فارس به دلیل افزایش محدودیتهای دریایی و توقیف کشتیهای تجاری به اوج خود رسیده است. همزمان، گزارشهای منتشر شده از سوی نشریه لویدز لیست حاکی از آن است که با وجود تلاش آمریکا برای محاصره دریایی، دستکم ۲۶ کشتی مرتبط با ناوگان سایه ایران موفق به عبور از این محاصره شدهاند که این موضوع بیانگر تداوم تجارت نفتی ایران در شرایط تحریمی است. در سوی دیگر میدان، مقامات آمریکایی مواضع متفاوتی اتخاذ کردهاند. چاک شومر، رهبر دموکراتها در سنا، از پیگیری قطعنامه اختیارات جنگی خبر داده و خواستار حمایت جمهوریخواهان از نیروهای نظامی آمریکا شده است. نیکی هیلی، سفیر پیشین آمریکا در سازمان ملل، نیز با انتقاد از نقش چین در تقویت قدرت نظامی ایران، مدعی شد که محمولههای توقیف شده در کشتیهای اخیر حاوی تجهیزات شیمیایی برای توسعه موشکی بوده است. در همین حال، ریم الهاشمی از امارات متحده عربی ضمن اشاره به انتخاب مسیر تقابلی توسط تهران، بر تمایز الگوی توسعهیافته امارات با سیاستهای منطقهای جمهوری اسلامی تأکید کرد. سنتکام نیز با انتشار تصاویر گشتزنیهای خود، بر تشدید نظارت بر تحرکات دریایی ایران در منطقه تأکید ورزیده است. از منظر دیپلماتیک و بینالمللی، وضعیت به همان اندازه پیچیده است. عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، در گفتوگو با همتای پاکستانی خود، اقدامات آمریکا را مانعی جدی بر سر راه دیپلماسی خواند و نسبت به ادامه مسیر مذاکرات ابراز تردید کرد. این تنشها منجر به جهش قابل توجه قیمت نفت برنت به بیش از ۹۵ دلار شده که بازارهای جهانی را تحت فشار قرار داده است. در همین حال، رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، نسبت به هرگونه توافق بدون نظارت آژانس هشدار داد و آن را توهمی خطرناک خواند. گروسی با ابراز نگرانی از گسترش تسلیحات هستهای، از امکان خروج کشورها از پیمان منع گسترش سلاحهای هستهای ابراز هراس کرد. همزمان در عرصه اقتصادی، افزایش هزینههای سوخت جت به دلیل بحرانهای خاورمیانه، شرکتهای هواپیمایی ارزانقیمت را بر آن داشته است تا برای معافیتهای مالیاتی به دولت آمریکا متوسل شوند. تحولات سریع و متناقض در حوزههای نظامی، سیاسی و اقتصادی، منطقه را در وضعیتی شکننده و غیرقابل پیشبینی قرار داده است
