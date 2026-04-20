در سایه تشدید تنش‌های دریایی و لفاظی‌های سیاسی میان تهران و واشنگتن، مقامات ارشد جمهوری اسلامی اعلام کردند مذاکره زیر فشار را نمی‌پذیرند و خود را برای هرگونه سناریویی آماده کرده‌اند.

محمدباقر قالیباف ، رییس مجلس شورای اسلامی، در موضع‌گیری صریح اخیر خود ضمن تاکید بر عدم پذیرش مذاکره تحت فشارهای تهدیدآمیز، از آمادگی نظامی کشور برای رویارویی با سناریوهای پیش‌رو خبر داد. وی در شبکه اجتماعی ایکس تصریح کرد که دونالد ترامپ با اتخاذ سیاست‌های مبتنی بر محاصره اقتصادی و نقض توافقات آتش‌بس، به دنبال تبدیل میز مذاکره به جایگاه تسلیم است.

قالیباف با اشاره به تحولات دو هفته اخیر، خاطرنشان کرد که تهران کارت‌های جدیدی برای میدان نبرد در اختیار دارد و اجازه نخواهد داد فضای گفت‌وگو با تهدیدات نظامی آلوده شود. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که سنتکام تصاویری از گشت‌زنی نیروهای آمریکایی در نزدیکی کشتی توقیف‌شده توسکا را منتشر کرده که گمانه‌زنی‌ها پیرامون تنش‌های دریایی را تشدید کرده است. در سوی دیگر، عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، در رایزنی‌های دیپلماتیک فشرده با وزرای خارجه روسیه و پاکستان، مواضع واشنگتن را به شدت مورد انتقاد قرار داد. وی معتقد است اقدامات تحریک‌آمیز آمریکا، از جمله تعرض به کشتی‌های تجاری ایران و لفاظی‌های متناقض سیاسی، عملاً دیپلماسی را به بن‌بست کشانده است. همزمان با این تنش‌ها، قیمت نفت برنت با رشدی چشمگیر به مرز ۹۵ دلار رسیده که نشان‌دهنده تاثیر مستقیم ناآرامی‌های خاورمیانه بر بازارهای انرژی جهانی است. در این میان، رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، نیز نسبت به آینده نظارت‌های هسته‌ای ابراز تردید کرده و هرگونه توافق احتمالی بدون راستی‌آزمایی دقیق را بی‌اعتبار دانست. گروسی نسبت به آغاز مسابقه جدید تسلیحات هسته‌ای هشدار داده و آن را خطری برای امنیت جهانی برشمرد. علاوه بر تنش‌های مستقیم، تاثیرات غیرمستقیم این بحران نیز در حال نمایان شدن است؛ از جمله درخواست شرکت‌های هواپیمایی برای معافیت‌های مالیاتی جهت مقابله با جهش قیمت سوخت جت. در داخل ایران، اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس نیز بر خطوط قرمز کشور در مذاکرات، به‌ویژه موضوع عدم خروج اورانیوم غنی‌شده، تاکید کرده‌اند. در حوزه بین‌الملل، همبستگی کشورهای عربی از جمله کویت با امارات در قبال مسائل امنیتی منطقه نشان‌دهنده صف‌بندی‌های جدید در خلیج فارس است. همچنین، گزارش‌ها از نصب نمادهای ملی ایران مقابل سفارتخانه‌ها در اروپا و توییت‌های دونالد ترامپ درباره تاثیر این وضعیت بر بازار نفت آمریکا، همگی گویای پیچیدگی ابعاد اقتصادی، امنیتی و سیاسی این بحران است که هر روز زوایای جدیدی از آن آشکار می‌شود





