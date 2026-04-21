در پی تشدید تنشهای دریایی و هستهای میان ایران و آمریکا، محمدباقر قالیباف ضمن رد مذاکره تحت فشار، از آمادگی برای رو کردن کارتهای جدید در میدان نبرد خبر داد، در حالی که گزارشها از شکست محاصره دریایی آمریکا و افزایش نگرانکننده قیمت جهانی نفت حکایت دارند.
محمدباقر قالیباف ، رئیس مجلس شورای اسلامی، در اظهاراتی صریح اعلام کرد که جمهوری اسلامی ایران به هیچ عنوان حاضر نیست تحت فشارهای تهدیدآمیز و در سایه ارعاب نظامی به پای میز مذاکره با ایالات متحده بازگردد. قالیباف با اشاره به سیاستهای اخیر دونالد ترامپ مبنی بر تشدید محاصرههای دریایی و نقض آتشبس، این اقدامات را تلاش برای تبدیل میز مذاکره به میز تسلیم توصیف کرد.
وی با تأکید بر آمادگی کامل نیروهای نظامی و سیاسی ایران، تصریح کرد که در دو هفته گذشته برنامهریزیهای دقیق و گستردهای برای رو کردن برگهای برنده و کارتهای جدید در میدان نبرد صورت گرفته است تا در صورت ادامه رفتارهای خصمانه، واکنشهای متناسب و غیرمنتظرهای به طرف مقابل نشان داده شود. در همین حال، گزارشهای نشریه تخصصی لویدز لیست حاکی از آن است که با وجود تمامی محدودیتهای اعمال شده توسط ایالات متحده در آبهای خلیج فارس، ناوگان موسوم به ناوگان سایه جمهوری اسلامی همچنان به فعالیتهای خود ادامه میدهد. طبق دادههای آماری، دستکم ۲۶ کشتی مرتبط با این ناوگان موفق شدهاند از سد محاصره دریایی آمریکا عبور کنند که شامل نفتکشهای حامل محمولههای سوختی برای بازارهای بینالمللی بوده است. همزمان، مقامات آمریکایی از جمله نیکی هیلی، سفیر پیشین آمریکا در سازمان ملل، چین را به تسهیل این دور زدن تحریمها متهم کردهاند. این تنشهای دریایی با واکنش سنتکام نیز همراه بوده که با انتشار تصاویر گشتزنی در نزدیکی نفتکش توسکا، بر رویکرد تهاجمی خود اصرار ورزیده است. در حوزه دیپلماتیک و هستهای، فضای عدم اعتماد به شدت افزایش یافته است. رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، در مصاحبهای با روزنامه تلگراف هشدار داد که هرگونه توافق هستهای احتمالی میان ترامپ و جمهوری اسلامی بدون نظارت مستقیم و راستیآزمایی دقیق آژانس، تنها یک توهم خطرناک است. وی نسبت به گسترش مسابقه تسلیحات هستهای در جهان ابراز نگرانی عمیق کرد. همزمان، عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، در گفتوگو با همتای پاکستانی خود، اقدامات تحریکآمیز اخیر آمریکا را مانع اصلی بر سر راه هرگونه روند دیپلماتیک دانست. در کنار این چالشهای سیاسی و نظامی، بازارهای جهانی انرژی نیز به شدت تحت تأثیر قرار گرفتهاند، به طوری که بهای نفت برنت با جهشی چشمگیر به بیش از ۹۵ دلار رسید و شرکتهای بزرگ هواپیمایی را وادار به تقاضای معافیتهای مالیاتی از کنگره آمریکا کرد تا بخشی از خسارتهای ناشی از گرانی سوخت جت را جبران کنند
