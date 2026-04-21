تقابل راهبردی و دیپلماسی در سایه؛ آخرین تحولات مذاکرات میان تهران و واشینگتن

سخنگوی دولت ایران بر آمادگی برای مذاکره با رعایت احترام و پاسخ سخت به هرگونه حمله تأکید کرد، در حالی که دونالد ترامپ با اتخاذ موضعی تند از فشار حداکثری برای تحمیل توافق سخن گفت و مذاکرات اسلام‌آباد برای کاهش تنش‌ها در دستور کار قرار گرفت.

فاطمه مهاجرانی ، سخنگوی دولت در واکنش به اظهارات مقامات آمریکایی پیرامون تحولات اخیر و روند مذاکرات اعلام کرد که استراتژی جمهوری اسلامی ایران همچنان بر مبنای حفظ عزت و اقتدار ملی استوار است. وی تأکید کرد که مذاکرات باید در چارچوب احترام متقابل صورت گیرد و اگرچه ایران همواره مسیر گفتگو را باز گذاشته، اما هرگز تن به تسلیم نخواهد داد. مهاجرانی با بیان اینکه نیروهای مسلح کشور در بالاترین سطح از آمادگی دفاعی قرار دارند، تصریح کرد که هرگونه تعرض مجدد به خاک یا منافع ایران، با پاسخی بسیار سخت‌تر و کوبنده‌تر از گذشته مواجه خواهد شد. او افزود که واقعیت میدان، تعامل همراه با هوشیاری است و تهران با قدرت در مسیر دیپلماسی حرکت می‌کند.

در سوی دیگر، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا در گفتگو با شبکه سی‌ان‌بی‌سی با اتخاذ مواضعی تند، مدعی شد که فشارهای نظامی و محاصره دریایی ایران به نتیجه رسیده و اکنون واشینگتن در موضع قدرت قرار دارد. ترامپ با اشاره به توان نظامی ایالات متحده، از احتمال تداوم عملیات‌های هوایی برای مجبور کردن ایران به پذیرش توافق سخن گفت و تأکید کرد که زمانی برای تمدید آتش‌بس ندارد. او با ادعای اینکه ساختار نظامی و مدیریتی ایران در اثر فشارهای اخیر دچار تزلزل شده است، شرایط فعلی را نوعی تغییر غیرمستقیم رژیم توصیف کرد. وی همچنین با اشاره به کنترل تنگه هرمز، اعلام کرد که تا زمان حصول یک توافق نهایی که مدنظر واشینگتن باشد، محدودیتی در دسترسی به این گذرگاه مهم ایجاد خواهد شد.

این در حالی است که فضای دیپلماتیک منطقه نیز دستخوش تحولات جدی شده است. گزارش‌ها حاکی از آن است که مقامات عالی‌رتبه ایران و آمریکا برای برگزاری دور جدیدی از مذاکرات در اسلام‌آباد اعلام آمادگی کرده‌اند و انتظار می‌رود جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا و محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی برای رایزنی‌های مستقیم وارد پایتخت پاکستان شوند. در همین حال، در لندن و برخی کشورهای خلیج فارس نیز ناآرامی‌های امنیتی و تنش‌های نیابتی ادامه دارد.

مواضع رسمی جمهوری اسلامی همچنان بر این نکته تأکید دارد که مذاکره به معنای عقب‌نشینی نیست و تهران در پی بازگرداندن ثبات به منطقه از طریق توازن قدرت است، اما در عین حال با هوشیاری نسبت به تحرکات آمریکا، دست به ماشه آماده دفاع از حاکمیت خویش باقی خواهد ماند. این وضعیت، ترکیبی از تلاش برای دیپلماسی در سایه تهدیدهای نظامی است که آینده صلح در منطقه را در هاله‌ای از ابهام قرار داده است.





IranIntl / 🏆 3. in İR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

مذاکرات ایران و آمریکا دونالد ترامپ فاطمه مهاجرانی تنش‌های منطقه‌ای دیپلماسی و امنیت

United States Latest News, United States Headlines