گزارشی از انتقادات تند محمدباقر قالیباف نسبت به جبهه پایداری، وضعیت نگران‌کننده اقتصاد ایران در مراودات با آلمان، اعدام‌های اخیر و چالش‌های سیاسی و امنیتی در منطقه.

گزارش‌های دریافتی نشان می‌دهد که در لایه‌های پنهان قدرت در تهران، اختلاف‌نظرهای عمیقی بر سر رویکرد در قبال ایالات متحده شکل گرفته است. محمدباقر قالیباف ، رییس مجلس شورای اسلامی، در نشست خصوصی با مشاوران نزدیک خود، با اتخاذ لحنی تند علیه جریان‌های تندرو، به‌ویژه برخی چهره‌های شاخص جبهه پایداری ، آنان را به کارشکنی در مسیر منافع ملی متهم کرده است.

بر اساس اطلاعات فاش شده، وی افرادی همچون سعید جلیلی و امیرحسین ثابتی را با عناوینی نظیر شبه‌نظامیان افراطی خطاب کرده و نسبت به پیامدهای مخرب کنشگری این طیف برای آینده ایران هشدار داده است. به باور قالیباف، این جریان با تسلط بر ابزارهای رسانه‌ای نظیر صداوسیما و تهییج بدنه اجتماعی حامیان خود، در تلاش است تا هرگونه بستر برای مذاکره و تنش‌زدایی با غرب را از بین ببرد. او همچنین دغدغه‌های شخصی خود درباره احتمال کنار گذاشته شدن از ریاست مجلس و حذف عباس عراقچی از وزارت امور خارجه را مطرح کرده است. در سوی دیگر، تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی نیز سایه سنگینی بر اقتصاد و امنیت ایران افکنده است. گزارش‌ها حاکی از آن است که روند صادرات آلمان به ایران با کاهش چشمگیر ۲۴.۵ درصدی در سال گذشته میلادی مواجه شده و در ماه‌های ابتدایی سال ۲۰۲۶ نیز این نزول به ۴۸.۵ درصد رسیده که نشان‌دهنده انزوای بیشتر اقتصادی است. در همین حال، اخبار مربوط به اعدام دو تن به اتهام همکاری با موساد توسط خبرگزاری قوه قضاییه، موجی از نگرانی‌های حقوق بشری را برانگیخته است؛ چرا که دستگاه قضایی بدون ارائه مستندات شفاف، این افراد را به طراحی عملیات‌های تروریستی متهم کرده است. همزمان، محدودیت‌های گسترده اینترنتی در ایران باعث فلج شدن فعالیت‌های آموزشی دانشجویان شده است. در بعد سیاسی نیز دولت لبنان به دنبال بازپس‌گیری حاکمیت خود در تصمیم‌گیری‌های کلان جنگ و صلح است و هند با دیپلماسی فعال سعی در تضمین عبور ایمن کشتی‌های خود از تنگه هرمز دارد. در همین راستا، بقایی سخنگوی دستگاه دیپلماسی در واکنش به شایعات پیرامون مذاکرات غیرمستقیم، سفر هیات‌های آمریکایی به اسلام‌آباد را موضوعی دانست که به خود آنان مربوط است و لزومی برای اظهارنظر رسمی پیرامون آن ندید. در سطح داخلی نیز وزارت جهاد کشاورزی با هدف کنترل بازار و جلوگیری از کمبود عرضه، صادرات تخم‌مرغ خوراکی را تا اطلاع ثانوی متوقف کرد که این تصمیم بازتاب‌های متعددی در میان بازرگانان داشت. نوسانات نرخ ارز و عدم ثبات در سیاست‌های تجاری، فشار مضاعفی را بر تولیدکنندگان داخلی وارد کرده است. مجموع این وقایع نشان می‌دهد که حاکمیت در تهران در شرایط فعلی، میان فشارهای بین‌المللی، بحران‌های اقتصادی و اختلافات جناحی درگیر شده است که خروجی آن به جای تصمیم‌گیری قاطع، به نوعی سردرگمی در تدوین راهبردهای کلان تبدیل شده است؛ وضعیتی که آینده ثبات سیاسی و اقتصادی ایران را بیش از هر زمان دیگری در هاله‌ای از ابهام قرار داده است





IranIntl / 🏆 3. in İR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

محمدباقر قالیباف جبهه پایداری روابط ایران و آمریکا اقتصاد ایران تحولات منطقه

United States Latest News, United States Headlines