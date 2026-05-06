دونالد ترامپ در حالی از احتمال دستیابی به توافق با ایران پیش از سفر به چین سخن میگوید که همزمان تهدید به حملات شدید نظامی کرده است. این گزارش به بررسی جزئیات احتمالی توافق هستهای، نگرانیهای اسرائیل، میانجیگری قطر و وضعیت وخیم معیشتی مردم ایران میپردازد.
دونالد ترامپ ، رئیسجمهور ایالات متحده، در اظهاراتی متناقض اما استراتژیک، ترکیبی از خوشبینی دیپلماتیک و تهدیدات نظامی شدید را در قبال جمهوری اسلامی به کار گرفته است.
او در گفتوگویی تلفنی با شبکه خبری پیبیاس اعلام کرد که احساس میکند واشنگتن و تهران به نقطهای نزدیک به توافق رسیدهاند و ابراز امیدواری کرد که این تفاهم پیش از سفر برنامهریزی شده وی به چین در اواخر ماه اردیبهشت نهایی شود. با این حال، ترامپ با لحنی هشدارآمیز تصریح کرد که در صورت شکست مذاکرات، آمریکا از گزینه بمباران شدید زیرساختهای ایران استفاده خواهد کرد.
این رویکرد ضربالاجلی که ترامپ در پیش گرفته، نشاندهنده تلاش او برای اعمال حداکثر فشار در کوتاهترین زمان ممکن است تا ایران را به پذیرش مفاد مورد نظر آمریکا وادار کند. او در این مصاحبه به جزئیاتی اشاره کرد که نشان میدهد آمریکا به دنبال خروج اورانیوم با غنای بالای ایران از این کشور و انتقال آن به خاک ایالات متحده است تا از هرگونه پیشروی احتمالی به سمت سلاح هستهای جلوگیری کند.
همچنین تعلیق فعالیتهای هستهای در تاسیسات زیرزمینی به عنوان یکی از بندهای کلیدی توافق مطرح شده است، هرچند ترامپ تاکید کرد که غنیسازی در سطح پایین ۳.۶۷ درصد بخشی از توافق فعلی نیست و این موضوع را به دلیل مقدار اندک آن نادیده گرفته است. در لایههای دیگر این تنشهای سیاسی، نقش کشورهای منطقهای بهویژه قطر به عنوان یک میانجی برجسته نمایان است.
شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، نخستوزیر و وزیر خارجه قطر، در گفتگو با رسانهها تاکید کرد که علیرغم فاصله عمیق میان مواضع واشنگتن و تهران، هنوز بابی برای حلوفصل دیپلماتیک باز است. او با صراحت از هرگونه استفاده از تنگه هرمز به عنوان ابزار فشار سیاسی یا نظامی ابراز مخالف کرد و هشدار داد که هدف قرار دادن تاسیسات غیرنظامی و انرژی میتواند امنیت انرژی جهانی و اقتصاد کشورهای منطقه را با مخاطرات جبرانناپذیری مواجه کند.
قطر بر این باور است که هرگونه توافق پایدار باید بر پایه احترام متقابل به حاکمیت ملی و حسن همجواری استوار باشد. آل ثانی در حالی که روابط استراتژیک دوحه با ایالات متحده را تایید کرد، بر این نکته پافشاری نمود که ثبات منطقه تنها از طریق پذیرش همزیستی مسالمتآمیز و عدم تهدید امنیت دیگران میسر خواهد شد.
این مواضع قطر نشاندهنده تلاش برای جلوگیری از یک درگیری نظامی گسترده در خلیج فارس است که میتواند زنجیره تامین نفت و گاز جهان را مختل کند. از سوی دیگر، دولت اسرائیل با نگرانی شدیدی این روند مذاکرات را رصد میکند. گزارشها حاکی از آن است که بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، تماسهای مستمری با مقامات آمریکایی برقرار کرده تا از جزئیات دقیق هرگونه توافق احتمالی مطلع شود.
نگرانی اصلی تلآویو این است که ایالات متحده برای دستیابی به یک پیروزی سریع دیپلماتیک یا پایان دادن به جنگ، امتیازات بیش از حدی به تهران بدهد. اسرائیل بهویژه نسبت به لغو تحریمهای اقتصادی هشدار داده و خواستار آن است که هرگونه توافق باید شامل محدودیتهای سختگیرانه بر شبکه نیروهای نیابتی ایران در منطقه و توقف کامل برنامه موشکهای بالستیک باشد. نتانیاهو تاکید دارد که آزادی عمل نظامی اسرائیل در برابر تهدیدهای احتمالی نباید در هیچ توافقی قربانی شود.
این فشار اسرائیل بر کاخ سفید نشاندهنده شکاف موجود در دیدگاههای متحدان آمریکا درباره نحوه برخورد با جمهوری اسلامی است، جایی که تلآویو بر نابودی توانمندیهای استراتژیک ایران تاکید دارد در حالی که ترامپ به دنبال یک معامله سیاسی است که بتواند آن را به عنوان یک دستاورد در کارنامه خود ثبت کند. در حالی که در سالنهای کنفرانس و دفاتر دیپلماتیک بر سر سرنوشت منطقه بحث میشود، واقعیتهای تلخ اقتصادی در داخل ایران به شکل تکاندهندهای نمایان شده است.
گزارشها از شهرهای مختلفی نظیر تهران، ساری و کیش حاکی از آن است که فشار تحریمها و بیثباتی اقتصادی، سفرههای مردم را به شدت کوچک کرده است. شهروندان ایرانی در روایتهای خود از وضعیت معیشتی، از ناتوانی در تامین ابتداییترین نیازهای زندگی سخن میگویند. تورم افسارگسیخته و افزایش ساعتی قیمتها باعث شده است تا بسیاری از خانوادهها برای تامین غذای روزانه، مجبور به فروش لوازم ضروری منزل و اشیاء شخصی خود در وبسایتهایی مانند دیوار شوند.
این وضعیت نشاندهنده یک بحران انسانی عمیق است که در آن لایههای مختلف جامعه، از طبقه متوسط گرفته تا اقشار کمدرآمد، در حال سقوط به زیر خط فقر هستند. تضاد میان تهدیدات نظامی ترامپ و وضعیت فلاکتبار معیشتی مردم، این پرسش را ایجاد میکند که آیا فشار اقتصادی به تنهایی میتواند منجر به یک تغییر سیاسی شود یا اینکه این وضعیت تنها منجر به تخریب بیشتر بافت اجتماعی ایران خواهد شد
