نشست مؤسسه دین و اقتصاد درباره کتاب بوم‌شناسی و تمدن فاطمه ظفرنژاد، به بررسی پیوند دانش محیط زیست با میراث فلسفی ایران و درس‌های تمدنی پرداخت.

مؤسسه دین و اقتصاد اخیراً نشستی تخصصی درباره کتاب " بوم‌شناسی و تمدن" به قلم فاطمه ظفرنژاد برگزار کرد. این رویداد فرصتی برای واکاوی نسبت میان دانش محیط‌زیست، حکمت ایرانی و تجربه تاریخی ایران فراهم آورد.

نقد رویکرد فنی به بحران‌های محیط‌زیستی

بحث‌های تخصصی محیط‌زیست در ایران عمدتاً بر فناوری‌های کنترل آلودگی و مدیریت سنجش پدیده‌های طبیعی متمرکز است. فاطمه ظفرنژاد در این اثر استدلال می‌کند که دانش فنی به تنهایی برای درک ریشه‌های بحران کافی نیست. فناوری تصفیه برای کارخانه‌ها ضروری است، اما توضیح نمی‌دهد چرا کارخانه در مکان نامناسب ساخته شده یا چرا هزینه تخریب بر دوش جامعه افتاده است.

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پاسخ این پرسش‌ها در ساختارهای تصمیم‌گیری، مناسبات اقتصادی و کیفیت حکمرانی نهفته است. بحران آب ایران نمونه‌ای روشن از این نکته است. شناخت روش‌های مهندسی یا فناوری‌های انتقال آب برای فهم بحران بسنده نیست. باید پرسید که تصمیمات بر چه منطقی گرفته شده و آیا سیاست‌های توسعه با ظرفیت واقعی سرزمین سازگارند.

بررسی مفاهیم فلسفی در چارچوب اکولوژیکی

کتاب "بوم‌شناسی و تمدن" در بخش دوم می‌کوشد میان مفاهیم حکمت ایرانی و اصول بوم‌شناختی پیوند برقرار کند. فاطمه ظفرنژاد مفاهیمی مانند حرکت جوهری، وحدت، نظریه آشوب و پایداری را برای تحلیل مسائل محیط‌زیستی به کار می‌برد. در این نگاه، رابطه انسان و طبیعت فراتر از بهره‌برداری، یک رابطه متقابل و مسئولیت‌پذیر است.

با این حال، باید میان مفهوم فلسفی، یافته علمی و پیشنهاد سیاستی تمایز قائل شد. شباهت میان "وحدت" در سنت فلسفی و نگاه کل‌نگر در بوم‌شناسی لزوماً به معنای یکسان بودن آن‌ها نیست. وجود اندیشه در میراث فلسفی به این معنا نیست که روزی مبنای عملی یک سیاست پایدار بوده است.

درس‌های تاریخی از فروپاشی تمدن‌های باستان

نویسنده به نمونه‌ای ملموس از تعامل تمدن و محیط زیست اشاره می‌کند. شهر سوخته شهری در محیطی شکننده بود که وابستگی شدیدی به منابع آب داشت. شواهد نشان‌دهنده تغییرات محیطی و کاهش منابع آب در دوره‌های پایانی حیات این شهر است.

یونسکو در پرونده ثبت جهانی این اثر به تغییر مسیر آبراهه‌ها و تغییرات اقلیمی اشاره کرده است. این عوامل منجر به ترک شهر در اوایل هزاره دوم پیش از میلاد شد. سهم عوامل انسانی مانند رشد جمعیت و گسترش تولید در کاهش تاب‌آوری این جامعه هنوز پرسشی باز و پژوهش‌پذیر است.

مقایسه با پژوهش‌های بین‌المللی رونالد رایت

این الگو منحصر به ایران نیست. رونالد رایت در کتاب "تله پیشرفت" استدلال می‌کند که جوامع انسانی بارها با الگویی مشابه روبه‌رو شده‌اند. موفقیت‌های اولیه خود زمینه‌ساز فشار بر منابع و فروپاشی می‌شوند. رایت به فروپاشی تمدن‌های جزیره ایستر، سومر و میان‌رودان می‌پردازد.

تمدن‌های مایا و روم توانستند جوامع بازمانده را به دوران مدرن ببرند. در مقابل، مصر و چین به دلیل ویژگی‌های اکولوژیکی خاص توانستند به حیات خود ادامه دهند. جای پرسش است که چرا رایت به تمدن‌های کهن ایران مانند شوش، سیلک و گوهرتپه نپرداخته است.