تقابل دیپلماسی و جنگ میان ایران و آمریکا در سایه تهدیدات اسرائیل و نوسانات نفتی

بررسی جامع تهدیدات نظامی اسرائیل علیه ایران، جزئیات پیچیده مذاکرات صلح میان تهران و واشینگتن، واکنش‌های تند سیاسی به گزارش‌های هسته‌ای و تاثیرات بحران بر قیمت جهانی نفت و معیشت مردم.

در حالی که منطقه خاورمیانه در تلاطم شدید قرار دارد، همهایال زمیر، رییس ستاد کل نیروهای دفاعی اسرائیل، در جریان بازدید خود از مناطق جنوب لبنان، هشدارهای تندی را نسبت به جمهوری اسلامی ایران صادر کرد.

وی به صراحت اعلام نمود که ارتش اسرائیل در صورت از سرگیری درگیری‌های نظامی، مجموعه‌ای از اهداف استراتژیک را در خاک ایران برای حمله آماده کرده است. زمیر با تاکید بر اینکه هماهنگی‌های مستمر و نزدیک با ارتش ایالات متحده در جریان است، تصریح کرد که نیروهای اسرائیلی در وضعیت آماده‌باش کامل قرار دارند تا در صورت نیاز، یک کارزار نظامی شدید و گسترده را آغاز کنند.

هدف از این عملیات احتمالی، تعمیق دستاوردهای نظامی پیشین و تضعیف ساختاری رژیم ایران عنوان شده است که نشان‌دهنده سطح بالای تنش‌های نظامی در سطح منطقه است. در جبهه دیپلماتیک، گزارش‌های متناقضی درباره احتمال دستیابی تهران و واشینگتن به یک توافق صلح منتشر شده است.

در حالی که برخی رسانه‌های آمریکایی از نزدیک شدن دو طرف به یک توافق یک‌صفحه‌ای خبر می‌دهند، منابع وابسته به سپاه پاسداران در خبرگزاری تسنیم اعلام کرده‌اند که جدیدترین طرح پیشنهادی ایالات متحده حاوی بندهای غیرقابل قبولی است که پذیرش آن‌ها برای حکومت ایران دشوار است. بر اساس این گزارش‌ها، اجرای پروژه آزادی در تنگه هرمز باعث شد تا بررسی‌های مربوط به طرح‌های پیشین آمریکا متوقف شود، اما پس از تغییر موضع دونالد ترامپ، ایران مجددا بررسی‌ها را آغاز کرده است.

اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت خارجه ایران نیز تایید کرد که پیشنهادهای آمریکا همچنان در حال بررسی است و نتیجه نهایی پس از جمع‌بندی به طرف پاکستانی، که به عنوان میانجی عمل می‌کند، منتقل خواهد شد. همزمان با این مذاکرات پنهان، جنجال‌های مربوط به برنامه هسته‌ای ایران دوباره شدت گرفته است.

خبرگزاری دفاع مقدس در واکنش به گزارش آکسیوس مبنی بر موافقت تهران با خروج ۴۰۰ کیلوگرم اورانیوم ۶۰ درصد غنی‌شده از کشور، این خبرها را کذب محض دانست و تاکید کرد که خروج اورانیوم به طور قطعی از روند دیپلماتیک کنار گذاشته شده است. ابراهیم رضایی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس نیز در واکنش به این گزارش‌ها، ادعاهای آمریکایی‌ها را لیستی از آرزوها خواند و هشدار داد که ایران دست به ماشه و آماده پاسخ سخت و پشیمان‌کننده به هرگونه شیطنتی است.

این فضای متشنج سیاسی در حالی شکل می‌گیرد که در داخل ایران، مردم با بحران‌های شدید اجتماعی روبرو هستند؛ گزارش‌هایی از کمبود داروهای حیاتی برای بیماران روماتیسمی و از دست رفتن فرصت‌های شغلی به دلیل جنگ منتشر شده که نشان‌دهنده فشار شدید اقتصادی بر شهروندان است. در سطح بین‌المللی، تحرکات نظامی در دریای سرخ و تنگه هرمز افزایش یافته است.

فرانسه اعلام کرد که ناوگروه هواپیمابر خود را در هماهنگی با بریتانیا به سمت دریای سرخ اعزام می‌کند تا برای ماموریت‌های احتمالی آینده آماده باشد. از سوی دیگر، دونالد ترامپ با لحنی تهدیدآمیز در شبکه اجتماعی تروث‌سوشال نوشت که در صورت عدم موافقت ایران با مفاد توافق مورد نظر، عملیات خشم حماسی و محاصره دریایی ادامه یافته و بمباران‌ها با شدتی بسیار بیشتر از قبل از سر گرفته خواهد شد.

با این حال، ترامپ به نیویورک‌پست گفته است که هنوز برای گفتگوهای رودررو در پاکستان زود است. تأثیرات این بازی پیچیده دیپلماتیک و نظامی به سرعت در بازارهای جهانی منعکس شد. به محض انتشار خبر احتمال صلح و توافق اولیه میان تهران و واشینگتن، قیمت نفت در بازارهای جهانی با سقوط شدیدی روبرو شد.

نفت برنت با افت ۹.۲ درصدی به ۹۹ دلار و ۸۰ سنت و نفت خام آمریکا با کاهش ۱۰.۶ درصدی به ۹۱ دلار و ۴۸ سنت رسید. این کاهش قیمت‌ها که یکی از بزرگترین افت‌های روزانه در یک ماه اخیر است، نشان می‌دهد که بازارهای جهانی تا چه اندازه تحت تاثیر ثبات یا ناپایداری در منطقه خاورمیانه و تنگه هرمز قرار دارند و هرگونه سیگنال مثبت از سوی دیپلمات‌ها می‌تواند تغییرات گسترده‌ای در اقتصاد جهانی ایجاد کند





