تقابل نظامی و دیپلماسی پنهان ترامپ با ایران در تنگه هرمز

تحلیلی جامع از تهدیدات نظامی ترامپ، مذاکرات محرمانه برای رفع محاصره دریایی، تنش با عربستان سعودی و تاثیرات اقتصادی درگیری‌های خاورمیانه بر آسیا.

دونالد ترامپ در جدیدترین اظهارات خود و در مقدمه سند راهبرد ضدتروریسم سال ۲۰۲۶ ایالات متحده، با لحنی تند و صریح، جمهوری اسلامی ایران را به عنوان اصلی‌ترین حامی دولتی تروریسم در سطح جهان معرفی کرد.

وی مدعی شد که عملیات‌های نظامی آمریکا با نام‌های چکش نیمه‌شب و خشم حماسی توانسته‌اند ضربات ویرانگری را به آنچه رژیم منحوس ایران نامید وارد کنند. هدف نهایی از این اقدامات سخت‌گیرانه، طبق گفته ترامپ، اطمینان از این موضوع است که تهران هرگز نتواند به سلاح‌های هسته‌ای دست یابد و قدرت تخریبی خود را در منطقه افزایش دهد.

در همین راستا، مایک والتز، نماینده ایالات متحده در سازمان ملل متحد، با انتقاد شدید از اقدامات ایران در آبراه‌های بین‌المللی، اعلام کرد که تهران قصد دارد با مین‌گذاری در مسیرهای کشتیرانی، حمله به کشتی‌های تجاری و دریافت عوارض غیرقانونی، مانع از تردد آزاد و حتی ارسال کمک‌های بشردوستانه شود. والتز تاکید کرد که آزادی کشتیرانی ستون اصلی صلح جهانی است و ایران با رفتارهای خود این اصل را نادیده گرفته است.

در حالی که فضای سیاسی با تهدیدات نظامی گره خورده است، گزارش‌های متناقضی از جریان‌های دیپلماتیک محرمانه به گوش می‌رسد. شبکه خبری ای‌بی‌سی با استناد به منابع آگاه فاش کرد که واشنگتن و تهران در حال مذاکره بر سر یک یادداشت تفاهم تک صفحه‌ای هستند تا بن‌بست موجود در تنگه هرمز را بشکنند.

این پیش‌نویس پیشنهادی که توسط دولت ترامپ ارائه شده است، شامل طرحی برای کاهش کنترل جمهوری اسلامی بر تنگه هرمز در ازای لغو تدریجی محاصره دریایی بنادر ایران توسط نیروی دریایی آمریکا در یک بازه زمانی سی روزه است. اگرچه این تفاهم‌نامه شامل اشاره‌هایی به برنامه هسته‌ای ایران نیز می‌شود، اما جزئیات دقیق‌تر قرار است در طول این دوره سی روزه مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

با این حال، هنوز توافق رسمی حاصل نشده و مسائلی نظیر درخواست تهران برای دریافت عوارض عبور، همچنان به عنوان نقاط اختلاف باقی مانده است و هر دو طرف در حال رد و بدل کردن نسخه‌های مختلف این پیش‌نویس هستند. از سوی دیگر، مدیریت ترامپ در این پرونده با چالش‌های داخلی و خارجی مواجه است.

نظرسنجی‌های اخیر شبکه‌های پی‌بی‌اس، آن‌پی‌آر و ماریست نشان می‌دهد که ۶۰ درصد از مردم آمریکا از نحوه مدیریت جنگ علیه جمهوری اسلامی توسط دونالد ترامپ ناراضی هستند. در سطح منطقه‌ای نیز شکاف‌هایی در اتحاد آمریکا با شرکای خلیج فارس مشاهده می‌شود.

گزارش‌ها حاکی از آن است که عربستان سعودی به دلیل غافلگیر شدن از اعلام پروژه آزادی توسط ترامپ در رسانه‌های اجتماعی، دسترسی ارتش آمریکا به پایگاه‌های هوایی و حریم هوایی خود، از جمله پایگاه شاهزاده سلطان را به حالت تعلیق درآورده است. این تنش حتی با تماس تلفنی بین ترامپ و محمد بن سلمان نیز به سرعت برطرف نشد و رئیس‌جمهور آمریکا را مجبور کرد تا برای بازگرداندن دسترسی‌های نظامی، موقتاً این پروژه را متوقف کند.

همزمان، امارات متحده عربی با تاکید بر حق دفاع مشروع مطابق ماده ۵۱ منشور سازمان ملل، بر عدم پایبندی ایران به اراده جامعه بین‌المللی تاکید کرده است. تاثیرات این درگیری‌ها تنها به خاورمیانه محدود نشده و به مناطق دوردست مانند جنوب شرق آسیا نیز سرایت کرده است.

وزیر امور خارجه فیلیپین در نشست وزرای خارجه آسه‌آن هشدار داد که پیامدهای اقتصادی درگیری‌های خاورمیانه بر کشورهای عضو این بلوک تاثیر منفی گذاشته است و خواستار تقویت هماهنگی نهادی و آمادگی بیشتر کشورهای آسه‌آن برای مقابله با بحران‌های جهانی شد. در همین حال، مقام‌های ضدتروریسم ایالات متحده در دیدارهای بین‌المللی خود در تلاشند تا استراتژی‌های جدیدی برای مقابله با تهدیدات مرتبط با ایران و تامین امنیت تنگه هرمز تدوین کنند تا از هرگونه اختلال در تجارت جهانی جلوگیری نمایند.

این وضعیت پیچیده، تلاشی میان فشار نظامی حداکثری و دیپلماسی پنهان را نشان می‌دهد که نتیجه آن هنوز نامشخص است





