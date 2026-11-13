تقابل نظامی آمریکا و ایران در خلیج فارس و تشدید فشارهای اقتصادی

سنتکام سرنگونی پهپادهای سپاه را تایید کرد؛ بسنت محل سکونت خود را به پایگاه نظامی منتقل کرد و آژانس بین‌المللی انرژی از مازاد عرضه نفت خبر داد.

فرماندهی مرکزی نیروهای مسلح ایالات متحده با نام سنتکام ، صحت ادعای سپاه پاسداران مبنی بر تخریب رادار در بحرین را رد کرد و اعلام داشت که هر دو پهپاد انتحاری ارسالی به سمت این جزیره رهگیری و سرنگون شده‌اند. این ردیه رسمی در پاسخ به سخنان سپاه پاسداران منتشر شد که صبح روز جمعه ۲۲ آبان‌ماه مدعی حمله موفقیت‌آمیز به یک رادار هشدار اولیه نیروهای آمریکایی در خاک بحرین بوده است. این درگیری‌ها در اوج تنش‌های منطقه‌ای و پس از حملات هوایی شبانه آمریکا به مناطق جنوب ایران رخ داده است.

رد ادعای حمله به رادار توسط فرماندهی مرکزی

سپاه پاسداران در بیانیه‌ای صبح روز جمعه ۲۲ آبان‌ماه ادعا کرده بود که موفق به هدف قرار دادن یک رادار هشدار اولیه نیروهای آمریکایی در بحرین شده است. این نیرو ادعا کرد که این اقدام به عنوان پاسخ مستقیم به حملات هوایی شب گذشته ایالات متحده به منطقه سیریک صورت گرفته است. فرماندهان سپاه پاسداران این عملیات را یک اخطار جدی به دشمن برای توقف شیطنت‌های هوایی و قاچاق نفت در تنگه هرمز توصیف کردند. با این حال، سنتکام بلافاصله این ادعا را کذب خوانده و تأکید کرد که پهپادهای ارسالی بدون برخورد با اهداف مورد نظر، ساقط شده‌اند.

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نمایندگان ارتش ایالات متحده در ماه‌های اخیر حملات گزینشی‌ای را در جنوب ایران انجام داده‌اند که خود را واکنشی به اقدامات ایران می‌دانند. مقامات نظامی آمریکا تصریح کرده‌اند که تمرکز این حملات عمدتاً بر مواضع نظامی و سامانه‌های پدافندی بوده است. این اقدامات در چارچوب استراتژی کلی ایالات متحده برای بازدارندگی و پاسخ به تهدیدات منطقه‌ای تعریف شده است. هر دو طرف در حال حاضر در وضعیت آماده‌باش کامل نظامی به سر می‌برند و تنش‌ها در آب‌های بین‌المللی خلیج فارس به شدت بالا رفته است.

واکنش اسکات بسنت به تهدیدات و انتقال به پایگاه

اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری ایالات متحده، در مصاحبه‌ای با شبکه سی‌ان‌بی‌سی در روز جمعه ۲۲ آبان اعلام کرد که از تهدیدات مرگ جمهوری اسلامی ترسی ندارد و در اجرای سیاست‌های خود پشت کنده نخواهد شد. وی اعلام کرد که به توصیه سرویس مخفی آمریکا و به دلیل نگرانی‌های امنیتی جدی، محل سکونت خود را در محله جورج‌تاون واشینگتن ترک کرده و به یک پایگاه نظامی امن نقل مکان کرده است. بسنت این تهدیدات را نشانه‌ای از موفقیت سیاست‌های فشار حداکثری آمریکا دانست. وی گفت که این واکنش‌ها نشان می‌دهد عملیات طرد اقتصادی که با هدف فلج کردن اقتصاد ایران طراحی شده، نتیجه بخش است.

وزیر خزانه‌داری آمریکا از روزنامه وال‌استریت جورنال بابت انتشار تصویر هوایی خانه قبلی خود انتقاد کرد و آن را اقدامی خطرناک و غیرمسئولانه خواند. سخنگوی وزارت خزانه‌داری نیز تأکید کرد که اسکات بسنت تحت تأثیر فشارهای ایران قرار نخواهد گرفت. این وزارتخانه از سوم شهریور مسئولیت هدایت عملیات طرد اقتصادی را بر عهده دارد. هدف اصلی این عملیات قطع ارتباطات مالی بین‌المللی ایران و مسدود کردن راه‌های دور زدن تحریم‌ها است. کاهش درآمدهای نفتی ایران از اهداف کلیدی این کمپین اقتصادی محسوب می‌شود.

آژانس بین‌المللی انرژی و مازاد عرضه نفت در ۲۰۲۶

آژانس بین‌المللی انرژی در گزارش ماهانه خود که روز جمعه ۲۲ آبان منتشر شد، پیش‌بینی کرد که عرضه جهانی نفت در سه‌ماهه چهارم سال ۲۰۲۶ از تقاضا پیشی خواهد گرفت. این آژانس مستقر در پاریس اعلام کرد که با وجود حملات به نفتکش‌ها در تنگه هرمز، محموله‌های خلیج فارس به ۱۸.۴ میلیون بشکه در روز رسیده است. این رقم اگرچه ۲۶ درصد کمتر از سطح پیش از جنگ است، اما نشان‌دهنده بازگشت تدریجی تعادل در بازار جهانی انرژی است. برای نخستین بار از آغاز جنگ در ۹ اسفند پارسال، بازار با مازاد عرضه مواجه شده است.

افزایش صادرات کشورهای حاشیه خلیج فارس در ماه اکتبر نقش کلیدی در ایجاد این مازاد داشته است. آژانس بین‌المللی انرژی اشاره کرد که عبور کشتی‌های بیشتر از تنگه هرمز باعث افزایش سه میلیون بشکه‌ای عرضه در سپتامبر و ۲.۳ میلیون بشکه در اکتبر شده است. قیمت جهانی نفت به دلیل این وضعیت به کمتر از ۱۰۰ دلار در هر بشکه سقوط کرده است. در ماه‌های نخست جنگ که آمریکا و اسرائیل آغاز کردند، ایران عملاً تنگه هرمز را مسدود کرده بود. این کاهش قیمت‌ها نشانه‌ای از کاهش ریسک‌های لجستیکی در منطقه است.

تحریم‌های اقتصادی و واکنش به منتقدان داخلی

پیامدهای عملیات طرد اقتصادی و تشدید تحریم‌ها منجر به افزایش قابل توجه قیمت ارز و کالاهای مختلف در بازار ایران شده است. گزارش‌ها از مرزهای زمینی نشان می‌دهد که حتی در مسیرهایی که تردد کالا کاملاً متوقف نشده، زمان انتظار و هزینه حمل‌ونقل به شدت افزایش یافته است. این شرایط تجارت خارجی ایران را با چالش‌های جدی مواجه کرده و فشارهای اقتصادی بر شهروندان را بیشتر کرده است. با این حال، مقامات جمهوری اسلامی پیش‌تر تمامی اتهامات طراحی ترور مقامات آمریکایی در خاک ایالات متحده را رد کرده‌اند.

همزمان با تنش‌های بین‌المللی، دادگاه انقلاب تهران حکمی پنج ساله برای سعید شکیبا، بلاگر و طنزپرداز، صادر کرده است. هرانا گزارش داد که این حکم در شعبه ۲۸ به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت داخلی کشور، روز چهارشنبه ۲۰ آبان‌۱۴۰۵ ابلاغ شده است. شکیبا به دلیل انتشار ویدئوی تقلید صدای علی خامنه‌ای که بازتاب گسترده داشت، بازداشت و به زندان تهران بزرگ منتقل شد. خبرگزاری میزان نیز پیش از آن محتوای ویدئو را توهین‌آمیز و هتاکانه خوانده بود.

این پرونده شباهت‌هایی به پرونده حسین شنبه‌زاده، ویراستار دیگر، دارد که در ۱۵ خرداد ۱۴۰۳ در اردبیل بازداشت شد. شنبه‌زاده تنها با گذاشتن یک نقطه زیر پستی در شبکه ایکس متعلق به علی خامنه‌ای، دستگیر و با اتهامات متعددی محاکمه شد. این موارد نشان‌دهنده سخت‌گیری‌های فزاینده علیه بیان‌های طنز و انتقادی در فضای مجازی است. در حالی که تنش‌های نظامی و اقتصادی در سطح بین‌المللی به اوج خود رسیده، فضای داخلی نیز با محدودیت‌های شدید آزادی بیان مواجه است.