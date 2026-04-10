تقابل حساس شباب الاهلی با العین در لیگ امارات؛ آزمون در ترکیب اصلی

در حساسترین دیدار هفته بیست و دوم لیگ برتر امارات متحده عربی، تیم شباب الاهلی ، که از حضور بازیکنان ایرانی برجستهای چون سعید عزتاللهی ، سردار آزمون و مرصاد سیفی بهره میبرد، امشب از ساعت 20 به وقت ایران در ورزشگاه هزاع بن زاید به مصاف تیم صدرنشین العین میرود. این مسابقه از اهمیت ویژهای برخوردار است، زیرا نتیجه آن میتواند سرنوشت صدرنشینی لیگ را در فاصله چهار هفته مانده به پایان فصل تعیین کند. شباب الاهلی با 52 امتیاز در رتبه دوم جدول قرار دارد و تنها یک امتیاز با العین صدرنشین فاصله دارد.
پیروزی در این دیدار، شباب الاهلی را به صدر جدول میرساند و امیدهای آنها برای کسب عنوان قهرمانی را زنده نگه میدارد. وضعیت بازیکنان ایرانی حاضر در این مسابقه نیز از جنبههای مهم این دیدار است. سعید عزتاللهی، هافبک دفاعی توانمند شباب الاهلی، به دلیل دریافت کارت قرمز در دیدار قبلی مقابل الجزیره، از حضور در این مسابقه محروم است. غیبت او یک ضربه بزرگ برای تیم شباب الاهلی محسوب میشود، چرا که عزتاللهی در فصل جاری عملکرد درخشانی داشته و با به ثمر رساندن چهار گل و دادن یک پاس گل، نقش مهمی در ترکیب تیم ایفا کرده است. سردار آزمون، مهاجم ملیپوش و با تجربه شباب الاهلی، پس از حضور در هشت بازی لیگ، دو گل به ثمر رسانده و در دیدار اخیر برابر الجزیره، دومین پاس گل خود را نیز ثبت کرده است. آزمون در این دیدار حساس، یکی از 11 بازیکن اصلی تیم شباب الاهلی خواهد بود و حضورش در خط حمله، امیدهای گلزنی تیم را افزایش میدهد. مرصاد سیفی، مدافع چپپای جوان شباب الاهلی، که در پنج بازی از فصل جاری در لیگ برتر امارات به میدان رفته است، پس از غیبت در چند بازی اخیر، به فهرست تیم برای این مسابقه بازگشته و روی نیمکت حضور خواهد داشت. بازگشت سیفی به ترکیب تیم، گزینههای بیشتری را در اختیار کادر فنی قرار میدهد.\این مسابقه فراتر از یک دیدار معمولی لیگ، یک نبرد استراتژیک برای کسب صدرنشینی و رسیدن به قهرمانی محسوب میشود. العین، با بهرهگیری از حمایت هواداران خود و برخورداری از بازیکنان باکیفیت، به دنبال حفظ جایگاه خود در صدر جدول است. شباب الاهلی نیز با تکیه بر تجربه بازیکنان خود و انگیزه بالای کادر فنی، تلاش میکند تا با ارائه یک بازی حسابشده، سه امتیاز حیاتی این دیدار را به دست آورد. تقابل تاکتیکی بین دو تیم، یکی از جذابیتهای اصلی این مسابقه خواهد بود. کادر فنی هر دو تیم، با بررسی نقاط ضعف و قوت حریف، سعی خواهند کرد تا بهترین استراتژی را برای پیروزی اتخاذ کنند. پیشبینی میشود این دیدار، یک بازی فیزیکی و پر برخورد باشد، زیرا هر دو تیم برای کسب پیروزی مصمم هستند. جو ورزشگاه هزاع بن زاید نیز به دلیل حضور پرشور هواداران، فضای هیجانانگیزی را تجربه خواهد کرد. این مسابقه، یک فرصت عالی برای نمایش قدرت فوتبال امارات متحده عربی در سطح منطقهای است و توجه بسیاری از علاقهمندان به فوتبال را به خود جلب کرده است. نتیجه این دیدار، تأثیر مستقیمی بر روند مسابقات لیگ برتر امارات خواهد داشت و میتواند معادلات قهرمانی را تغییر دهد. از این رو، تمام نگاهها به این مسابقه دوخته شده است تا شاهد یک رقابت جذاب و تماشایی باشیم.\آمادگی روحی و جسمی بازیکنان، نقش کلیدی در نتیجه این مسابقه خواهد داشت. کادر فنی شباب الاهلی، با توجه به غیبت سعید عزتاللهی، برنامهریزی دقیقی برای جایگزینی او در ترکیب تیم انجام داده است. سردار آزمون و سایر بازیکنان خط حمله، تمرکز ویژهای بر روی استفاده از فرصتهای گلزنی خواهند داشت. مرصاد سیفی نیز در صورت ورود به زمین، تلاش میکند تا وظایف خود را به بهترین نحو انجام دهد و به استحکام خط دفاعی تیم کمک کند. تیم العین نیز با تمام قوا وارد این مسابقه میشود و از تمام پتانسیل خود برای کسب پیروزی استفاده خواهد کرد. این دیدار، فرصتی برای نمایش تواناییهای فنی و تاکتیکی هر دو تیم است. از سوی دیگر، این مسابقه، یک رقابت تنگاتنگ بین بازیکنان ایرانی حاضر در دو تیم، بهویژه سردار آزمون و سایر بازیکنان، خواهد بود. عملکرد آنها در این مسابقه، میتواند تأثیر زیادی بر روی جایگاه تیمهایشان داشته باشد و همچنین، توجه بیشتری را به فوتبال ایران و بازیکنان ایرانی جلب کند. تماشاگران حاضر در ورزشگاه و بینندگان تلویزیونی، منتظر یک بازی جذاب و پر از هیجان هستند. نتیجه این مسابقه، تأثیر عمیقی بر فضای فوتبال امارات متحده عربی خواهد داشت و میتواند مسیر قهرمانی را برای هر دو تیم، روشنتر یا تاریکتر کند
لیگ امارات شباب الاهلی العین سردار آزمون سعید عزتاللهی مرصاد سیفی فوتبال