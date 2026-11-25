معاون اقتصادی استانداری کرمانشاه با اشاره به خریدهای چند تنی آرد، اصلاح توزیع یارانه‌ای را برای رسیدن حمایت به مصرف‌کننده واقعی و جلوگیری از انحراف منابع ضروری دانست.

حسن رستم‌زاد ، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمانشاه ، با اعلام ضرورت اصلاح سازوکار توزیع آرد و نان، تأکید کرد که این تغییرات به معنای محدود کردن مصرف مردم یا افزایش قیمت نیست. هدف اصلی این اصلاحات، جلوگیری از انحراف منابع یارانه‌ای و اطمینان از رسیدن حمایت‌ها به دست مصرف‌کنندگان واقعی است. رستم‌زاد نان را یکی از ارکان اساسی امنیت غذایی و مهم‌ترین قلم سبد خانوارها برشمرد.

تفاوت الگوی مصرف و خریدهای چند تنی

بررسی داده‌های سامانه هوشمندسازی آرد و نان "نانینو" و تطبیق آن با اطلاعات سامانه رفاه ایرانیان، الگوهای خریدی را آشکار ساخته که با نیازهای معمول خانوارها همخوانی ندارد. در حالی که میانگین مصرف ماهانه آرد برای هر ایرانی حدود ۸ کیلوگرم برآورد می‌شود، حجم ثبت‌شده در برخی تراکنش‌ها به چند صد کیلوگرم و حتی چندین تن در ماه رسیده است.

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آمارهای موجود نشان می‌دهد که در برخی نمونه‌ها، میزان خرید ماهانه نان به حدود ۱۲.۵ تن و در موارد دیگر حدود ۱۰.۵ تن آرد رسیده است. در یک نمونه استانی نیز مجموع خریدهای غیرمتعارف به حدود ۹۰۰ تن رسید که معادل نزدیک به ۹ درصد سهمیه ماهانه آن استان محاسبه می‌شود.

نحوه انحراف منابع از مسیر مصرف خانوار

معاون اقتصادی استانداری کرمانشاه با اشاره به گزارش‌های موجود، بیان کرد که بخش از آرد یارانه‌ای به جای مصرف خانوار، در زمینه‌هایی مانند خشک‌کردن نان برای خوراک دام، پرورش طیور و آبزیان، یا عرضه مجدد در بازارهای غیرمتعارف استفاده می‌شود. همچنین برخی از این تراکنش‌ها با مصارف صنعتی و تولیدی تناسب دارد که خارج از اهداف حمایتی دولت است.

یکی دیگر از نشانه‌های غیرمتعارف، استفاده از تعداد زیادی کارت بانکی برای ثبت خرید نان است. در مواردی مشاهده شده که حدود ۱۰۰ و ۷۵ کارت بانکی به‌طور همزمان برای این منظور به کار گرفته شده‌اند. بررسی صرف تعداد تراکنش‌ها کافی نیست و باید هویت خریدار و تناسب حجم خرید با الگوی واقعی مصرف ارزیابی شود.

راهکارهای شفاف‌سازی و نظارت بر توزیع نان

راهکارهای پیشنهادی برای افزایش شفافیت شامل استفاده از ظرفیت سامانه‌های هوشمند، تطبیق دقیق اطلاعات خرید با الگوی مصرف، و پایش مداوم شبکه توزیع است. رسیدگی به موارد دارای مغایرت و نظارت دقیق بر عملکرد واحدهای مرتبط، از الزامات مدیریت صحیح این منابع است.

تأکید بر تفکیک مصرف واقعی خانوار از الگوهای نامتعارف خرید، کلید اصلی حفظ ثبات بازار و دسترسی عادلانه به نان است. این اقدامات تضمین می‌کند که هزینه رفتارهای غیرمتعارف در زنجیره تأمین، بر دوش خانواده‌ها یا مصرف‌کنندگان واقعی قرار نگیرد.

حفظ حقوق مردم و عدالت در توزیع منابع

حسین رستم‌زاد خاطرنشان کرد که منابع یارانه‌ای باید صرفاً در راستای حمایت از مصرف‌کننده نهایی هزینه شوند. خرید حجم بالای آرد یارانه‌ای خارج از الگوی معمول، آثار منفی بر روند تولید و توزیع دارد و نیازمند بررسی دقیق است.

در نهایت، نان باید با قیمت مناسب و به میزان نیاز در دسترس مردم باشد. هر اقدامی که به جلوگیری از هدررفت منابع، شفافیت بیشتر در زنجیره تأمین و هدایت یارانه‌ها به سمت مصرف‌کنندگان واقعی کمک کند، در راستای حفظ حقوق مردم و تقویت عدالت در توزیع منابع عمومی خواهد بود.