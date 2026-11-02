تفکیک وظایف بانک و صندوق ملی مسکن در تأمین مالی بخش مسکن

خسرو مختاری رئیس صندوق ملی مسکن درباره تفاوت مأموریت‌های بانک‌ها و صندوق در حمایت از اقشار نیازمند و بازسازی خانه‌های آسیب‌دیده توضیحاتی ارائه داد.

خسرو مختاری ، رئیس هیأت عامل صندوق ملی مسکن ، در نشست خبری امروز با هدف تشریح فلسفه تشکیل این نهاد و جایگاه آن در نظام تأمین مالی بخش مسکن کشور، به تشریح تفاوت‌های بنیادین میان بانک‌ها و صندوق‌های تخصصی پرداخت و بر لزوم تعریف مأموریت‌های مشخص برای هر یک تأکید کرد. وی در توضیح دلایل شکل‌گیری این صندوق اشاره کرد که در سال ۱۴۰۰ و با توجه به انباشت شدید تقاضا در حوزه مسکن، ضرورت تجمیع منابع، هم‌افزایی سیاست‌ها و مدیریت کارآمد توزیع و تخصیص منابع بیش از گذشته احساس می‌شد.

تفاوت مأموریت بانک‌ها و صندوق ملی مسکن

مختاری با بیان اینکه مسئله مسکن محدود به یک نظام اقتصادی خاص نیست و حتی در کشورهای دارای اقتصاد آزاد نیز با چالش‌های جدی مواجه هستند، توضیح داد که صندوق‌ها می‌توانند در کنار بانک‌ها و بنگاه‌های اقتصادی، نقش مکملی در به‌کارگیری منابع خرد مردمی و هدایت آن‌ها به سمت فعالیت‌های اقتصادی ایفا کنند. وی تصریح کرد که هر یک از این نهادها کارکرد خاص خود را دارند و تنها زمانی می‌توانند اثربخش باشند که مسئله به‌درستی شناسایی و مأموریت متناسب با آن برایشان تعریف شده باشد.

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رئیس هیأت عامل صندوق ملی مسکن با اشاره به تفاوت نوع مأموریت این صندوق با بانک‌ها یادآوری کرد که اگرچه هر دو نهاد مالی هستند، اما تفاوت مهم آن‌ها در هدف نهایی است. صندوق ملی مسکن با هدف سودآوری فعالیت نمی‌کند، بلکه مأموریت آن ایجاد سرمایه اجتماعی و استفاده از منابع در راستای منافع عمومی است. منابع این صندوق از محل منابع مالیاتی، منابع عمومی دولت و سایر منابع پیش‌بینی‌شده تأمین می‌شود تا به‌طور خاص در خدمت تولید مسکن و حمایت از اقشار نیازمند قرار گیرد.

مدیریت منابع و حمایت از تولید مسکن

وی با اشاره به اینکه برای صندوق ملی مسکن چهارده منبع تأمین مالی پیش‌بینی شده است، گفت که این منابع باید به‌گونه‌ای به کار گرفته شوند که ضمن پشتیبانی از تولید مسکن، موجب تحرک‌بخشی به بخش‌هایی از بازار شوند که به حمایت نیاز دارند. مختاری تأکید کرد که صندوق قرار نیست جایگزین بانک‌ها یا فعالان اقتصادی شود، بلکه باید در کنار آن‌ها و با مأموریت مشخص خود، به تأمین مالی و افزایش کارایی منابع کمک کند.

رئیس هیأت عامل صندوق ملی مسکن ساختاری کوچک و مبتنی بر استفاده از ظرفیت‌های اطلاعاتی و اجرایی دستگاه‌های مختلف را ویژگی این نهاد دانست و اظهار داشت که منابع صندوق باید در چارچوب سازوکارهای کارآمد و رقابتی به نهادها و مجموعه‌هایی اختصاص پیدا کند که مسئولیت تولید مسکن را بر عهده دارند. در عین حال، وزارت راه و شهرسازی باید بتواند از این ظرفیت برای حمایت از گروه‌هایی استفاده کند که توان تأمین مسکن را ندارند.

از سوی دیگر، تولیدکنندگان و فعالان بخش خصوصی نیز در بازار مسکن حضور دارند و آن‌ها هم برای پیشبرد فعالیت‌های خود به حمایت و تأمین مالی متناسب نیازمندند. مختاری با اشاره به تفاوت نیازهای مالی متقاضیان و تولیدکنندگان مسکن توضیح داد که متقاضی مسکن به‌عنوان مصرف‌کننده نهایی، ترجیح می‌دهد تأمین مالی خود را در یک دوره بلندمدت مثلاً پانزده یا بیست ساله انجام دهد. در مقابل، بانک‌ها به دلیل ملاحظات مربوط به ریسک و بازپرداخت منابع، معمولا تمایل کمتری به تأمین مالی بلندمدت دارند و به دنبال سرمایه‌گذاری در دوره‌های کوتاه‌تر هستند.

حمایت از آسیب‌دیدگان حملات و بازسازی

مختاری تأکید کرد که کارکرد بانک‌ها و صندوق‌ها باید در کنار یکدیگر قرار گیرد و به‌صورت مکمل عمل کند تا تعادل مورد نیاز در بازار مسکن فراهم آید و صندوق ملی مسکن بخشی از این سازوکار است. وی با اشاره به اقدامات این صندوق برای حمایت از آسیب‌دیدگان حملات و بازسازی واحدهای مسکونی اظهار داشت که در سوم فروردین‌ماه امسال، در شرایطی که کشور با حملات خصمانه و آسیب به واحدهای مسکونی مواجه بود، جلسه‌ای در یک خانه امن برای بررسی نحوه حمایت از آسیب‌دیدگان برگزار شد.

وی افزود که در این جلسه با توجه به ضرورت تسریع در تصمیم‌گیری و کمک‌رسانی به خانوارهای آسیب‌دیده، اختصاص منابعی برای بازسازی واحدهای مسکونی و اسکان موقت آن‌ها در دستور کار قرار گرفت. در همین چارچوب، یک همت از منابع صندوق ملی مسکن برای تأمین ودیعه مسکن و اسکان موقت آسیب‌دیدگان در اختیار بانک مسکن قرار گرفت و همچنین سیصد میلیارد تومان به‌صورت علی‌الحساب به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اختصاص داده شد تا بازسازی واحدهایی که با انجام تعمیرات امکان سکونت مجدد در آن‌ها وجود دارد، پیگیری شود.

آمادگی برای حمایت هدفمند در آینده

مختاری با تأکید بر آمادگی صندوق ملی مسکن برای حمایت از بخش مسکن در شرایط ضروری تصریح کرد که صندوق در هر مقطعی که ضرورت و اثربخشی تخصیص منابع را تشخیص دهد، آمادگی دارد منابع خود را در خدمت تأمین و حمایت از مسکن قرار دهد. وی در پایان خاطرنشان کرد که رویکرد صندوق باید در چارچوب یک بازار رقابتی و کارآمد تعریف شود تا حمایت‌ها به‌گونه‌ای انجام شود که منابع به سمت تولید و فعالیت اقتصادی هدایت شوند و مداخله‌ای غیرهدفمند در بازار شکل نگیرد.