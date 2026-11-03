تفاهم‌نامه همکاری انجمن سینمای جوانان ایران و شرکت داده‌پردازی پارسیان برای ایجاد باشگاه مشتریان و حمایت اقتصادی از هنرمندان با هدف توسعه پایدار فرهنگ و سینما به امضا رسید.

تفاهم‌نامه همکاری مشترک میان انجمن سینمای جوانان ایران و شرکت داده‌پردازی پارسیان برای ایجاد زیرساخت‌های اقتصادی پایدار در حوزه فرهنگ به امضا رسید. این توافقنامه با هدف توسعه اقتصاد سینمای کوتاه و ایجاد رابطه دوطرفه میان بخش‌های فرهنگی و تجاری تنظیم شده است. در این مراسم که با حضور مدیران ارشد دو نهاد برگزار شد، بر ضرورت گذار از حمایت‌های سنتی اسپانسرشیپ به سمت مدل‌های اقتصادی کارآمد تاکید شد.

جزئیات تفاهم‌نامه و طرفین قرارداد

بهروز شعیبی، مدیرعامل و رئیس هیأت‌مدیره انجمن سینمای جوانان ایران، در کنار سیدصابر امامی، مدیرعامل شرکت داده‌پردازی پارسیان، این قرارداد مهم را امضا کردند. مهران مهریار، مشاور مدیرعامل و رضا نعمتی، معاون اداری و مالی انجمن سینمای جوانان ایران نیز در این نشست حضور داشتند. امضای این تفاهم‌نامه گامی عملیاتی برای پیوند زدن ظرفیت‌های مالی شرکت پارسیان با شبکه گسترده انجمن سینمای جوانان ایران محسوب می‌شود.

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مدل اقتصادی جدید و باشگاه مشتریان

هدف اصلی این همکاری، شکل‌دهی به یک باشگاه مشتریان برای اعضای خانواده انجمن سینمای جوانان ایران است. سیدصابر امامی، مدیرعامل پارسیان، اعلام کرد که اعضا می‌توانند از خدمات و ظرفیت‌های اقتصادی این شرکت بهره‌مند شوند. در مقابل، این تعامل یک مدل اقتصادی پایدار برای انجمن ایجاد می‌کند که در آینده قابل توسعه به سایر بخش‌های فرهنگ و سینما خواهد بود. امامی تصریح کرد که نگاه پارسیان به حمایت از فرهنگ، فراتر از اسپانسری تبلیغاتی است و منافع اقتصادی نیز باید در کنار منافع فرهنگی لحاظ شود.

بررسی تسهیلات ارزان و چالش‌های مالی

یکی از دستاوردهای ملموس این تفاهم‌نامه، بررسی ارائه تسهیلات با هزینه کمتر به اعضای انجمن در آینده است. سیدصابر امامی اعلام کرد که تلاش می‌شود این ظرفیت در مراحل بعدی به صورت عملیاتی اجرا گردد. بهروز شعیبی، مدیرعامل انجمن سینمای جوانان، نیز بر این نکته تاکید داشت که ضعف ارتباط میان بخش فرهنگی و اقتصادی، چالش اصلی هنرمندان است. وی خاطرنشان کرد که هنرمندان تنها زمانی که درگیر تولید اثر هستند درآمد دارند و در زمان‌های غیرتولیدی با مشکلات معیشتی جدی روبرو می‌شوند.

پنجاه سال سابقه و شبکه گسترده انجمن

امضای این قرارداد همزمان با پنجاهمین سال فعالیت انجمن سینمای جوانان ایران صورت گرفت که این نهاد را به یکی از قدیمی‌ترین نهادهای آموزش و تولید فیلم در کشور تبدیل کرده است. انجمن در حال حاضر با داشتن ۵۷ دفتر در سراسر ایران، یک خانواده بزرگ سینمایی را تشکیل داده است. بهروز شعیبی اشاره کرد که تلاش مجموعه بر ایجاد رویدادهای جدید و ارتباط جدی‌تر سینما با اقتصاد متمرکز است تا مدل‌های تازه‌ای برای حمایت از فیلمسازان و خانواده فیلم کوتاه شکل بگیرد.