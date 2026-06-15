سخنگوی وزارت خارجه ایران جزئیات تفاهمنامه ایران و آمریکا را تشریح کرد که شامل آزادسازی داراییهای مسدودشده، جبران خسارتهای جنگ، شروع رفع تحریمها و همکاری در تنگه هرمز است. مذاکرات ۶۰ روزه آینده بر برنامه هستهای متمرکز خواهد بود.
اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه ایران ، در نشست خبری هفتگی خود به تشریح جزئیات تفاهم نامه بهدستآمده میان ایران و آمریکا برای پایان دادن به جنگ پرداخت.
او گفت که بر اساس این تفاهم، واشنگتن متعهد شده است داراییهای مسدودشده ایران را آزاد کند، در جبران خسارتهای ناشی از جنگ مشارکت داشته باشد و روند رفع تحریمها را آغاز کند. این اظهارات یک روز پس از اعلام نهایی شدن تفاهم میان تهران و واشنگتن مطرح میشود؛ تفاهمی که بنا بر اعلام دو طرف قرار است زمینه را برای توقف درگیریها و آغاز دور تازهای از مذاکرات درباره برنامه هستهای ایران فراهم کند.
بقایی تاکید کرد که آزادسازی داراییهای بلوکهشده و جبران خسارتهای جنگی دو محور مهم اقتصادی این تفاهم هستند. وی افزود: داراییهای مسدودشده اموال متعلق به ایران هستند و آزادسازی آنها به معنای پرداخت کمک یا امتیاز جدید از سوی آمریکا نیست. همچنین مسئله خسارتهای جنگی از مطالبات اصلی تهران بوده است.
به گفته او، جمهوری اسلامی حملات آمریکا و اسرائیل را غیرقانونی میداند و معتقد است در جریان جنگ موارد متعددی از نقض قوانین بینالمللی و ارتکاب جنایت جنگی رخ داده است. بقایی ادامه داد که بر اساس مفاد تفاهمنامه، آمریکا موظف شده است درباره رفع تحریمهای اعمالشده علیه ایران اقدام کند. این موضوع شامل تحریمهای اولیه و ثانویه آمریکا و همچنین محدودیتهای مرتبط با فروش نفت، فرآوردههای نفتی و محصولات پتروشیمی میشود.
به گفته وی، پس از امضای رسمی تفاهمنامه، دو طرف وارد یک دوره ۶۰ روزه مذاکره خواهند شد که محور اصلی آن برنامه هستهای ایران و نحوه رفع تحریمها خواهد بود. سخنگوی وزارت خارجه ابراز امیدواری کرد که در صورت اجرای توافق، صادرات نفت و محصولات پتروشیمی ایران بدون محدودیتهای فعلی ادامه پیدا کند. یکی دیگر از محورهای مهم اظهارات بقایی به آینده تنگه هرمز مربوط میشد.
بر اساس تفاهمنامه، ایران و عمان به عنوان دو کشور ساحلی مسئولیت اتخاذ تدابیر لازم برای تضمین عبور و مرور ایمن کشتیها از این آبراه راهبردی را بر عهده خواهند داشت. بقایی تاکید کرد که ایران همچنان حاکمیت خود بر بخش مربوط به تنگه هرمز را حفظ خواهد کرد و در همکاری با عمان و سایر طرفهای ذینفع، سازوکارهای لازم برای تامین امنیت کشتیرانی را اجرا میکند.
او همچنین در واکنش به برخی گزارشها درباره احتمال دریافت عوارض از کشتیهای عبوری گفت ایران به دنبال اخذ عوارض عبور نیست، اما هزینه خدماتی مانند ناوبری، حفاظت محیط زیست دریایی، بیمه و سایر خدمات فنی میتواند از سوی ایران و عمان دریافت شود. موضوع تنگه هرمز یکی از مهمترین محورهای تنش میان تهران و واشنگتن در ماههای اخیر بوده است.
حدود یکپنجم نفت جهان از این مسیر عبور میکند و هرگونه اختلال در آن میتواند بر بازارهای جهانی انرژی تاثیر بگذارد. بقایی در بخش دیگری از سخنان خود به اظهارات اخیر دونالد ترامپ درباره سرنوشت ذخایر اورانیوم غنیشده ایران واکنش نشان داد. ترامپ گفته بود در صورت دستیابی به توافق، آمریکا و ایران به طور مشترک درباره جمعآوری یا نابودی ذخایر اورانیوم با غنای بالا اقدام خواهند کرد.
سخنگوی وزارت خارجه ایران تاکید کرد که در تفاهمنامه فعلی وارد جزئیات برنامه هستهای نشدهاند و قرار است این مسائل در مذاکرات ۶۰ روزه آینده بررسی شود. او افزود موضوع غنیسازی اورانیوم و ذخایر موجود بخشی از گفتوگوهای آینده خواهد بود و هنوز توافق مشخصی درباره این مسائل حاصل نشده است. بقایی هشدار داد که آمریکا نباید تجربه تلاش برای دسترسی به مواد هستهای ایران را تکرار کند و گفت تهران در این زمینه مواضع روشنی دارد.
این اشارهای تلویحی به گزارشهایی بود که مدعی شده بود آمریکا در جریان جنگ اخیر تلاش کرده بود نیروهای ویژه خود را برای انتقال این اورانیوم به ایران بفرستد. سخنگوی وزارت خارجه در عین حال تاکید کرد که تفاهم اخیر به معنای پایان بیاعتمادی میان دو کشور نیست. بیاعتمادی ایرانیان نسبت به آمریکا ریشهای تاریخی دارد و به دههها تنش و اقدامات واشنگتن علیه ایران بازمیگردد.
به گفته او، تفاهم اخیر تنها گامی در جهت کاهش تنشها و پایان دادن به جنگ بوده و آینده روابط دو کشور به نحوه اجرای تعهدات و روند مذاکرات پیشرو بستگی خواهد داشت. با وجود خوشبینی محتاطانه مقامهای دو طرف، هنوز جزئیات کامل تفاهمنامه منتشر نشده و مشخص نیست تهران و واشنگتن تا چه اندازه در مورد موضوعات حساسی مانند برنامه هستهای، رفع تحریمها، غرامت جنگی و آینده تنگه هرمز به توافق نهایی دست خواهند یافت.
وزیر خارجه آمریکا نیز اخیرا اعلام کرده بود که ایران درباره بخشهایی از برنامه هستهای خود وارد مذاکره شده است. این تفاهم در حالی صورت میگیرد که جنگ ویرانگر اخیر میان ایران و آمریکا خسارات زیادی به هر دو طرف وارد کرده و جامعه بینالمللی نیز خواستار پایان درگیریها و بازگشت به دیپلماسی شده است.
به نظر میرسد هر دو کشور برای خروج از بحران کنونی به توافقی موقت دست یافتهاند، اما راه درازی برای حل کامل اختلافات باقی مانده است