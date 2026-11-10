تفاهم‌نامه احداث کارخانه تولید خودرو در خوزستان با سرمایه‌گذاری گروه صنعتی نوین‌چوب امضا شد؛ این طرح وعده اشتغال‌زایی و ورود استان به صنعت خودروسازی کشور را دارد.

تفاهم‌نامه احداث کارخانه تولید خودرو در خوزستان روز چهارشنبه ۱۳ آبان‌ماه با حضور استاندار خوزستان، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند ، مدیرعامل گروه صنعتی نوین‌چوب خوزستان و جمعی از فعالان و مدیران استان به امضا رسید. این توافق در استان خوزستان و با ابتکار و سرمایه‌گذاری گروه صنعتی نوین‌چوب خوزستان شکل گرفته است.

امضای این سند از نظر گزارش، رویدادی مهم برای آینده صنعتی خوزستان به شمار می‌رود. با این تفاهم‌نامه، زمینه ورود جدی‌تر استان به عرصه صنعت خودروسازی کشور فراهم می‌شود و مسیر تازه‌ای برای توسعه صنعتی منطقه گشوده می‌شود.

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جزئیات تفاهم‌نامه احداث کارخانه خودروسازی خوزستان

طبق متن گزارش، گروه صنعتی نوین‌چوب خوزستان با ورود به حوزه خودروسازی، طرح احداث کارخانه تولید خودرو را پیش برده است. این طرح صنعتی راهبردی توصیف شده که می‌تواند با ایجاد زنجیره‌ای از فعالیت‌های تولیدی، فنی و خدماتی، ظرفیت‌های تازه‌ای را برای منطقه ایجاد کند.

گزارش تأکید دارد که تحقق این پروژه علاوه بر ایجاد فرصت‌های شغلی مستقیم و غیرمستقیم، می‌تواند مشارکت صنایع پایین‌دستی، توسعه ساخت داخل و انتقال دانش فنی را در پی داشته باشد. همچنین به شکل‌گیری ظرفیت‌های جدید تولیدی در جنوب کشور اشاره شده است.

نقش نهادهای مسئول و بخش خصوصی در طرح

استاندار خوزستان و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند از جمله امضاکنندگان این تفاهم‌نامه بودند. حضور مدیرعامل گروه صنعتی نوین‌چوب خوزستان نیز نشان می‌دهد که بخش خصوصی در این پروژه نقش اصلی را بر عهده دارد.

گزارش، پیشرفت طرح را به توان بخش خصوصی، سرمایه‌گذاری هدفمند و حمایت نهادهای مسئول وابسته دانسته است. به گفته این گزارش، همین ترکیب می‌تواند جایگاه خوزستان را در نقشه صنعتی کشور ارتقا دهد و استان را به یکی از بازیگران جدید صنعت خودروسازی کشور تبدیل کند.

اثر طرح بر اشتغال و جایگاه صنعتی خوزستان

اجرای این طرح، طبق توضیح گزارش، فرصت‌های شغلی مستقیم و غیرمستقیم را برای مردم استان ایجاد می‌کند. همچنین رونق فعالیت‌های فنی و خدماتی در کنار خط تولید خودرو، از دیگر پیامدهای مورد اشاره است.

برای فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان قطعه و خدمات فنی، ورود یک کارخانه خودروسازی می‌تواند بازار تازه‌ای ایجاد کند. گزارش یادآور می‌شود که مشارکت صنایع پایین‌دستی در این زنجیره، یکی از اهداف اصلی طرح است.

گزارش، زمان‌بندی مشخصی برای مراحل بعدی، از جمله آغاز عملیات ساخت یا تاریخ بهره‌برداری، ارائه نکرده است. گام بعدی طرح، اجرای مفاد تفاهم‌نامه میان گروه صنعتی نوین‌چوب خوزستان، سازمان منطقه آزاد اروند و نهادهای استانی خواهد بود.