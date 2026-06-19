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تفاهم‌نامه تهران و واشینگتن: دو روایت در اردوگاه جمهوری اسلامی

سیاست News

تفاهم‌نامه تهران و واشینگتن: دو روایت در اردوگاه جمهوری اسلامی
مجتبی خامنه‌ای، تفاهم‌نامه تهران و واشینگتن، اردوگ
📆6/19/2026 1:14 PM
📰IranIntl
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پیام مجتبی خامنه‌ای درباره تفاهم‌نامه تهران و واشینگتن به اختلاف‌ها در اردوگاه جمهوری اسلامی پایان نداد و موج تازه‌ای از تسویه‌حساب سیاسی به راه انداخت.

پیام مجتبی خامنه‌ای درباره تفاهم‌نامه تهران و واشینگتن نه‌تنها به اختلاف‌ها در اردوگاه جمهوری اسلامی پایان نداد، بلکه موج تازه‌ای از تسویه‌حساب سیاسی به راه انداخت.

بخشی از اصولگرایان خواستار حمایت از تصمیم نهایی شدند و بخشی دیگر حامیان مذاکرات را به پاسخگویی فراخواندند. با وجود آنکه علی‌الاصول نظر دیگری داشته، به‌دلیل تعهد مسعود پزشکیان و اعضای شورای عالی امنیت ملی به پذیرش مسئولیت این روند، اجازه پیشبرد تفاهم‌نامه را صادر کرده است.

همین عبارت کوتاه به دو برداشت متفاوت در اردوگاه جمهوری اسلامی منجر شد؛ گروهی بر بخش اجاز آن را صادر کردم تاکید کردند و آن را نشانه حمایت نهایی رهبر جمهوری اسلامی از روند طی‌شده دانستند و گروهی دیگر، عبارت نظر دیگری داشتم را نشانه مخالفت اولیه او تلقی کردند

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مجتبی خامنه‌ای، تفاهم‌نامه تهران و واشینگتن، اردوگ

 

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