تفاهم ایران و آمریکا در آستانه امضا؛ سرنوشت اورانیوم غنیشده همچنان محل بحث

مقامات ایران و آمریکا از نزدیک شدن به توافق برای پایان جنگ و بازگشایی تنگه هرمز خبر میدهند، اما سرنوشت ذخایر اورانیوم با غنای بالا یکی از چالشهای اصلی است.

مذاکرات ایران و آمریکا در روزهای اخیر به مرحله حساسی رسیده است. به گفته مقامات دو کشور، طرفین بیش از هر زمان دیگری به امضای تفاهمنامهای برای پایان جنگ و بازگشایی تنگه هرمز نزدیک شدهاند.

با این حال، چالشهای مهمی بر سر راه توافق نهایی وجود دارد که مهمترین آنها سرنوشت ذخایر اورانیوم غنیشده ایران است. بر اساس گزارشها، این تفاهمنامه شامل دو مرحله است: مرحله اول آتشبس ۶۰ روزه و مرحله دوم مذاکرات هستهای که سختتر پیشبینی میشود. عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران، روز جمعه اعلام کرد که توافق نزدیک است و موضوع هستهای به مرحله دوم منتقل شده است.

دونالد ترامپ نیز پیشتر خواستار خروج اورانیوم با غنای بالا از ایران شده بود، اما اکنون گزینههای دیگر از جمله رقیقسازی این مواد در خاک ایران تحت نظارت آژانس بینالمللی انرژی اتمی را پذیرفته است. به گزارش اکسیوس، متن توافق شامل چارچوبی برای دسترسی به این ذخایر است، اما اقدام نهایی منوط به توافق دوم و جامعتر خواهد بود. مقامات پنتاگون نیز سناریوهای نظامی برای خروج احتمالی اورانیوم از ایران را بررسی کردهاند.

این طرحها شامل اعزام تیمهای تخصصی وزارت انرژی آمریکا به همراه نیروهای نظامی برای شناسایی و ایمنسازی ذخایر است. با این حال، یک مقام ارشد آمریکایی تاکید کرده که این گفتگوها بخشی از برنامهریزی معمول است و به معنای تصمیم قطعی نیست. در همین حال، شهباز شریف نخستوزیر پاکستان از نهایی شدن متن توافق خبر داده و اعلام کرده که اسلامآباد با دو طرف همکاری میکند.

عراقچی نیز در شبکههای اجتماعی نوشت که تفاهمنامه اسلامآباد هرگز تا این حد نزدیک نبوده و از رسانهها خواست از گمانهزنی پرهیز کنند





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