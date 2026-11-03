تحلیل جامع تفاوت‌های حقوقی اسناد سبز و زرد ملکی پس از اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و بررسی پیامدهای قانونی برای خریداران و فروشندگان.

با لازم‌الاجرا شدن قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول از تاریخ سوم تیرماه ۱۴۰۳، تفاوت‌های ظاهری میان اسناد مالکیت به تفاوت‌های بنیادین حقوقی تبدیل شده است. این قانون تغییراتی کلیدی در نحوه تنظیم قراردادهای ملکی ایجاد کرده و بی‌توجهی به آن می‌تواند پیامدهای سنگینی برای طرفین معامله داشته باشد. تشخیص دقیق میان اسناد سبز و زرد برای ایمنی سرمایه و پیشگیری از دعاوی قضایی، الزامی شده است.

ویژگی‌های حقوقی اسناد سبز رنگ

اسناد مالکیت سبز رنگ در زمره اسناد حدنگاری قرار می‌گیرند که از تاریخ سوم تیرماه ۱۴۰۳ برای املاک صادر شده‌اند. تمامی معاملات مربوط به املاکی که پس از این تاریخ مشمول صدور سند حدنگار شده‌اند، تحت پوشش مقررات جدید قانونی قرار می‌گیرند. خریدار یا فروشنده ملکی با سند سبز، تنها با مراجعه به بنگاه املاک و تنظیم یک قرارداد عادی، نمی‌تواند امنیت حقوقی لازم را کسب کند. معامله باید صرفاً در چارچوب قانونی و از طریق ثبت رسمی در سامانه ثبت الکترونیک اسناد انجام پذیرد.

Also read مراسم تشییع حمید علیدوستی در تهران برگزار شد

پیامدهای دعاوی و استرداد عوض

ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول明确规定 کرده است که دعاوی مربوط به معاملات ثبت‌نشده در مراجع قضایی قابل استماع نیستند. در صورت بروز اختلاف میان خریدار و فروشنده‌ای که معامله را با سند سبز و به صورت عادی انجام داده‌اند، امکان مطالبه الزام به تنظیم سند رسمی یا تحویل ملک وجود ندارد. تنها دعوای قابل طرح، دعوای استرداد عوض یا عوضین است. خریدار در این شرایط تنها می‌تواند وجه پرداختی را طبق شرایط قانونی مطالبه کند و این امر تضمینی برای بازگشت کامل و فوری سرمایه نیست.

ضوابط حاکم بر اسناد زرد رنگ

اسناد مالکیت زرد رنگ معمولاً به اسناد قدیمی‌تر اشاره دارند که پیش از لازم‌الاجرا شدن قانون جدید صادر شده‌اند. با این حال، رنگ زرد سند به معنای استثنا شدن کامل آن از مقررات جدید نیست. تاریخ صدور سند، زمان انجام معامله و مقررات انتقالی قانون باید به دقت بررسی شوند. وضعیت ثبت معاملات و ادعاهای مربوط به اسناد غیررسمی در این دسته نیز تابع ضوابط خاص خود خواهد بود. راه‌اندازی سامانه موضوع ماده ۱۰ قانون، نحوه برخورد با این اسناد را شفاف‌تر کرده است.

الزام ثبت رسمی قراردادهای اجاره

قانون الزام به ثبت رسمی تنها مختص خرید و فروش ملک نیست و دامنه آن به انتقال منافع نیز گسترش یافته است. بر اساس ماده یک قانون مذکور، انتقال منافع املاک برای مدت بیش از دو سال و همچنین انتقال حق انتفاع برای همین بازه زمانی، مشمول ثبت رسمی هستند. افرادی که قصد اجاره ملکی با سند سبز را برای مدت بیش از دو سال دارند، موظف به ثبت رسمی قرارداد در سامانه ثبت الکترونیک اسناد هستند. عدم رعایت این موضوع می‌تواند منجر به محدودیت‌های جدی در پیگیری حقوق قانونی اجاره‌بگیرنده شود.

توصیه‌های حیاتی برای خریداران

مشاوران املاک موظفند پیش‌نویس قرارداد را در سامانه مربوطه ثبت کرده و برای تنظیم سند رسمی به دفتر اسناد رسمی ارجاع دهند. خریداران قبل از پرداخت هرگونه وجه یا امضای قرارداد، باید از وضعیت ثبتی ملک و تاریخ صدور سند اطمینان حاصل کنند. تنظیم قولنامه عادی در بنگاه‌های املاک برای اسناد سبز، جایگزین ثبت قانونی نیست. هدف نهایی این قانون کاهش معاملات عادی و افزایش امنیت حقوقی در بازار املاک است و ناآگاهی از جزئیات آن هزینه‌های سنگینی به همراه دارد.