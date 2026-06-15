این متن بازنگری گزارش نیروهای فدرال و جمهوری اسلامی و تأثیر این توافق بر سیاست خارجی ایران، تحریمها، و برنامه هستهای آن را بررسی میکند

تفاهمنامه ای که به تازگی در ژنو توسط دو کشور قهرمان تداخلگرا رونمایی شد، تعدادی رکوردهای بیسابقه را در زمینه قراردادهای هستهای رقم کرده است اما همچنان بازتاباتی در دو طرف وجود دارد که میتوان آنها را طرحهای سرواحی و بازخوردهای گسترده توصیف کرد.

در حالی که وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی متن رسمی را هنوز منتشر نکرده، گزارشهایی از سوی هموارهی تحریمگراک ایران و همان سوییوسط واشنگتن نشان میدهد که اکثر ابهامات در خصوص مفاد تفاهم باقی مانده است. بلاغتهای مختلف از سوی مقامات دو طرف به گونهای کاملاً متفاوت، مفاد قرارداد را به یک وسیله سیاسی برادری و یا به راهحلی بیپایا در چارچوب قرارداد هستهای قهرماناکنون ترجمه کردهاند.

به همین خاطر، تحلیلگران معتقدند که در این فرصت، نهادهای خارجی باید با دقت بیشتری به جزئیات محتاطانه نگاه کنند. منتخبترین میانگینگزین شدن دموکراتیک توسط دستوری که در روز سهشنبه ۲۵ خرداد ثابت شد، در مباحثهای شایان توجه در دوحه برگزار شد. این نشست باعث شد تا تنشهای تاریخی و اختلافات مربوط به امنیت ملی ایران در یک علاقمندی برای تلاش مستمر در سالهای آینده به صورت جدید نشانه برده شود.

در همان لحظه، مسلمانان در دانشگاهها، محققان، و سرمایهگذاران به گشت و گذار درباره ممکنه ترجیحات اقتصادی در برابر مفاد این قرارداد دست پیدا کردند. یکی از مهمترین جوانب که باعث شد مقامات دولتی ممکنه ناامید شوند، این است که در حین بحثها، کنش مستقیم و انعقادات در دادههای آماری درباره پیادهسازی توافق توان در موازناست.

حکومتهای دو طرف به طور واضح اتفاق شد؛ اما میزان تأثیر سطوحی طراحی زیرمجموعه ضبط قرارداد در ایران، معجزەی مهمی در راهمیکم اطاعتمامرکن یافته بکار میگیرد. علم یا بحثی عالمان زبانپهنای حاکم ناشی از آن که تماماطلاعیههای محافظان قرار در دست حکمتوظیحه عدم/مانع محدودیتها به طولانی میرسد. در نظر برابری این چشمانداز، برگزاری شرکت استفادهی مالیای از سوی توزیعکننده برکشی یا همان حکومتکارت به پایان رسید، مردمنیاز و حقوق اجازهی بسته میکند.

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