مدیرعامل بانک ملی ایران با تاکید بر توسعه ابزارهای نوین مالی و حمایت از زنجیره تولید دارو، خواستار ارتقای رابطه با داروسازی عبیدی به سطح شراکت راهبردی شد.

محسن سیفی ، مدیرعامل بانک ملی ایران ، در جریان بازدید از شرکت داروسازی عبیدی و دیدار با مدیران ارشد این مجموعه، بر توسعه ابزارهای نوین تأمین مالی و تقویت حمایت بانکی از زنجیره تولید و توزیع دارو تأکید کرد. وی در این دیدار خواستار ارتقای رابطه بانک و مشتری به سطح یک شراکت راهبردی شد و استفاده از ظرفیت‌های متنوع بانک برای پشتیبانی از تولید و تأمین پایدار دارو را ضروری خواند.

تاریخچه همکاری دوسویه بانک و داروسازی

محسن سیفی در این نشست با اشاره به آغاز دهه دوم همکاری بانک ملی ایران و داروسازی عبیدی اظهار کرد: امیدواریم در دوره جدید، تعامل دو مجموعه گسترده‌تر و اثربخش‌تر شود و بانک بتواند نقش پررنگ‌تری در پشتیبانی از فعالیت‌های این شرکت ایفا کند. وی با اشاره به پیشینه تاریخی دو مجموعه افزود: بانک ملی ایران با ۹۸ سال سابقه فعالیت و داروسازی عبیدی با ۸۰ سال تجربه در صنعت دارو، دو بنگاه ریشه‌دار و اثرگذار در اقتصاد کشور هستند. همکاری مجموعه‌هایی با چنین پشتوانه‌ای می‌تواند فراتر از یک رابطه متعارف بانکی و تجاری باشد.

Also read کارشناس پزشکی قانونی مدعی است عکس‌های کالبدشکافی از قتل جفری اپستین حکایت دارند

سیاست‌های اعتباری و کنترل تورم در اقتصاد

سیفی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور و ضرورت کنترل تورم گفت: محدودیت‌های سیاست‌های اعتباری شبکه بانکی، به‌ویژه در پرداخت تسهیلات نقدی و بلندمدت، را از الزامات سیاست‌گذاری اقتصادی دانست و افزود: تأمین مالی بنگاه‌هایی که فعالیت آنها مستقیماً با نیازهای اساسی مردم ارتباط دارد، باید متناسب با اهمیت و جایگاهشان مورد توجه قرار گیرد. وی تأکید کرد که داروسازی عبیدی از مجموعه‌های اثرگذار در عرصه تولید است و فعالیت آن با سلامت و زندگی مردم پیوند مستقیم دارد؛ از این رو، حمایت مالی از این صنعت باید با نگاهی راهبردی دنبال شود.

طراحی الگوی یکپارچه برای زنجیره دارو

مدیرعامل بانک ملی ایران شبکه توزیع گسترده داروسازی عبیدی را ظرفیتی مهم برای توسعه مدل‌های نوین تأمین مالی دانست و اظهار کرد: این شبکه گسترده، حلقه ارتباطی تولیدکنندگان با مصرف‌کنندگان است و می‌توان با اتصال آن به ظرفیت‌های مالی بانک، الگوی یکپارچه‌ای برای تأمین مالی زنجیره دارو طراحی کرد. وی با تأکید بر آثار اقتصادی و اجتماعی این الگو گفت: چنین سازوکاری می‌تواند برای تمام حلقه‌های زنجیره دارو ارزش‌آفرین باشد؛ تولیدکننده از جریان مالی مطمئن‌تر برخوردار می‌شود، داروخانه‌ها قدرت تأمین و مدیریت موجودی خود را افزایش می‌دهند و مردم نیز از دسترسی پایدارتر و آسان‌تر به دارو منتفع خواهند شد.

چالش‌های نقدینگی و خدمات جامع بانکی

این طرح از منظر اجتماعی نیز اهمیت دارد؛ چراکه تسهیل تأمین و توزیع دارو، ارتباط مستقیمی با سلامت و کیفیت زندگی مردم دارد. مدیرعامل بانک ملی ایران با اشاره به این موضوع افزود: در مراحل توسعه این الگو، بانک ملی ایران آمادگی دارد در چارچوب همکاری‌های جامع، خدمات متنوعی در حوزه تأمین مالی تولید، تأمین ارز، پشتیبانی از زنجیره مشتریان و ارائه خدمات بانکی به کارکنان این مجموعه ارائه کند. مدیر داروسازی عبیدی نیز نقدینگی را یکی از مهم‌ترین چالش‌های این مجموعه برشمرد و خواستار حمایت بیشتر نظام بانکی، به‌ویژه بانک ملی ایران، از صنعت دارو شد.

آینده همکاری‌ها و نقش بانک در تولید

مدیر شرکت داروسازی عبیدی اعلام کرد که این مجموعه نیاز به گسترش همکاری‌های دوسویه و استفاده از ظرفیت‌ها و خدمات بانک ملی ایران دارد و همراهی بانک ملی ایران می‌تواند در رفع دغدغه‌های مالی، تقویت زنجیره تأمین و استمرار فعالیت‌های تولیدی این مجموعه نقش مؤثری ایفا کند. با توجه به سابقه طولانی دو نهاد و نیاز مبرم صنعت دارو به ثبات مالی، این تفاهم می‌تواند الگویی برای سایر صنایع استراتژیک کشور باشد.