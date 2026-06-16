توافق اخیر بین ایران و آمریکا پس از مذاکرات پیچیده، با امتیازات مهم برای ایران مواجه شده است. تحلیلگرانpolitical این اتفاق را حرکتی عاقلانه می‌دانند اما بر لزوم تغییر سیاست‌های داخلی و احیای اعتماد ملی برای تضمین پایداری آن تأکید می‌کنند.

سرانجام خبری که اکثریت ایرانیان، نخبگان و بسیاری از دلسوزان کشور منتظر شنیدن آن بودند از راه رسید و تفاهم میان ایران و امریکا پس از مذاکرات طولانی و پیچیده اعلام شد.

این توافق که در شرایط تنش‌های منطقه‌ای و فشارهای بین‌المللی شدید حاصل شد، امیدهایی برای کاهش تنش و بهبود اوضاع اقتصادی برای مردم ایران ایجاد کرد. چهره‌های سیاسی و حزبی مختلف در تحلیلی پیرامون ابعاد و پیامدهای این تفاهم، آن را گامی عاقلانه و در راستای منافع ملی ارزیابی کردند. با این حال، بسیاری بر لزوم احیای اعتماد داخلی و اصلاح سیاست‌های داخلی برای تضمین پایداری این Akcord هشدار دادند.

جزئیات تفاهمنامه هنوز به طور رسمی منتشر نشده اما منابع نزدیک به تیم مذاکره‌کننده ایران assertions می‌کنند که ایران در لحظات نهایی امتیازات مهمی کسب کرده است. بر اساس این گزارش، پس از تصویب کلیات یادداشت تفاهم در شورای عالی امنیت ملی، مسائل باقی‌مانده با تیم قطری در یکشنبه مورد بحث قرار گرفت و در لحظه آخر تغییرات کلیدی در متن اعمال شد.

مهم‌ترین تغییرات شامل برداشتن فوری محاصره دریایی به جای بازه ۳۰ روزه، پایان کل عملیات نظامی در همه جبهه‌ها و مناطق لبنان و تأکید بر احترام به تمامیت ارضی لبنان بود. همچنین، در متن به‌صورت قطعی و مصرح تصریح شد که آینده اداره خدمات دریانوردی در تنگه هرمز توسط ایران و عمان تعیین می‌شود که در عمل به معنای تثبیت دریافت هزینه برای ایران توسط امریکا است.

بهZSaying دیگر، ایران تنها برای ۶۰ روز عبور بدون هزینه کشتی‌ها را پذیرفته و امریکا اصل دریافت هزینه را تأیید کرده است. تحلیلگران سیاسی مانند محسن میردامادی این توافق را حرکتی برخاسته از موضع قدرت و مبتنی بر تدبیر می‌دانند.

میردامادی تأکید می‌کند که این گام از آن مهم است که ایران با ایستادگی در برابر فشارهای سیاسی و نظامی، از موضع برتری وارد مذاکرات شد و آمریکا تمام گزینه‌ها را آزمود و در نهایت اجماع بین‌المللی بر برتری ایران Formed شد. با این حال، هشدار می‌دهد که این تفاهم تنها گام اول در مسیر دشوار است و موفقیت آن نیازمند تغییر سیاست‌های داخلی و ایجاد یک تفاهم ملی گسترده با تمام اقشار مردم است.

از نظر وی، اگرچه مهار فشارهای خارجی دستاوردی مهم است، اما تضمین امنیت پایدار کشور با احیای اعتماد در داخل مرزهای ملی محقق می‌شود. میردامادی یادآور می‌شود که مردم ایران در مواقع بحرانی با عرق ملی پشت حاکمیت ایستاده‌اند، اما برای تداوم این توافق و جلوگیری از توهم برخورد نظامی توسط دشمنان، حکومت باید تغییر سیاست جدی در داخل کشور و احترام به تکثر سلایق و اقشار مختلف را مطرح کند.

او نتیجه می‌گیرد که بازسازی اعتماد داخلی، دشوارترین بخش این معادله و لازمه اصلی موفقیت‌های آتی ایران در تمام عرصه‌هاست. از دیدگاه دیگر، اسماعیل گرامی‌مقدم این تفاهم را حاصل مقاومت میدانی مردم و تدابیر مذاکره‌کنندگان دانسته و بر ضرورت قدردانی از هماهنگی نهادهای عالی کشور تأکید می‌کند. وی معتقد است زمان آن رسیده که با پایان وضعیت جنگی، نظام با اصلاح سیاست‌های داخلی در حوزه‌های انتخاباتی، رسانه‌ای و گزینشی، مسیر را برای توسعه همه‌جانبه و جلب رضایت عمومی هموار کند.

هر دو تحلیلگر بر لزوم ترکیب قدرت خارجی با استواره مردمی در داخل تأکید دارند و هشدار می‌دهند که بدون احیای اعتماد ملی و اصلاح ساختاری، هر توافقی ممکن است زودگذر و ناپایدار باشد





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