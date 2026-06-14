تفاوت نگاه به رسانه ورزشی در ایران و جهان

جام جهانی ۲۰۲۶ بار دیگر تفاوت میان دو نوع نگاه به رسانه ورزشی را آشکار کرده است؛ یک نگاه که در آن گزارشگر و مجری نقش تسهیلگر را ایفا میکند و میکوشد مسابقه، تاکتیک و ستارههای زمین در مرکز توجه قرار بگیرند و نگاهی دیگر که در آن گاهی خودِ مجری و گزارشگر به سوژه اصلی تبدیل میشود. این تفاوت فقط به کیفیت گزارش محدود نیست، بلکه به نوع مواجهه با مخاطب، نقد فنی، استفاده از آمار، احترام به تخصص و حتی میزان خودآگاهی رسانهای بازمیگردد.
جام جهانی ۲۰۲۶ بار دیگر تفاوت میان دو نوع نگاه به رسانه ورزشی را آشکار کرده است؛ یک نگاه که در آن گزارشگر و مجری نقش تسهیلگر را ایفا میکند و میکوشد مسابقه، تاکتیک و ستارههای زمین در مرکز توجه قرار بگیرند و نگاهی دیگر که در آن گاهی خودِ مجری و گزارشگر به سوژه اصلی تبدیل میشود.
این تفاوت فقط به کیفیت گزارش محدود نیست، بلکه به نوع مواجهه با مخاطب، نقد فنی، استفاده از آمار، احترام به تخصص و حتی میزان خودآگاهی رسانهای بازمیگردد. در سالهای اخیر فوتبال ایران بیش از هر زمان دیگری با رسانههای بینالمللی در ارتباط بوده است. مخاطب ایرانی امروز علاوه بر شنیدن گزارشهای داخلی، برنامههایی مانند Match of the Day ،Monday Night Football، CBS Champions League و The Overlap را نیز دنبال میکند.
نتیجه این مقایسه، پرسشی مهم است: چرا در بسیاری از مواقع، گزارشگران و کارشناسان خارجی به دلیل دانش و تحلیلهایشان مشهور میشوند اما در ایران بخشی از شهرت چهرههای رسانهای ناشی از حاشیهها، جملات عجیب و سوژههای فضای مجازی است؟ در روزهای منتهی به جام جهانی ۲۰۲۶ بار دیگر نام جواد خیابانی در صدر اخبار قرار گرفت. او پس از ۳۶ سال فعالیت، از صداوسیما خداحافظی کرد و این خبر بازتاب گستردهای داشت.
این نخستین بار هم نبود که بحث بازنشستگی یا خداحافظی او در رسانهها مطرح میشد و همین مسئله واکنشهای مختلفی را در فضای مجازی به همراه داشت. اما آنچه بیش از خبر خداحافظی مورد توجه قرار گرفت، گفتوگوی او با سردار آزمون بود. خیابانی در یک ارتباط زنده جملهای بر زبان آورد که حتی باعث تعجب خود آزمون شد؛ جملهای با این مضمون که «تو در تیم هستی اما نیستی».
این بخش از گفتوگو بهسرعت در شبکههای اجتماعی دست به دست شد و بار دیگر بحث قدیمی درباره سبک اجرای او را زنده کرد. منتقدان سالهاست معتقدند خیابانی بیش از آنکه به تحلیل فنی مسابقه بپردازد، درگیر روایتهای احساسی، جملات بداهه و موضعگیریهای شخصی میشود.
نمونه بارز آن را میتوان در دورههای مختلف حضور کارلوس کیروش در ایران مشاهده کرد؛ دورهای که هر نقدی به سرمربی پرتغالی با واکنش شدید موافقان و مخالفان همراه بود و گاه مرز میان تحلیل فنی و قضاوت شخصی از بین میرفت. این در حالی است که در رسانههای معتبر جهان، حتی محبوبترین مربیان نیز از نقد فنی مصون نیستند.
پپ گواردیولا، یورگن کلوپ و کارلو آنچلوتی بارها هدف شدیدترین تحلیلها و نقدهای تلویزیونی قرار گرفتهاند اما کمتر دیده میشود که اصل نقد با شعار «حمایت از تیم» کنار گذاشته شود. نمونه دیگر به محمدحسین میثاقی بازمیگردد.
مجری فوتبال برتر بهتازگی با خواندن بخشی از یک قطعه رپ در برنامه تلویزیونی با موجی از واکنشها روبهرو شد؛ زیرا بسیاری معتقد بودند محتوای آن اثر با استانداردهای رسانه ملی همخوانی ندارد، چراکه میثاقی به قطعهای رپ از محمدرضا شایع اشاره داشت که رکیکترین فحاشیهای جنسی در آن گفته میشود. این اتفاق نیز بار دیگر بحث مرز میان سرگرمی و حرفهایگری در برنامههای فوتبالی را مطرح کرد.
اگر قرار باشد فهرستی از خاصترین گزارشگران تاریخ فوتبال ایران تهیه شود، بدون شک سرهنگ علیفر در آن حضور خواهد داشت. گزارشگری که سالها با سبک خاص بیان، تشبیههای متفاوت و جملات غیرمنتظره به یکی از چهرههای شناختهشده تلویزیون تبدیل شد. اما شهرت علیفر فقط به سبک گزارش یا اطلاعات مفید فوتبالی او محدود نبود.
او بارها در اظهارنظرهای رسانهای خود نسبت به پپ گواردیولا مواضع انتقادی عجیبی اتخاذ کرد و در تازهترین نمونه نیز امیر قلعهنویی را در مقایسه با گواردیولا و میکل آرتتا در جایگاهی بالاتر قرار داد؛ مقایسهای که طبیعتا با واکنش گسترده کاربران مواجه شد. مشکل اصلی این نوع اظهارنظرها نه دفاع از مربیان ایرانی، بلکه نادیدهگرفتن معیارهای حرفهای مقایسه است.
گواردیولا یکی از پرافتخارترین مربیان تاریخ فوتبال محسوب میشود و آرتتا نیز در سالهای اخیر آرسنال را به یکی از مدعیان اصلی فوتبال اروپا تبدیل کرده است. مقایسه چنین کارنامههایی با معیارهای احساسی، بیش از آنکه تحلیل باشد، به هواداری شباهت دارد. در فوتبال جهان، کارشناسان تلویزیونی معمولا میدانند که اعتبار آنها از دقت تحلیل ناشی میشود. به همین دلیل کمتر حاضر میشوند برای جلب توجه، دست به مقایسههایی بزنند که از نظر آماری و فنی قابل دفاع نیست
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