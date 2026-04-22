با استعفای عادل پیرمحمدی، حسن قره‌ئی که پیش‌از‌این قائم‌مقام مدیرعامل ایران‌خودرو بود، به‌عنوان سکان‌دار جدید این گروه صنعتی انتخاب و معرفی شد.

در تحولی جدید در صنعت خودرو سازی کشور، حسن قره‌ئی با تصمیم قاطع هیئت‌مدیره گروه صنعتی ایران‌خودرو به‌عنوان مدیرعامل جدید این مجموعه انتخاب و معرفی شد. این تغییر مدیریتی در پی پذیرش استعفای عادل پیرمحمدی صورت گرفت که در سیزده ماه گذشته هدایت این بنگاه بزرگ اقتصادی را بر عهده داشت.

قره‌ئی که دانش‌آموخته مهندسی صنایع در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد از دانشگاه‌های معتبر صنعتی امیرکبیر و صنعتی شریف است، پیش‌از‌این به‌عنوان قائم‌مقام مدیرعامل در بخش استراتژی و توسعه محصول فعالیت می‌کرد و شناخت کاملی از ساختار و چالش‌های این شرکت دارد. سوابق اجرایی حسن قره‌ئی نشان‌دهنده تخصص وی در حوزه‌های کلیدی مدیریت استراتژیک و توسعه تکنولوژی است. او در کارنامه حرفه‌ای خود عناوینی همچون معاونت مدیرعامل گروه سایپا در حوزه تکنولوژی اطلاعات، مشاور مدیرعامل در گروه بهمن و ریاست هیئت‌مدیره شرکت‌های تابعه سایپا را به ثبت رسانده است. حضور وی در این جایگاه نشان‌دهنده رویکرد جدید هیئت‌مدیره برای استفاده از نیروهای متخصص و آشنا به بدنه صنعت خودروسازی جهت عبور از تنگناهای فعلی تولید و افزایش بهره‌وری است. نگاه به سوابق او گویای این است که وی با اتکا به دانش فنی و تجربه مدیریتی در دو قطب اصلی خودروسازی ایران، به دنبال تحول در برنامه‌های استراتژیک ایران‌خودرو خواهد بود. هیئت‌مدیره ایران‌خودرو در حاشیه جلسه معارفه، از تلاش‌های بی‌وقفه عادل پیرمحمدی در دوران مدیریت او تقدیر به عمل آورد. دوران تصدی پیرمحمدی با چالش‌های بی‌سابقه‌ای در عرصه اقتصاد کلان، محدودیت‌های بین‌المللی و فشارهای داخلی بر صنعت خودرو همراه بود. با این حال، انتقال قدرت در فضایی کاملاً حرفه‌ای انجام شد تا ایران‌خودرو بتواند با تمرکز بر اولویت‌های استراتژیک، مسیر توسعه محصولات جدید و ارتقای کیفیت را با مدیریت جدید دنبال کند. انتظار می‌رود در ماه‌های پیش رو، استراتژی‌های عملیاتی حسن قره‌ئی در راستای کاهش هزینه‌های تولید و بهبود وضعیت زنجیره تأمین، نقش مهمی در تغییر روند فعلی بازار خودرو ایفا نماید و ثبات نسبی را به بزرگ‌ترین خودروساز ایران بازگرداند





SharghDaily / 🏆 1. in İR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

ایران‌خودرو حسن قره‌ئی صنعت خودرو مدیریت صنعتی تغییرات مدیریتی

United States Latest News, United States Headlines