سخنگوی کاخ سفید اعلام کرد که تغییرات اخیر در قوانین ویزای اچوانبی آمریکا، دارندگان فعلی این ویزا را تحت تاثیر قرار نمیدهد. این تصمیم که شامل ویزاهای جدید میشود، نگرانیهایی را در مورد تأثیر آن بر شرکتهای فناوری و همچنین واکنشهایی را از سوی هند به دنبال داشته است.
کارولین لیویت، سخنگوی کاخ سفید، اعلام کرد که تغییر قوانین مربوط به ویزای کار موقت آمریکا ، معروف به «اچوانبی»، شامل حال دارندگان فعلی این ویزا نمیشود و از این پس به اجرا گذاشته خواهد شد. لیویت شامگاه شنبه، ۲۹ شهریور، در شبکه اجتماعی ایکس (X) نوشت: «این تصمیم تنها شامل ویزاهای جدید میشود و به تمدیدها یا دارندگان فعلی ارتباطی ندارد.
»\ویزای اچوانبی، نوعی از ویزای موقت آمریکا است که به کارفرمایان اجازه میدهد تا نیروهای متخصص خارجی را در حوزههای خاصی، مانند فناوری، مهندسی یا پزشکی، استخدام کنند. به دلیل محدودیت سهمیه سالانه، اداره مهاجرت آمریکا (USCIS) بین متقاضیان قرعهکشی انجام میدهد که به آن «لاتاری اچوانبی» میگویند. دونالد ترامپ، رییسجمهور سابق آمریکا، در تاریخ ۲۸ شهریور، با صدور یک فرمان اجرایی، شرکتهای آمریکایی را ملزم کرد که برای هر ویزای اچوانبی، مبلغی را پرداخت کنند. این تصمیم با واکنشهای گستردهای مواجه شد. به عنوان مثال، دولت هند هشدار داد که این مقررات جدید ویزای موقت آمریکا، ضربه جدی به صنعت بزرگ خدمات فناوری اطلاعات هند وارد خواهد کرد. این نگرانیها در مورد تأثیر بالقوه این تغییرات بر شرکتهای فناوری و مهندسی در سراسر جهان، از جمله در ایالات متحده، افزایش یافته است. این سیاستها میتوانند بر توانایی شرکتها برای جذب و حفظ استعدادهای برتر تأثیر بگذارند و در نهایت به نوآوری و رشد اقتصادی آسیب برسانند.\سخنگوی کاخ سفید در ادامه پیام خود در ایکس (X) تصریح کرد که مبلغ ۱۰۰ هزار دلار برای ویزای اچوانبی، «یک هزینه سالانه نیست، بلکه تنها یک بار و صرفا در زمان ارائه درخواست دریافت میشود». لیویت همچنین اضافه کرد: «افرادی که در حال حاضر ویزای اچوانبی دارند و خارج از کشور به سر میبرند، برای ورود مجدد ملزم به پرداخت ۱۰۰ هزار دلار نخواهند بود.» وی ادامه داد: «دارندگان این ویزا همچنان میتوانند مانند گذشته کشور را ترک کرده و دوباره بازگردند؛ فرمان اخیر هیچ تغییری در این زمینه ایجاد نمیکند.» پایگاه خبری اکسیوس در تاریخ ۲۹ شهریور گزارش داد که اجرای این سیاست برای بزرگترین کارفرمایان ویزای اچوانبی، از جمله شرکتهای فناوری نظیر مایکروسافت و آمازون و همچنین شرکتهای برونسپاری مانند کاگنیزنت، به طور بالقوه میتواند منجر به تحمیل هزینهای بالغ بر یک میلیارد دلار در سال شود. این اقدامات نشاندهنده رویکرد سختگیرانه دولت در قبال مهاجرت است. ترامپ از زمان بازگشت به کاخ سفید سیاستهای مهاجرتی سختگیرانهای را در دستور کار قرار داده و محدودیتهایی برای ورود و اقامت شهروندان خارجی در آمریکا در نظر گرفته است. ۱۵ شهریور، حدود ۳۰۰ کارگر کرهای به همراه ۱۷۵ نفر دیگر در محل پروژه ۴.۳ میلیارد دلاری «هیوندای موتور» و «الجی انرژی سولوشن» برای ساخت باتری خودروهای برقی در ایالت جورجیا مشغول به کار بودند، که این امر نشان دهنده اهمیت نیروی کار خارجی در برخی از صنایع ایالات متحده است
