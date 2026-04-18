کلاهبرداری‌ها در فضای مجازی با وجود اطلاع‌رسانی‌های فراوان همچنان قربانی می‌گیرند. کارشناسان معتقدند با تغییر شرایط و حتی در دوران بحران، شگردهای مجرمان نیز متحول شده و هوشیاری مردم بیش از پیش ضرورت دارد.

سهل‌انگاری و ناآگاهی شهروندان، زمینه‌ساز وقوع بسیاری از کلاهبرداری‌های رایج در فضای مجازی است. مجرمان سایبری با ارسال پیامک‌هایی حاوی لینک‌های جعلی برای پرداخت قبض، خرید شارژ یا محصولات، کاربران را به درگاه‌های بانکی فریبنده هدایت کرده و اطلاعات کارت بانکی آنان را سرقت می‌کنند.

این شگرد، با سوءاستفاده از نام کسب‌وکارهای معتبر همچون دیوار و شیپور نیز تکرار می‌شود؛ به گونه‌ای که پس از بارگذاری آگهی توسط کاربر، پیامی مبنی بر پرداخت هزینه ارسال شده و فرد به صفحه پرداخت جعلی هدایت می‌گردد، در حالی که ثبت آگهی در این پلتفرم‌ها رایگان است.

راهکار دیگر کلاهبرداران، راه‌اندازی وب‌سایت‌ها یا اپلیکیشن‌های فروشگاهی با درگاه‌های پرداخت تقلبی و فاقد مجوزهای قانونی است. در این سناریو، با دریافت اطلاعات کارت بانکی کاربر، در هر تراکنش پیغام خطا یا ناموفق بودن پرداخت نمایش داده می‌شود تا ظن کاربر برانگیخته نشود و حتی ترغیب به وارد کردن اطلاعات سایر کارت‌های بانکی خود گردد.

تغییر روند کلاهبرداری‌ها، به ویژه در دوران بحران و محدودیت دسترسی به مراجع قضایی و انتظامی، ضرورت هوشیاری بیشتر مردم را دوچندان می‌سازد. ادیب حافظی، کارشناس حوزه امنیت پرداخت، با اشاره به این موضوع در گفت‌وگو با روزنامه اعتماد، بیان می‌کند که در بسیاری از کلاهبرداری‌ها، صرف اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی کافی نیست و افراد درس عبرت نمی‌گیرند. وی تأکید می‌کند که در شرایط بحران، شگردهای کلاهبرداری نیز تغییر کرده و به سمت روش‌های تلفنی گرایش یافته است؛ چراکه بیکاری ناشی از شرایط بحرانی، فرصت بیشتری برای اجرای این شگردها فراهم می‌کند.

حافظی همچنین توضیح می‌دهد که کلاهبرداری‌ها لزوماً با هدف برداشت مستقیم پول صورت نمی‌گیرد؛ بلکه گاهی اطلاعات شخصی افراد مورد دستبرد قرار گرفته تا از مدارک آنان سوءاستفاده شود. وی درباره کلاهبرداری در دوران جنگ اخیر، به روزنامه اعتماد می‌گوید که در این بازه زمانی، با توجه به قطعی اینترنت بین‌الملل و اختلال در زیرساخت‌های داخلی، کلاهبرداری‌های اینترنتی با دشواری زیادی مواجه بوده است.

به گفته وی، حتی در صورت دسترسی معدودی به اینترنت جهانی، عامه مردم چنین امکانی نداشته‌اند. بنابراین، این احتمال وجود دارد که کلاهبرداری‌ها از روش‌های غیر اینترنتی صورت گرفته باشد؛ مانند کشاندن قربانی به پای دستگاه خودپرداز و وادار کردن او به واریز وجه. حافظی به اشکالات امنیتی احتمالی در اپلیکیشن‌های داخلی نیز اشاره کرده و می‌افزاید که اگر کلاهبرداری از این طریق صورت گرفته باشد، نشان‌دهنده وجود باگ‌های امنیتی است و مدیران این اپلیکیشن‌ها باید پاسخگو باشند.

او در ادامه به سوابق قدیمی افراد اشاره می‌کند که کلاهبرداران از آن‌ها برای فریب قربانیان خود بهره می‌برند. تأکید این کارشناس بر این است که با وجود اختلالات پیامکی، نباید تصور کرد که کلاهبرداری‌ها کاهش یافته است؛ بلکه صرفاً روش‌ها تغییر کرده‌اند.

در همین راستا، وحید مجید، رئیس پلیس فتا فراجا، در بیست و پنجم فروردین ماه جاری، نسبت به افزایش پرونده‌های مرتبط با هک پیام‌رسان‌های داخلی از طریق دسترسی غیرمجاز به حساب کاربران هشدار داده است. وی اعلام کرده که مجرمان سایبری با فریب شهروندان و دریافت کدهای فعال‌سازی پیامکی، اقدام به هک حساب‌های کاربری و سوءاستفاده از هویت افراد برای کلاهبرداری مالی می‌کنند.

این مجرمان با معرفی خود به عنوان پشتیبان پیام‌رسان، نماینده شرکت بیمه، بانک یا نهادهای خدماتی، از کاربران درخواست ارسال کد پیامک شده را می‌کنند. بهانه‌هایی مانند پشتیبانی از پلتفرم‌های محبوب (مانند شاد)، برنده شدن در قرعه‌کشی، پرداخت غرامت بیمه، واریز سود یا مطالبات، و یا اخطار در مورد تعلیق حساب به دلیل مشکلات امنیتی، از جمله شگردهای رایج آنهاست.

مجید تأکید می‌کند که کدهای دریافتی، در واقع کدهای ورود یا فعال‌سازی حساب کاربری هستند و ارائه آن‌ها به دیگران به معنای واگذاری کامل دسترسی به حساب کاربری است. این اقدام، به مجرمان امکان می‌دهد تا با دسترسی به فهرست مخاطبان قربانی، اقدام به ارسال پیام‌هایی با مضمون درخواست فوری وجه، کمک مالی یا پرداخت هزینه‌های ساختگی کرده و از دوستان و آشنایان فرد نیز کلاهبرداری کنند.

این روند نشان می‌دهد که امنیت فضای مجازی نیازمند هوشیاری مداوم و به‌روزرسانی اطلاعات کاربران در خصوص شگردهای جدید کلاهبرداران است.





