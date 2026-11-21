تصویب‌نامه هیات وزیران هزینه خدمات توزیع سوخت را به مصرف‌کننده منتقل کرد. بررسی جزئیات نرخ‌های کارگروه‌های استانی، تاثیر بر تولید و کشاورزی و راهکارهای جبران هزینه‌ها در این تحلیل.

دولت ایران برای حفظ قیمت‌های یارانه‌ای فراورده‌های نفتی و کنترل تورم، پیش از این بخش عمده‌ای از هزینه‌های زنجیره تأمین و توزیع سوخت را خود تأمین می‌کرد. این رویه باعث انباشت تعهدات مالی، تأخیر در پرداخت مطالبات عاملان توزیع و ایجاد ساختارهای غیرشفاف در اقتصاد نفتی شده بود. اکنون با تصویب‌نامه جدید هیات وزیران، سیاست‌گذاری در حوزه قیمت‌گذاری تغییر بنیادین یافته و بخشی از هزینه‌های توزیع مستقیماً از مصرف‌کننده نهایی دریافت می‌شود.

مکانیسم جدید تعیین نرخ حق‌العمل توزیع

بر اساس بند سوم مصوبه اخیر هیات وزیران، نرخ حق‌العمل خدمات فروشندگی‌ها و عاملان توزیع سوخت در بخش غیرحمل‌ونقل باید از طریق کارگروه تنظیم بازار استانی تعیین شود. این تغییر رویکرد مستلزم آن است که هزینه‌های مترتب بر خدمات، علاوه بر قیمت پایه، از طریق سامانه سدف و مستقیماً از مصرف‌کننده نهایی وصول گردد. به این ترتیب، بخشی از بار مالی که پیش از این متوجه شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی ایران بود، بر دوش مصرف‌کننده نهایی قرار خواهد گرفت.

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این تصمیم با هدف واقعی‌سازی هزینه خدمات توزیع اتخاذ شده است. شبکه گسترده فروشندگی‌ها و عاملان توزیع نیازمند هزینه‌های روزآمد برای فعالیت هستند و نمی‌توان انتظار داشت این شبکه با سازوکارهای علی‌الحساب و پرداخت‌های تأخیری اداره شود. با این حال، این انتقال هزینه به معنای پرداخت تمام هزینه‌های زنجیره تأمین توسط مصرف‌کننده نیست و دولت همچنان بخش مهمی از هزینه‌های بالادستی را بر عهده دارد.

تفاوت نرخ‌های استانی و عوامل تعیین‌کننده قیمت

ثابت ماندن قیمت پایه گازوئیل در رقم ۳۰۰ تومان به معنای ثابت ماندن هزینه نهایی دریافت آن نیست، زیرا اجزای هزینه دسترسی به سوخت نیز محاسبه می‌شود. برای مثال، در استان کردستان، نرخ‌های تعیین‌شده در کارگروه‌های تنظیم بازار، مبلغ هزار و ۷۰۰ تومان به‌ازای هر لیتر بابت حق‌العمل و هزینه‌های خدمات حمل است که به قیمت پایه ۳۰۰ تومانی افزوده می‌شود. در مقابل، در خراسان رضوی این هزینه‌ها هزار و ۲۰۰ تومان به‌علاوه ۳۰۰ تومان قیمت گازوئیل تعیین شده است.

این تفاوت نرخ‌ها ناشی از شرایط جغرافیایی، صعب‌العبور بودن مسیرها، فاصله از مراکز تأمین و هزینه واقعی حمل در هر منطقه است. بنابراین، یکسان‌سازی مطلق نرخ‌ها لزوماً عادلانه نخواهد بود. آنچه اهمیت دارد، شفافیت اجزای هزینه و اتکای نرخ‌های منطقه‌ای به شاخص‌های واقعی و قابل اندازه‌گیری است تا از شکل‌گیری نرخ‌گذاری سلیقه‌ای و ابهام در صورت‌حساب مصرف‌کننده جلوگیری شود.

تأثیر بر بخش تولید و کشاورزی و راهکارهای جبرانی

گازوئیل به عنوان نهاده‌ای ضروری در کشاورزی و فعالیت‌های صنعتی، افزایش هزینه دسترسی به آن می‌تواند هزینه عملیات برداشت و فعالیت ماشین‌آلات صنعتی را بالا ببرد. بخشی از این هزینه افزایش‌یافته در نهایت به قیمت تمام‌شده کالاها منتقل خواهد شد. از این رو، واقعی‌سازی هزینه خدمات توزیع باید با بازنگری در سایر اجزای هزینه‌ای اقتصاد تولید و حمل‌ونقل همراه شود تا از شوک ناگهانی به تولیدکنندگان جلوگیری گردد.

دولت می‌تواند با بازآرایی هوشمندانه سبد حمایت‌های خود، بخشی از فشار ناشی از افزایش هزینه‌های دسترسی به سوخت را جبران کند. بازنگری در حق بیمه رانندگان، عوارض و دریافتی‌های صدور اسناد حمل جاده‌ای و سایر هزینه‌های تحمیل‌شده بر ناوگان حمل‌ونقل می‌تواند توازن اقتصادی لازم را برقرار سازد. در بخش کشاورزی و صنایع کوچک نیز ارائه اعتبار هدفمند و مشوق‌های بهره‌وری انرژی می‌تواند جایگزین بخشی از یارانه‌های غیرهدفمند شود.

نظارت بر قاچاق سوخت و شفافیت زنجیره تأمین

مسئله قاچاق سوخت در این بازآرایی هزینه‌ها اهمیت ویژه‌ای دارد. شفافیت زنجیره عرضه، نظارت هوشمند بر تخصیص سهمیه، حمل و مصرف نهایی و ایجاد انگیزه اقتصادی برای استمرار فعالیت عاملان توزیع، می‌تواند به کاهش انحراف منابع کمک کند. البته مقابله با قاچاق صرفا از طریق انتقال هزینه خدمات به مصرف‌کننده امکان‌پذیر نیست و نیازمند تدابیر جدی‌تری است.

تصمیم اخیر هیات وزیران فرصتی برای اصلاح ساختار تأمین مالی خدمات توزیع سوخت است. موفقیت این سیاست منوط به شفافیت سهم هر حلقه از زنجیره تأمین، کاهش هزینه‌های غیرضروری و افزایش بهره‌وری است. مسئله اصلی امروز این است که هزینه واقعی دسترسی به انرژی چگونه محاسبه شده و با چه سازوکاری برای مصرف‌کننده و تولیدکننده قابل تحمل خواهد شد.