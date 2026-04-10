تغییر ساعات کاری ادارات آذربایجان‌غربی از شنبه ۲۲ فروردین ۱۴۰۵

📆4/10/2026 8:40 PM
📰SharghDaily
معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری آذربایجان‌غربی اعلام کرد: فعالیت ادارات و دستگاه‌های اجرایی استان از شنبه با حضور ۵۰ درصد کارکنان و از ساعت ۸ تا ۱۴ خواهد بود. دورکاری پنجشنبه‌ها همچنان ادامه دارد و فعالیت آموزشی مجازی است.

خضر کاک‌درویشی، معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری آذربایجان‌غربی، روز جمعه اعلام کرد که نحوه فعالیت کلیه سازمان‌ها، ادارات و دستگاه‌های اجرایی مستقر در آذربایجان‌غربی از روز شنبه ۲۲ فروردین ۱۴۰۵ تا اطلاع ثانوی، با حضور ۵۰ درصد کارکنان و از ساعت ۸ تا ۱۴ خواهد بود. این تصمیم به منظور مدیریت بهتر شرایط و با توجه به ملاحظات مختلف اتخاذ شده است. وی با اشاره به اهمیت رعایت این دستورالعمل، از تمامی کارکنان و شهروندان درخواست کرد تا با همکاری کامل، زمینه اجرای صحیح این مصوبه را فراهم سازند.

کاک‌درویشی تاکید کرد که این اقدام در راستای حفظ سلامت و رفاه عمومی و همچنین تداوم ارائه خدمات ضروری به مردم انجام می‌شود. این تصمیم‌گیری نشان‌دهنده تعهد دولت محلی به رعایت شرایط و اولویت دادن به سلامت شهروندان است. وی در ادامه سخنان خود، به جزئیات بیشتری از این دستورالعمل پرداخت و توضیحات تکمیلی را ارائه کرد تا ابهامات احتمالی برطرف شود.\کاک‌درویشی در ادامه افزود که فعالیت بانک‌ها نیز مطابق اطلاعیه کمیسیون هماهنگی بانک‌ها و بخشنامه استانداری آذربایجان‌غربی انجام خواهد شد. این موضوع نشان‌دهنده هماهنگی بین دستگاه‌های مختلف و تلاش برای ایجاد یک رویه یکسان در ارائه خدمات است. معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری آذربایجان‌غربی همچنین خاطرنشان کرد که دورکاری روزهای پنجشنبه همچنان تا اطلاع ثانوی برقرار خواهد بود. این تصمیم به منظور کاهش تراکم و جلوگیری از شیوع احتمالی بیماری‌ها اتخاذ شده است. در مورد نحوه فعالیت مراکز آموزشی، کاک‌درویشی گفت که تمامی مدارس و مراکز آموزش عالی استان طبق ابلاغیه وزارتخانه‌های متبوع، تا اطلاع ثانوی به صورت غیرحضوری و در بستر مجازی فعالیت خواهند داشت. این تصمیم با هدف حفظ سلامت دانش‌آموزان، دانشجویان و کادر آموزشی و همچنین تداوم فرآیند آموزش اتخاذ شده است. وی با قدردانی از تلاش دستگاه‌های خدمات‌رسان، امدادی، درمانی، واحدهای عملیاتی ارائه‌کننده خدمات ضروری، بخش انرژی و نهادهای نظامی و انتظامی، اظهار کرد که این مجموعه‌ها از شمول این بخشنامه مستثنی بوده و فعالیت آنها مطابق شرایط کاری مربوطه، به صورت حضوری ادامه خواهد داشت. این امر نشان‌دهنده اهمیت ارائه خدمات ضروری و حیاتی به مردم است. کاک‌درویشی اضافه کرد که اولویت استفاده از دورکاری به ترتیب برای افراد دارای معلولیت، بانوان به‌ویژه زنان باردار یا دارای فرزند معلول، مادران دارای فرزند ۶ ساله و دانش‌آموز ابتدایی و نیز کارکنان دارای بیماری‌های خاص در نظر گرفته شده است. این تصمیم با هدف حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر و ایجاد شرایط مناسب برای انجام وظایف اتخاذ شده است.\معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری آذربایجان‌غربی در پایان تأکید کرد که در صورت بروز هرگونه تغییر احتمالی در شرایط و ساعات کاری، مراتب متعاقباً اطلاع‌رسانی خواهد شد. این موضوع نشان‌دهنده اهمیت شفافیت و اطلاع‌رسانی به موقع به مردم است. وی از تمامی شهروندان خواست تا اخبار و اطلاعیه‌های رسمی را از مراجع معتبر پیگیری کنند و به شایعات و اخبار غیررسمی توجه نکنند. کاک‌درویشی همچنین بر اهمیت رعایت پروتکل‌های بهداشتی و دستورالعمل‌های اعلام شده تأکید کرد و از مردم خواست تا با رعایت این موارد، به حفظ سلامت خود و دیگران کمک کنند. این دستورالعمل‌ها با هدف کاهش شیوع بیماری‌ها و حفظ سلامت عمومی تدوین شده‌اند و اجرای دقیق آنها از اهمیت بالایی برخوردار است. وی در پایان سخنان خود، از صبر، شکیبایی و همکاری مردم آذربایجان‌غربی در این شرایط دشوار قدردانی کرد و ابراز امیدواری نمود که با همکاری و همدلی، این دوران نیز با موفقیت پشت سر گذاشته شود

