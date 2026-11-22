بر اساس گزارش بیلد ام زونتاگ، آلمان در آخرین لحظه برنامه انتقال نیروهای لشکر دهم زرهی خود به لیتوانی را تغییر داد. این تغییر از جاده به راه‌آهن برای جلوگیری از تحریک روسیه و در حاشیه رزمایش گرند ایگل ۲۶ ناتو اتخاذ شد.

روزنامه آلمانی بیلد ام زونتاگ گزارش داده است که تانک‌های آلمان که قرار بود از طریق جاده‌های لهستان به لیتوانی بپیوندند، ظاهرا با هدف عدم تحریک مسکو با قطار جابه‌جا شده‌اند. در آخرین لحظه برنامه انتقال نیروهای آلمانی برای شرکت در رزمایش بزرگ گرند ایگل ۲۶ ناتو در لیتوانی تغییر یافت.

این روزنامه به نقل از منابع نظامی گزارش داده، در حالی که قرار بود نیروهای لشکر دهم زرهی در ابتدا با کاروانی زمینی از جاده‌های لهستان به لیتوانی منتقل شوند، تانک‌ها و دیگر خودروهای نظامی در نهایت با قطار به این کشور حوزه بالتیک منتقل شده‌اند. طبق این گزارش، دلیل این تغییر، نگرانی از آن بوده که ستون‌های تانک آلمانی که به طور آشکار در مسیر جناح شرقی ناتو حرکت می‌کردند، ممکن است مورد توجه و واکنش مسکو قرار گیرند.

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دلایل تغییر تاکتیکی انتقال نیروهای آلمانی

گفته شده است که این تصمیم پس از هماهنگی‌هایی در داخل ناتو اتخاذ شد تا از بروز هرگونه سوءتفاهم یا تشدید تنش در مرزهای شرقی ائتلاف جلوگیری شود. یک مقام نظامی ناتو به بیلد ام زونتاگ گفت: ناتو اکنون بیش از هر زمان دیگری در سال‌های اخیر، سناریوی شرایط جنگی را تمرین می‌کند. او افزود: در همه رزمایش‌ها به طور مداوم بررسی می‌شود که آیا باید چگونگی اجرا به منظور حفظ سطح مناسبی از بازدارندگی انجام شود یا خیر.

وزارت دفاع آلمان نیز در پاسخ به پرسش این روزنامه درباره تغییر روش انتقال از جاده به راه‌آهن اعلام کرد: تغییر احتمالی میان شیوه‌های حمل‌ونقل موضوعی غیرمعمول نیست و باید تمرین شود، زیرا در برخی شرایط ممکن است چنین اقدامی ضروری شود. این تفسیر نشان می‌دهد که انعطاف‌پذیری در لجستیک نظامی بخشی از تمرینات استاندارد ناتو برای سناریوهای پیچیده امنیتی است.

تشدید لحن ناتو پس از نفوذ پرتابه‌های روسی

در رزمایش گرند ایگل ۲۶ که اکنون در لیتوانی در حال برگزاری است، از جمله بر انتقال سریع نیروهای ارتش آلمان به جناح شرقی ناتو تمرکز می‌شود. پس از اصابت چند پرتابه روسی به جنوب شرقی لهستان، لحن ناتو در قبال مسکو در روزهای اخیر تندتر شده است. این رویدادها نشان‌دهنده حساسیت بالای منطقه و احتمال وقوع درگیری‌های تصادفی یا عمدی است.

مارک روته، دبیرکل ناتو در جریان سفر به ورشو تأکید کرد که این ائتلاف از هر سانتی‌متر از خاک لهستان دفاع خواهد کرد. روته روز شنبه، ۲۱ نوامبر گفت، این سانحه خطرناک که زخمی بر جای نگذاشت، بدون تردید با جنگ تهاجمی و هولناک روسیه مرتبط است. این اظهارات صریح دبیرکل ناتو، پیامی قاطع به مسکو مبنی بر اتحاد کامل اعضا در برابر هرگونه تجاوز به حاکمیت کشورهای عضو ارسال کرد.

پیامدهای امنیتی و نشست‌های آتی ناتو

روته همچنین افزود، فرمانده ناتو در اروپا همه تلاش خود را خواهد کرد تا دقیقا مشخص شود نقاط ضعف سامانه بازدارندگی و دفاعی ما کجا قرار دارد تا در صورت لزوم تغییرات لازم اعمال شود. این بررسی‌ها برای تقویت تاب‌آوری ائتلاف در برابر تهدیدات هیبریدی و متعارف ضروری به نظر می‌رسد. همچنین نقض حریم هوایی لهستان توسط اشیای پرنده روسی روز دوشنبه، ۲۳ نوامبر در بروکسل، در نشست شورای آتلانتیک شمالی (NAC) بررسی خواهد شد.

او تصریح کرد که این نشست بخشی از رایزنی‌های عادی میان متحدان است. برابر گزارش رادیوی لهستان، پاول زالفسکی، معاون وزیر دفاع لهستان نیز در این نشست شرکت خواهد کرد. این نشست‌ها نشان‌دهنده تلاش مداوم ناتو برای شفاف‌سازی وقایع و هماهنگی پاسخ‌های نظامی و دیپلماتیک در برابر تحولات ناگهانی در مرزهای شرقی است.