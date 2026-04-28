اظهارات اخیر فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان، مبنی بر انتقاد از رویکرد آمریکا در قبال ایران و ابراز تردید در اثربخشی جنگ علیه جمهوری اسلامی، نشاندهنده تغییر رویکرد اروپا در قبال بحران ایران است.
با پیچیدهتر شدن بحران ایران و پس از گذشت بیش از چهل روز از درگیریها که اهداف و نتایج آن برای بسیاری مبهم مانده است، اکنون شاهد تغییر لحن در اظهارات رهبران کشورهای اروپا یی هستیم.
این تغییر لحن در مقایسه با مواضع اتخاذ شده پیش از آغاز جنگ یا در روزهای اولیه آن، کاملاً مشهود است. فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان، در سخنرانی اخیر خود با دانشآموزان در غرب آلمان، نکاتی را مطرح کرد که با برخی از گفتههای پیشین او تفاوت فاحشی دارد. رسانههای ایران این اظهارات را به عنوان نشانهای از قدرتنمایی نظام و شکست سیاستهای غرب تفسیر کردهاند.
صدراعظم آلمان در این سخنرانی بیان داشت: 'ایرانیها در مذاکرات بسیار ماهر هستند یا حتی به طرز ماهرانهای از مذاکره اجتناب میکنند.
' او همچنین افزود: 'در این میان، کل یک ملت (آمریکا) توسط رهبری ایران، به ویژه توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، تحقیر میشود. ' مرتس در ادامه با ابراز تردید در اثربخشی اقدامات اسرائیل و آمریکا در دستیابی به موفقیت و تغییر رژیم در ایران، تصریح کرد: 'من شخصاً قانع نشدهام که این جنگ به امنیت اسرائیل کمک کند.
' مهران براتی، کارشناس روابط بینالملل، ضمن پذیرش این نکته که سخنان صدراعظم آلمان کاملاً بیاساس نیست، معتقد است که کشورهای اروپایی نیز راه حل مشخصی برای حل مشکلات خود با جمهوری اسلامی ندارند. او توضیح میدهد: 'راه حل همیشگی، تحریمها بوده است که تا حد زیادی اعمال شده اما اثربخشی قابل توجهی نداشته است. جنگی که بین اسرائیل، آمریکا و ایران شکل گرفت، در واقع پس از حمله موشکی جمهوری اسلامی به اسرائیل آغاز شد.
اسرائیل در آن زمان در مقام دفاع از خود وارد جنگ با ایران شد و آمریکا نیز به آن پیوست. اکنون، علاوه بر مسئله امنیت اسرائیل، موضوعاتی مانند برنامه موشکی ایران، فعالیتهای نیروهای نیابتی در منطقه و مسائل دیگر نیز به این بحران اضافه شدهاند.
' براتی معتقد است که اروپاییها، به ویژه آلمان، در گذشته با جمهوری اسلامی مماشات زیادی داشتهاند. اما او تأکید میکند که اکنون شرایط بینالمللی جدیدی حاکم است. آرش سرکوهی، تحلیلگر سیاسی و پژوهشگر فلسفه سیاسی، در گفتوگو با دویچه وله فارسی، به این نکته اشاره میکند که مرتس این اظهارات را نه در یک کنفرانس خبری رسمی یا مصاحبه بزرگ، بلکه در دیدار با دانشآموزان مطرح کرده است.
این اقدام به نظر او تلاشی برای کاهش انتقادات احتمالی از سوی آمریکا است، به این امید که بتوان گفت این اظهارات صرفاً نظر شخصی مرتس بوده و موضع رسمی دولت آلمان نیست. سرکوهی این سخنان را تصادفی نمیداند و معتقد است که سیاستمداران در این سطح هیچگاه به صورت اتفاقی صحبت نمیکنند: 'این اظهارات کاملاً سنجیده و محاسبه شده بود.
هدف از آن، نشان دادن نارضایتی از آمریکا و اعلام این بود که اروپا تا ابد با آمریکا همکاری نخواهد کرد. با این حال، اروپا اهرم فشار مستقیمی بر آمریکا ندارد. به نظر من، تنها اهرم فشاری که اروپا در اختیار دارد، اسرائیل است. زیرا میدانند که اسرائیل عامل اصلی آغاز و ادامه جنگ است و میدانند که نتانیاهو خواهان تداوم جنگ است.
اروپاییها اهرم فشار اقتصادی بر اسرائیل را در اختیار دارند و در حال استفاده از آن هستند.
' او در ادامه به سخنان تندتر برخی رهبران اروپایی علیه اسرائیل اشاره میکند. عدم تمدید قراردادهای تسلیحاتی با اسرائیل یا بحث در اروپا درباره لغو قراردادهای اقتصادی بزرگ با این کشور به دلیل نقض حقوق بشر، نشانههایی از استفاده اروپا از این اهرم فشار هستند. سرکوهی معتقد است که کشورهای اروپایی میدانند که نمیتوانند روی ترامپ حساب کنند و هر روز بیشتر متوجه میشوند که سیاستهای ترامپ برای آنها مضر است.
او بر این باور است که سخنان مرتس نشاندهنده نارضایتی کشورهای اروپایی و آلمان از جنگی است که آمریکا آغاز کرده و نتوانسته آن را به شکلی که میخواسته به پایان برساند. او اضافه میکند: 'شاید آلمانیها اگر بعد از یک هفته، جمهوری اسلامی سقوط میکرد راضی بودند. اما وضعیت کنونی به طور کامل به ضرر اتحادیه اروپا و آلمان است.
آنها به انرژی پایدار، واردات نفت و گاز و ثبات اقتصادی جهانی وابسته هستند و همه این موارد با این جنگ مختل شده است. آنها همچنین میبینند که آمریکا قادر به پایان دادن به این جنگ به صورت نظامی نیست و مذاکرات نیز به بنبست رسیده است، بنابراین به نوعی درمانده شدهاند.
' سرکوهی ناامیدی از وضعیت را یکی دیگر از دلایل صحبتهای صدراعظم آلمان میداند. او میگوید: 'مرتس در ابتدا به حرف ترامپ اعتماد کرد و اعلام کرد که جمهوری اسلامی تنها چند هفته تا پایان فاصله دارد. این موضوع برای خودش نیز نوعی بیآبرویی بود، زیرا به ترامپ اعتماد کرده و سخنانی را مطرح کرده بود که با واقعیت مطابقت نداشت. اکنون، دولت آلمان مجبور است جمهوری اسلامی را به عنوان طرف مذاکره بپذیرد و با این حکومت گفتوگو کند.
' به گفته این تحلیلگر سیاسی، مشکلات اقتصادی، مشکلات سیاسی را به همراه خود میآورد. افزایش قیمت انرژی و تورم، باعث میشود مردم ترامپ را مقصر ندانند، بلکه دولت خود را مسئول این وضعیت بدانند. مرتس، مانند هر سیاستمدار دیگری، نگران است که در انتخابات بعدی بهای این جنگی را که ترامپ آغاز کرده است با باختن انتخابات یا کاهش آرا خود بپردازد و این میتواند یکی از دلایل بیان این جملات توسط او باشد.
سرکوهی همچنین به مخالفت برخی کشورهای اروپایی مانند اسپانیا با جنگ اشاره میکند و میگوید آمریکا بدون مشورت و هماهنگی با اروپا این جنگ را آغاز کرد. او معتقد است که دولتهای اروپایی بر این نظر هستند که این جنگ به آنها آسیب میزند. رشد اقتصادی اندک برخی کشورهای اروپایی پس از بحرانهای مختلف از جمله کرونا و جنگ اوکراین، از بین رفته است.
دولت آلمان به دلیل این جنگ، پیشبینی رشد اقتصادی را که کمتر از یک درصد بود، نصف کرده است
