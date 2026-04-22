وزیر خزانه داری آمریکا اعلام کرد معافیت‌های نفتی ایران و روسیه تمدید شده‌اند، اقدامی که پس از درخواست‌های مکرر کشورهایی که با کمبود انرژی مواجه هستند، انجام شده است. این تصمیم در حالی اتخاذ شده که پیش‌تر واشنگتن اعلام کرده بود این معافیت‌ها را تمدید نخواهد کرد.

وزیر خزانه داری ایالات متحده، اسکات بسنت ، در اقدامی که ظاهراً با تغییر موضع قبلی همراه بوده است، اعلام کرد که معافیت‌های مربوط به صادرات نفت ایران و روسیه تمدید شده‌اند.

این تصمیم پس از درخواست‌های مکرر کشورهایی اتخاذ شده است که با تهدید کمبود انرژی و آسیب‌های اقتصادی ناشی از تحریم‌ها مواجه هستند. این در حالی است که تنها چند روز پیش، بسنت به صراحت اعلام کرده بود که واشنگتن قصد ندارد معافیت‌های نفتی روسیه و ایران را که قرار بود در روز یکشنبه منقضی شوند، تمدید کند. این تغییر موضع ناگهانی، سوالات زیادی را در مورد استراتژی‌های ایالات متحده در قبال انرژی و سیاست‌های تحریمی ایجاد کرده است.

وزیر خزانه داری آمریکا در بیانیه‌ای که دیروز منتشر شد، ادعاهایی را مطرح کرد مبنی بر اینکه تحریم‌های دریایی اعمال شده علیه جمهوری اسلامی ایران در روزهای آتی منجر به پر شدن مخازن نفتی جزیره خارک خواهد شد و در نتیجه، چاه‌های نفتی ایران که به عنوان چاه‌های نفتی شکننده توصیف شده‌اند، به ناچار تعطیل خواهند شد. این اظهارات، تلاشی برای توجیه فشار حداکثری بر ایران و ایجاد اختلال در تولید و صادرات نفت این کشور تلقی می‌شود.

با این حال، کارشناسان معتقدند که این ادعاها اغراق‌آمیز بوده و هدف اصلی از آن، ایجاد فشار روانی بر بازار نفت و افزایش قیمت‌ها است. همزمان با این تحولات، خبرگزاری رویترز گزارش داد که قیمت نفت خام برنت به بالاترین سطح خود رسیده است. این افزایش قیمت، پس از انتشار داده‌های مربوط به کاهش غیرمنتظره ذخایر سوخت در ایالات متحده رخ داده است. قراردادهای آتی نفت خام برنت پس از انتشار این داده‌ها، بیش از ۳ دلار افزایش یافتند.

این افزایش قیمت، نشان‌دهنده نگرانی‌های فزاینده در مورد عرضه نفت در بازار جهانی است و می‌تواند تاثیرات منفی بر اقتصاد جهانی داشته باشد. تحلیلگران بر این باورند که تصمیم به تمدید معافیت‌های نفتی ایران و روسیه، بخشی از تلاش‌های دولت آمریکا برای کنترل قیمت‌های جهانی انرژی است. این تلاش‌ها در بحبوحه تجاوزات رژیم صهیونیستی به ایران و افزایش تنش‌ها در منطقه خاورمیانه، اهمیت بیشتری پیدا کرده است.

کشورهای آسیایی که به شدت از شوک‌های انرژی جهانی رنج می‌برند، واشنگتن را تحت فشار قرار داده‌اند تا اجازه دهد منابع جایگزین نفت به بازارها عرضه شوند. این فشارها، به ویژه از سوی کشورهایی مانند چین و هند که وابستگی زیادی به نفت ایران و روسیه دارند، بسیار قوی بوده است. در همین راستا، سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، نیز خواستار توقف خصومت‌ها علیه ایران از سوی ایالات متحده شده است.

او تاکید کرده است که ادامه این خصومت‌ها، بی‌ثباتی بیشتری را در منطقه ایجاد خواهد کرد. همچنین، روزنامه اطلاعات، یکی از روزنامه‌های معتبر ایران، از روسیه و چین به دلیل عدم وتو قطعنامه بحرین در سازمان ملل انتقاد کرده و خواستار اتخاذ رویکردی دیپلماتیک برای پایان دادن به جنگ شده است. علاوه بر این، گفت‌وگوهایی بین وزرای خارجه ترکیه و پاکستان در مورد مذاکرات ایران و آمریکا صورت گرفته است.

در داخل ایران نیز، قیمت سکه و طلا امروز چهارشنبه ۲ اردیبهشت ۱۴۰۵ افزایش یافته است. قیمت طلا ۱۸ عیار نیز در همین روز اعلام شده و نشان‌دهنده تاثیر تحولات سیاسی و اقتصادی بر بازار داخلی است. این تحولات پیچیده و متناقض، نشان‌دهنده وضعیت ناپایدار و پرچالش در بازار انرژی جهانی و تاثیرات آن بر اقتصاد و سیاست بین‌الملل است





SharghDaily / 🏆 1. in İR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

ایران روسیه نفت تحریم آمریکا قیمت نفت خاورمیانه اسکات بسنت سرگئی لاوروف

United States Latest News, United States Headlines