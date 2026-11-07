سید حمید پورمحمدی جزئیات نظام جدید بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد را تشریح کرد که در آن صرفه‌جویی هزینه‌ها مستقیماً به معلمان و کادر درمان بازگردانده می‌شود.

سید حمید پورمحمدی ، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، در حاشیه مراسم امضای تفاهم‌نامه‌ای میان این سازمان و وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و آموزش و پرورش، جزئیات نظام جدید بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد را تشریح کرد. این مراسم عصر امروز با حضور تعدادی از اعضای کابینه دولت در سازمان برنامه و بودجه برگزار شد و هدف آن مشخص کردن استانداردهای کیفی در بخش‌های آموزش و بهداشت است.

اصول نوین تخصیص منابع مالی به نهادهای آموزشی و درمانی

بر اساس این تفاهم‌نامه که توسط سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی کشور با وزارتخانه‌های مذکور امضا شده است، رویکرد سنتی تخصیص منابع تغییر کرده و فضا برای استانداردسازی خدمات فراهم شده است. در این نظام جدید، ابتدا کیفیت خدمتی که مدارس باید به دانش‌آموزان و بیمارستان‌ها باید به بیماران ارائه دهند، به صورت شفاف و استاندارد تعریف می‌شود. سپس بودجه لازم برای تحقق این کیفیت مشخص شده و به مراکز نهایی اعلام می‌گردد.

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نکته کلیدی این مدل آن است که اگر واحدهای آموزشی و درمانی بتوانند کیفیت تعریف شده را رعایت کنند و در عین حال هزینه‌ها را کاهش دهند، مبلغ صرفه‌جویی شده به همان مدرسه یا مرکز درمانی بازگردانده می‌شود. این بازگشت پول به واحد اجرایی، انگیزه‌ای قوی برای بهبود عملکرد ایجاد می‌کند. در روش قبلی، سازمان برنامه و بودجه منابع را به وزارتخانه‌ها، سپس به استان‌ها و در نهایت به مدارس یا بیمارستان‌ها می‌داد که رقم اندکی به نقطه پایانی می‌رسید، اما اکنون منابع مستقیماً به واحد نهایی داده می‌شود.

تأثیر مستقیم صرفه‌جویی بر درآمد معلمان و کادر درمان

سید حمید پورمحمدی تأکید کرد که این تغییر رویکرد، اختیارات را از مرکز و پایتخت گرفته و به مدارس واگذار می‌کند. برای مثال، در شرایط فعلی ممکن است شیرآب‌ها باز باشند یا بخاری‌ها بدون توقف کار کنند، در حالی که تخته سیاه‌ها شکسته یا کامپیوترها خراب است. در نظام جدید، مدیریت مدرسه موظف است با کاهش هزینه‌های غیرضرور مانند آب، برق و گاز، منابع اضافی را برای پرداخت به معلمان و کارمندان خود استفاده کند.

وی افزود که هر میزان صرفه‌جویی که توسط یک مدرسه یا مرکز درمانی حاصل شود، مستقیماً به معلمان یا کادر آن واحد پرداخت خواهد شد. این مکانیسم باعث می‌شود هم دریافتی معلمان و کادر درمان افزایش یابد و هم مراکز آموزشی و درمانی از تجهیزات باکیفیت‌تر و با کارآیی بالاتر بهره‌مند شوند. بنابراین، رقابت برای ارائه خدمات بهتر و کاهش هزینه‌ها، منجر به ارتقای عمومی کیفیت آموزش و درمان می‌شود.

توسعه آینده‌نگرانه الگوی بودجه‌ریزی به سایر بخش‌ها و پروژه‌ها

معاون رئیس جمهور با اشاره به اینکه در سال‌های اخیر زیرساخت‌های لازم برای تعریف نظامات بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد و سامانه‌های آن فراهم شده است، بیان کرد که هدف نهایی امکان پرداخت مستقیم پول به ذینفع نهایی است. این روش به گونه‌ای طراحی شده که انتظار می‌رود مراکز دولتی مانند بخش خصوصی خدمات ارائه دهند و در صورت موفقیت در حفظ هزینه‌ها، سود حاصله متعلق به خود آن‌ها باشد. این رویکرد، انگیزه‌های اخلاقی صرف را با ابزارهای بودجه‌ای واقعی جایگزین می‌کند.

سید حمید پورمحمدی خاطرنشان کرد که اجرای این الگو فعلاً با وزارت آموزش و پرورش و وزارت بهداشت و درمان آغاز شده است. طبق تکلیف برنامه هفتم توسعه، پیش‌بینی می‌شود که سال آینده این روش به سایر دستگاه‌های اجرایی نیز تسری داده شود. همچنین وی اعلام کرد که در آینده این روش بودجه‌ریزی حتی به پیمانکاران پروژه‌های عمرانی و نظام یارانه نقدی نیز تعمیم خواهد یافت تا کارایی منابع ملی به حداکثر برسد.