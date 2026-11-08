با کشته شدن رهبر پیشین و تشدید تحریم‌ها، مقامات جمهوری اسلامی از جمله زاکانی و لاریجانی خواستار بازنگری در فتوای ممنوعیت بمب اتم و خروج فوری از پیمان ان‌پی‌تی شدند.

با گذشت زمانی طولانی از اعلام رسمی عدم تمایل به تسلیحات هسته‌ای، فضای سیاسی در جمهوری اسلامی دچار تحولات بنیادین شده است. رسانه‌ها و چهره‌های نزدیک به حاکمیت، به‌ویژه پس از جنگ ۳۹ روزه، بارها و بارها اعلام کرده‌اند که حکومت باید به سمت ساخت بمب هسته‌ای برود. این تغییر گفتمان در حالی رخ داده که پیش‌تر فتوای رهبری به عنوان مانعی قطعی در برابر این مسیر تلقی می‌شد. اکنون با کشته شدن او فضای مبهمی به وجود آمده و حامیان حکومت از رهبر جدید درخواست تجدیدنظر دارند.

فشارهای داخلی برای دستیابی به دکترین هسته‌ای جدید

علیرضا زاکانی، شهردار تهران، این ضرورت را چنین کرده است: "ما دنبال بمب هسته‌ای نبودیم اما تهدید غیرمتعارف دشمن سبب خواهد شد که دکترین هسته‌ای ایران به تدبیر رهبری و به حمایت ملت تغییر کند." این اظهارات نشان‌دهنده تلاش برای مشروعیت‌بخشی به تغییر سیاست‌های پیشین با استناد به شرایط امنیتی جدید است. اخیرا و با بالا گرفتن احتمال جنگ دوباره، این افراد شدیدتر از قبل خواهان ساخت بمب اتم شده‌اند.

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محمدجواد لاریجانی، مقام سابق حکومتی و کارشناس مسائل سیاسی، در یک گفتگویی که ۱۴ آبان منتشر شد، بیان داشت: "اگر ولی‌امر اجازه دهند، می‌توانیم تعداد زیادی سلاح هسته‌ای بسازیم." او ساخت این سلاح را آسان توصیف کرد و از مجلس خواست اجرای ان‌پی‌تی را متوقف کند. لاریجانی تصمیم نهایی درباره ساخت سلاح را تابع نظر ولی‌امر دانست و استدلال کرد که دانش هسته‌ای حقی است که با تلاش به دست آمده و دیگران حق تعیین حدود پیشرفت آن را ندارند.

نقش مجلس و سازمان انرژی اتمی در خروج از تعهدات

نمایندگان مجلس ایران مدتی است موضوع خروج از ان‌پی‌تی را به صورت جدی در رسانه‌ها مطرح کرده‌اند و در ماه‌های گذشته زمینه خروج را آماده کرده‌اند. ابراهیم رضایی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، هفته گذشته اعلام کرد: "۱۰ طرح برای خروج از ان‌پی‌تی امضا شده و اکثر نمایندگان همراه بودند؛ خروج از ان‌پی‌تی در دست بررسی مجلس بوده و طرح‌ها آماده است."

در واقع می‌توان گفت نمایندگان مجلس به دنبال یک اقدام در پی تصمیم رهبر جمهوری اسلامی هستند که اگر او تعیین تکلیف کند، این‌ها یکی از طرح‌های خروج را عملیاتی کنند. نصرالله پژمانفر، رییس کمیسیون اصل نود مجلس، نیز در جلسه ۱۰ آبان که موضوع خروج به‌طور جدی در دستور کار قرار گیرد، خروج را راهی برای فهماندن این نکته به دشمنان معرفی کرد که ایران در برابر فشار کوتاه نمی‌آید.

محمد اسلامی، رییس سازمان انرژی اتمی ایران، ۱۴ آبان تصمیم درباره خروج از ان‌پی‌تی را، تصمیمی حاکمیتی دانست. او تأکید کرد: "خروج یا عدم خروج ایران از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای، تصمیمی مهم و راهبردی است که در حوزه اختیارات حاکمیتی کشور قرار دارد." اسلامی تصمیم‌گیری در چارچوب راهبرد کلان و با توجه به امنیت و منافع ملی را ضروری دانست. او هم‌زمان رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، را به انتقال اطلاعات به دشمن متهم کرد و عملکردش را نشانه سوءاستفاده از اختیارات نهادهای بین‌المللی خواند.

مخالفت‌های بین‌المللی و وضعیت مذاکرات دیپلماتیک

در شرایطی که تماس‌های سیاسی برای پایان جنگ همچنان ادامه دارد، تهدید به عبور از تعهدات هسته‌ای و سخن از مثل آب خوردن بودن ساخت بمب چه جایگاهی در خواسته‌های تهران پیدا کرده است؟ نزدیک به یک هفته گفتگوها با میانجی‌گری قطر در جریان بود و محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، در مسکو با ولادیمیر پوتین، رییس‌جمهور روسیه، دیدار کرد و از کمک این کشور برای پایان جنگ گفت.

در مقابل، دونالد ترامپ، رییس‌جمهور آمریکا، تأکید کرد: "اکنون درگیر کشوری به نام ایران هستیم و در حال گرفتن سلاح هسته‌ای از آن هستیم، ایران هرگز سلاح هسته‌ای نخواهد داشت." در برابر این ادعا، غلامحسین درزی، سفیر و کاردار ایران نزد سازمان ملل، توضیح داد که ایران تعهدات پادمانی خود را کنار نگذاشته و اجرای آن‌ها را رسما تعلیق نکرده است. او همکاری را تا جایی ممکن دانست که شرایط اجازه دهد و ایمنی افراد، تاسیسات و بازرسان حفظ شود.

اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه، در زمینه ارتباط با آژانس اعلام کرد: "ما هنوز به آن مرحله نرسیده‌ایم." او بار دیگر گروسی را بابت محکوم‌نکردن حملات به تاسیسات هسته‌ای و تهیه گزارش‌هایی علیه ایران، او را بدهکار خواند. بقایی افزود: "آمریکا ابتدا مطالبات و شروط ایران را اجرا کند و سپس درباره مراحل بعدی گفت‌وگو شود." او می‌گوید ازسرگیری بازرسی در ایران باید به مرحله‌ای پس از اجرای این مطالبات موکول شود.