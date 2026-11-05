تغییر اعدام ۵۴۸ زندانی کالیفرنیا به حبس ابد توسط گوین نیوسام

گوین نیوسام فرماندار کالیفرنیا با تبدیل حکم اعدام ۵۴۸ محکوم به حبس ابد بدون آزادی مشروط، هزینه‌های قضایی را کاهش می‌دهد و پایانی بر مجازات مرگ در این ایالت می‌گذارد.

گوین نیوسام فرماندار ایالت کالیفرنیا رسماً حکم اعدام ۵۴۸ زندانی محکوم به اعدام در این منطقه را به حبس ابد بدون امکان آزادی مشروط تغییر داده است. این اقدام قانونی روز پنجشنبه پنجم نوامبر معادل با ۱۴ آبان ماه توسط نیوسام ابلاغ شد و به معنای پایان عملی اجرای مجازات اعدام در این ایالت است.

مکانیسم قانونی تغییر احکام اعدام

فرماندار نیوسام در نامه‌ای توضیح داد که با استفاده از اختیارات قانونی خود برای اعطای عفو، این تصمیم را اتخاذ کرده است. او تصریح کرده است که حبس ابد بدون امکان آزادی مشروط سنگین‌ترین مجازاتی است که می‌تواند به‌طور قانونی اعمال کند و ایالت نیز قادر است آن را از نظر اخلاقی اجرا نماید. این تغییر احکام به‌عنوان اقدامی نمادین اما پرهزینه در ایالتی که از سال ۲۰۰۶ تاکنون هیچ‌کس را اعدام نکرده است، تعریف می‌شود.

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دلایل اخلاقی و هزینه‌های اقتصادی

نیوسام در بیانیه خود اعلام کرد که با نزدیک به ۳۰ سال خدمت در مناصب دولتی، به محدودیت‌های آنچه دولت می‌تواند به‌طور عادلانه انجام دهد، پی برده است. او معتقد است که کشتن انسان‌ها با مجوز دولت با ارزش‌های کالیفرنیا ناسازگار است و پایه‌های نظام حقوقی را تضعیف می‌کشد. کارشناسان اشاره می‌کنند که توقف احکام اعدام می‌تواند سالانه میلیون‌ها دلار در هزینه‌های دادگاه صرفه‌جویی کند.

سوابق تاریخی و انتقادات سیستم

کالیفرنیا از نظر تاریخی بیشترین تعداد زندانیان محکوم به اعدام را در خود جای داده است، اما از سال ۱۹۷۸ که رأی‌دهندگان مجازات اعدام را دوباره برقرار کردند، تنها ۱۳ زندانی در این ایالت اعدام شده‌اند. نیوسام پیش‌تر نیز در سال ۲۰۱۹ دستور توقف اجرای مجازات اعدام را صادر کرده بود. او سیستم اجرای مجازات اعدام را شکست‌خورده توصیف کرد که نه به شکلی عادلانه اجرا شده و نتیجه آن محکوم شدن افراد بی‌گناه بوده است.

تأثیرات سیاسی و جانشینی فرماندار

این تصمیم در شرایطی اتخاذ می‌شود که نام گوین نیوسام به عنوان یکی از نامزدهای احتمالی دموکرات‌ها در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۲۸ مطرح شده است. دوره تصدی آقای نیوسام به دلیل محدودیت قانونی رو به پایان است و او ماه‌های آخر حضورش در این مقام را سپری می‌کند. انتظار می‌رود خاویر بسرا، دیگر عضو حزب دموکرات، پس از انتخابات میان‌دوره‌ای روز سه‌شنبه جانشین او شود.

واکنش‌ها و مسئولیت‌پذیری فردی

نیوسام با توصیف تصمیم خود به‌عنوان اقدامی دشوار اما درست و بجا، اعتراف کرد که اقدامش موجب خشم و رنجش برخی از اهالی کالیفرنیا خواهد شد. او بیان داشت که این موضوع همواره باری سنگین بر دوش او خواهد بود، اما به عنوان فرماندار مسئولیت این تصمیم و پیامدهای آن تنها بر عهده اوست. او نتیجه گرفت که ناگزیر است از وجدان خود پیروی کند و بر اساس اختیاری که قانون اساسی به ما داده است، برای خیر و صلاح ایالت کالیفرنیا دست به چنین اقدامی بزند.