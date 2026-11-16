عربستان سعودی با تغییر فرمانده ائتلاف نظامی یمن به ژنرال فیاض الرویلی، پاسخ به پیشروی حوثی‌ها و نزدیک شدن آن‌ها به عدن داد. جزئیات فرمان پادشاه سلمان را بخوانید.

عربستان سعودی در واکنش مستقیم به تحولات جدی میدانی در یمن و نزدیک شدن نیروهای حوثی به شهر استراتژیک عدن، فرمانده کل ائتلاف نظامی تحت رهبری خود را تغییر داد. این جابجایی فرماندهی با صدور فرمان ویژه ملک سلمان ، پادشاه عربستان سعودی ، در روز دوشنبه ۲۵ آبان‌ماه رخ داد و نشان‌دهنده نگرانی عمیق ریاض از تحولات امنیتی در همسایه جنوبی خود است. تا این لحظه، دولت عربستان سعودی هیچ بیانیه رسمی یا توضیح کاملی درباره دلایل دقیق این تغییرات نظامی منتشر نکرده است، اما دیپلمات‌های غربی این اقدام را پاسخی مستقیم به فشارهای فزاینده حوثی‌ها دانسته‌اند.

فرمان تغییر فرماندهی ائتلاف نظامی

بر اساس گزارش‌های تأیید شده از رویترز، ملک سلمان با امضای فرمانی رسمی، سپهبد فهد بن حمد السلمان را از سمت فرماندهی نیروهای ائتلاف برکنار کرد. به جای او، ژنرال فیاض الرویلی که ریاست ستاد کل نیروهای مسلح عربستان را بر عهده دارد، به عنوان فرمانده جدید نیروهای مشترک منصوب شد. در همین راستا، فهد بن حمد السلمان به سمت مشاور وزیر دفاع در امور نظامی منصوب گردید. این جابجایی نشان می‌دهد که ریاض در حال بازنگری در ساختار فرماندهی نظامی خود برای مقابله با تهدیدات جدید در منطقه است.

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تحلیل تحولات میدانی در عدن و باب‌المندب

نیروهای دولتی یمن که توسط عربستان حمایت می‌شوند، روز یکشنبه اعلام کردند که برای تمرکز بر دفاع از پایتخت اقتصادی و سیاسی، یعنی شهر عدن، از برخی مناطق راهبردی عقب‌نشینی کرده‌اند. منابع نظامی یمن در روز دوشنبه گزارش دادند که حوثی‌ها موفق شده‌اند تا منطقه ساحلی خور عمیره را تصرف کنند. این موقعیت جغرافیایی در حدود ۱۰۰ کیلومتری غرب شهر عدن قرار دارد و اکنون فاصله حوثی‌ها تا مواضع نیروهای دولتی در منطقه قعوه به تنها ۲۵ کیلومتر کاهش یافته است.

این پیشروی‌های سریع حوثی‌ها در کنار عقب‌نشینی نیروهای دولت یمن، تعادل قدرت در منطقه را به شدت تغییر داده است. دو دیپلمات غربی در گفتگو با خبرگزاری‌ها تأکید کردند که این تغییر فرماندهی در عربستان، ارتباط مستقیمی با تحولات میدان نبرد و سرعت پیشروی حوثی‌ها دارد. آن‌ها اشاره کردند که ریاض احساس می‌کند استراتژی‌های قبلی کارایی لازم را برای جلوگیری از سقوط عدن یا کنترل تنگه باب‌المندب نداشته است.

بازگشت جنگ داخلی و تهدیدات امنیتی

جنگ داخلی در یمن که از سال ۲۰۲۲ تا حد زیادی متوقف شده بود، از تابستان امسال دوباره شدت گرفته است. کارشناسان این تشدید خشونت‌ها را مستقیماً به گسترش جنگ نیابتی با رژیم ایران نسبت می‌دهند. حوثی‌ها علاوه بر تسلط بر مناطق ساحلی دریای سرخ و تنگه باب‌المندب، شهر تعز را نیز در محاصره خود قرار داده‌اند. این فشار زمینی با حملات هوایی موشک‌های بالستیک و پهپادی به تأسیسات حیاتی و فرودگاه‌های عربستان سعودی همراه شده است.

وضعیت امنیتی در خاورمیانه با افزایش تهدیدات از سوی جمهوری اسلامی و حوثی‌ها در حال وخامت است. سفارت آمریکا در ریاض نیز پیش‌تر نسبت به افزایش این تهدیدات هشدار داده بود. در همین حال، نشست گروه هفت و سه کشور عربی در پاریس با محوریت مذاکرات آمریکا و ایران و امنیت تنگه هرمز برگزار شد تا واکنش بین‌المللی به این تحولات امنیتی هماهنگ شود.