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تغییرات بنیادین در مراسم پیش از بازی جام جهانی ۲۰۲۶ اعلام شد

ورزش News

تغییرات بنیادین در مراسم پیش از بازی جام جهانی ۲۰۲۶ اعلام شد
جام جهانی ۲۰۲۶فيفااینفانتینو
📆6/5/2026 10:56 AM
📰EtemadOnline
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جیانی اینفانتینو رئیس فیفا تحول اساتی در مراسم پیش از بازی جام جهانی ۲۶ را از طریق یک ویدئوی اینستاگرامی اعلام کرد. دو تغییر اصلی شامل حضور کلیه بازیکنان و داوران در زمین هنگام پخش سرودهای ملی و استفاده از پرچم‌های غول‌پیکر است. این تجدید نظر برای خلق لحظه‌ای از اتحاد و غرور در جام جهانی پیش‌رو است.

جیانی اینفانتینو ، رئیس فیفا، با انتشار ویدئویی در اینستاگرام از تحول بنیادین در مراسم پیش از بازی ‌های جام جهانی ۲۰۲۶ خبر داد. با نزدیک شدن به جام جهانی ۲۰۲۶ (کمتر از یک هفته تا سوت آغاز)، فیفا دست به ابتکاری بی‌سابقه زده است.

جیانی اینفانتینو رئیس فیفا، با انتشار پستی در صفحه رسمی اینستاگرام خود، از تحول اساسی قبل از سوت بازی خبر داد. بر اساس اعلام اینفانتینو، مراسم پیش از بازی دستخوش دو تغییر عمده می‌شود: اول، حضور همه بازیکنان در زمین: برخلاف گذشته که تنها ۱۱ بازیکن اصلی در هنگام پخش سرود در زمین صف می‌بستند، اکنون تمامی ۲۶ بازیکن هر تیم (شامل بازیکنان ذخیره) به همراه تیم داوری در زمان پخش سرودهای ملی در داخل زمین حضور خواهند داشت.

نکته کلیدی این است که برخلاف رویه معمول، بازیکنان دو تیم روبروی یکدیگر قرار می‌گیرند، نه در یک خط. دوم، پرچم‌های غول‌پیکر: پرچم‌های عظیم‌الجثه بخش بزرگی از زمین مسابقه را پوشش خواهند داد تا فضایی بصری و تأثیرگذار خلق کنند. اینفانتینو در بیانیه خود آورده است: با رشد جام جهانی فیفا، ما به نوآوری ادامه می‌دهیم. مراسم پیش از بازی جام جهانی ۲۰۲۶ نیز از این قاعده مستثنی نخواهد بود.

اینکه همه بازیکنان و داوران در دایره مرکزی هنگام پخش سرودهای ملی به چشمان هم نگاه کنند، لحظه‌ای از اتحاد، غرور و هیجان را خلق خواهد کرد که به تیم‌ها و همه حاضران در ورزشگاه تعلق دارد. این مراسم برای نخستین بار در بازی افتتاحیه جام جهانی ۲۰۲۶ در مکزیک، که میزبان آفریقای جنوبی خواهد بود، برگزار خواهد شد

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جام جهانی ۲۰۲۶ فيفا اینفانتینو مراسم پیش از بازی پرچم‌های غول‌پیکر حضور بازیکنان

 

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