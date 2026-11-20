دولت عراق پس از تنش با کتائب حزب‌الله، توافق میانجی‌گری شده‌ای برای خروج این گروه از جرف الصخر و جایگزینی نیروهای امنیتی رسمی را به تصویب رساند.

دولت عراق روز جمعه ۲۹ آبان ماه تغییرات اساسی در آرایش نیروهای نظامی و امنیتی منطقه استراتژیک جرف الصخر را اعلام کرد. این رویداد پس از روزهای طولانی تنش و درگیری کلامی و امنیتی با گروه شبه‌نظامی کتائب حزب‌الله رقم خورد که کنترل بخش‌های عمده‌ای از این منطقه را در دست داشت. نخست‌وزیر عراق، علی الزیدی ، دستور ورود مستقیم نیروهای امنیتی دولت را صادر کرد تا نفوذ این گروه را در یکی از پایگاه‌های اصلی آن‌ها که به قاچاق نفت متهم شده بود، به چالش بکشد. این اقدام نشان‌دهنده تلاش دولت برای بازپس‌گیری انحصار قدرت امنیتی در خاک خود است.

جزئیات توافق و مکانیسم جابجایی نیروها

بر اساس توافقی که به میانه‌روی رهبران سیاسی شیعه و پس از سفر اسماعیل قاآنی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران، به بغداد حاصل شد، زوایای جدیدی در معادلات امنیتی منطقه آشکار گشت. در چارچوب این توافق، بخشی از نیروهای کتائب حزب‌الله موظف شدند منطقه جرف الصخر را ترک کنند. در مقابل، نیروهای دیگری از ارتش، پلیس و سازمان حشد الشعبی جایگزین آن‌ها شدند تا کنترل امنیتی این حوزه حیاتی را بر عهده بگیرند. این جابجایی نیروها به طور مستقیم از دستور مستقیم علی الزیدی و پس از برکناری نه تن از مقامات دولتی مرتبط با پرونده فساد نفتی آغاز شد.

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اتهامات فساد نفتی و موضع کتائب حزب‌الله

دولت عراق کتائب حزب‌الله را به مدیریت یک شبکه گسترده برای قاچاق صدها میلیون دلار نفت متعلق به خزانه دولت متهم کرده است. این اتهامات سنگین باعث شد تا دولت علی الزیدی دست به اقداماتی رادیکال بزند و ساختارهای موازی امنیتی این گروه را هدف قرار دهد. کتائب حزب‌الله تمامی این اتهامات را رد می‌کند و آن را دستمایه‌ای برای فشارهای سیاسی می‌داند. با این حال، فشارهای داخلی و بین‌المللی و همچنین ورود مقامات ایرانی برای جلوگیری از گسترش بحران، منجر به مسالمت‌آمیزترین شکل ممکن برای این جابجایی امنیتی شد تا از رویارویی نظامی مستقیم جلوگیری به عمل آید.

پیشینه تاریخی و ساختار تشکیلاتی گروه

کتائب حزب‌الله از قدرتمندترین گروه‌های شبه‌نظامی شیعه در عراق است که ریشه در پیچیدگی‌های پس از سال ۲۰۰۳ و سرنگونی صدام حسین دارد. این ائتلاف در سال ۲۰۰۷ در شهر العماره جنوب عراق و از ادغام گروه‌هایی مانند لشکر ابوالفضل العباس، گردان‌های کربلا، زید بن علی، علی‌اکبر و سجاد شکل گرفت. این گروه در جنگ داخلی سوریه نیز از حکومت بشار اسد حمایت کرد و در کنار ارتش سوریه و دیگر نیروهای همسو با تهران جنگید. عضویت این گروه در ائتلاف "مقاومت اسلامی عراق" باعث شد تا مسئولیت بسیاری از حملات علیه نیروهای آمریکایی را بر عهده بگیرد.

رابطه با تهران و تأثیرات اقتصادی و سیاسی

ارتباط کتائب حزب‌الله با جمهوری اسلامی فراتر از دریافت کمک‌های مالی و تسلیحاتی است و شامل همسویی ایدئولوژیک با ولایت فقیه نیز می‌شود. رویترز گزارش داده که این گروه مستقیماً با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در ارتباط است. پس از ترور ابومهدی المهندس و قاسم سلیمانی در دی‌ماه ۱۳۹۸، ابوحسین الحمیداوی رهبری این گروه را بر عهده گرفت. کتائب حزب‌الله دارای بازوی سیاسی "حزب حقوق" با پنج نماینده در پارلمان است و از طریق فعالیت‌های اقتصادی در ساخت‌وساز، تجارت و صرافی، منابع مالی قابل توجهی کسب می‌کند. با وجود حضور در حشد الشعبی، این گروه استقلال عملیاتی بالایی دارد و برخی از فرماندهان آن حتی در فهرست تروریستی آمریکا قرار دارند، اما در مناصب رسمی فعالیت می‌کنند.